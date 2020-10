Commerces et services

Blépharoplastie Paris - Questions et réponses

Rides, paupières tombantes et cernes sous les yeux : la blépharoplastie est une chirurgie esthétique qui résout tous ces problèmes avec efficacité. Mais cette opération de chirurgie esthétique est vraiment sûre ? Comment cela fonctionne-t-il ? Découvrons-en davantage.



Tout d'abord, il est important de comprendre comment cette opération se déroule réellement. La blépharoplastie supérieure consiste à enlever l'excès de peau de la paupière à l'aide d'un laser ou d'un scalpel, souvent associé à la blépharoplastie inférieure, qui permet d'éliminer les poches sous les yeux et les produits de comblement des rides.



L'opération est assez simple, a des temps de récupération rapides car elle n'est pas très traumatisante, elle garantit également un résultat qui dure dans le temps et ne nécessite qu'une petite retouche dans les dix années suivantes. De toute évidence, la question que tout le monde se pose est la suivante : dans quelle mesure cela me fera paraître plus jeune ? Pour comprendre si cela en vaut vraiment la peine. Tout dépend de l'âge auquel vous commencez, mais en principe, la blépharoplastie vous permet de perdre une dizaine d'années.



L'opération peut être pratiquée à tout moment de l'année, mais il est essentiel de se souvenir de ne pas s'exposer au soleil pendant au moins 30 jours, les mois d'hiver étant plus propices à une récupération rapide. La blépharoplastie supérieure peut être pratiquée à partir de 30 ans et peut être répétée plusieurs fois si la paupière redevient lâche.



Bien que ce soit une procédure simple d'un point de vue technique, cela ne signifie pas que la blépharoplastie ne présente aucun risque et ne nécessite pas un certain nombre de soins en période post-opératoire, mais surtout dans le choix du chirurgien. Immédiatement après l'opération, vous devrez garder la tête haute et une compression à froid. Ensuite, des lunettes de soleil suffiront pour éviter d'exposer les plaies à la lumière. Les points de suture seront retirés dans un délai d'une semaine, après quoi l'expert prescrira un drainage lymphatique manuel pour éliminer l'œdème et les ecchymoses. Dès 10 jours après l'opération, vous pourrez recommencer à porter un maquillage normal, vous sentir plus belle et plus jeune.







La blépharoplastie pourrait être la solution à ces problèmes ! Mais de quoi s'agit-il et comment cette chirurgie esthétique est-elle pratiquée ?



Blépharoplastie : les 8 choses à savoir ! La blépharoplastie est une procédure chirurgicale qui améliore l'esthétique et la fonctionnalité des paupières. Il s'agit donc d'un double plan, esthétique et fonctionnel. La blépharoplastie est l'ablation ou le remodelage de la peau, du tissu musculaire et du tissu adipeux. L'opération permet d'éliminer la quantité de tissu excédentaire de manière personnalisée, puisque chaque visage est différent et que les procédures chirurgicales sont conçues individuellement pour chaque patient. L'opération peut être pratiquée sur la paupière supérieure, la paupière inférieure ou les deux, selon les besoins du patient. La blépharoplastie des paupières supérieures est réalisée en coupant la peau au niveau du pli de la paupière, restant ainsi cachée lorsque les yeux sont ouverts. La blépharoplastie inférieure peut être réalisée par la peau, c'est-à-dire en pratiquant l'incision sous les cils, ou par une incision transconjonctivale, c'est-à-dire que l'incision est faite de l'intérieur de la paupière sans laisser de cicatrices externes. La blépharoplastie peut être pratiquée à tout moment de l'année, il suffit de ne pas exposer la partie traitée au soleil pendant quelques semaines. La blépharoplastie dure en moyenne 40 minutes et est pratiquée sous anesthésie locale avec sédation intraveineuse. Le patient ne ressent aucune douleur pendant ou après l'opération et les temps de guérison sont très rapides. S'appuyer sur un chirurgien ayant une expérience très spécialisée dans la région de l'œil est une garantie de réussite de l'opération, car la quantité de peau à enlever doit être calibrée pour éviter le risque de dommages fonctionnels. Si une blépharoplastie a été effectuée sans succès dans le passé, le dysfonctionnement de la paupière peut à nouveau être corrigé. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Le Docteur Riccardo Marsili est un chirurgien esthétique spécialisé dans le traitement de la zone périoculaire. En s'occupant presque exclusivement de ce domaine, il possède une sensibilité esthétique et une connaissance approfondie de la morphologie du visage qui garantissent le meilleur résultat possible même dans le cas d'une blépharoplastie. Non seulement : il peut être le guide qui conduit au choix du traitement parfait pour résoudre le problème.



