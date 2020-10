Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Blépharoplastie Paris - Réponses à toutes vos questions

Qu'est-ce que la blépharoplastie ? La blépharoplastie est souvent appelée chirurgie des paupières/chirurgie du contour des yeux. La blépharoplastie est la solution chirurgicale pour les paupières tombantes. C'est l'une des procédures de chirurgie plastique du visage les plus populaires. La blépharoplastie est utilisée à la fois pour des raisons fonctionnelles et esthétiques. Cette procédure est plus courante chez les femmes, celles-ci représentant 88 % du nombre total d'opérations en France





La blépharoplastie peut traiter les paupières supérieures ou inférieures (ou les deux), en fonction des besoins du patient. L'intervention consiste généralement à retirer l'excès de peau et de muscle de ces zones et à réduire ou à repositionner la graisse sous-jacente pour donner une configuration plus jeune. Ce guide a été conçu pour vous aider à décider si la blépharoplastie vous convient, pour savoir à quoi vous pouvez vous attendre de façon réaliste et pour explorer les avantages et les risques de la blépharoplastie.

Pourquoi la blépharoplastie est-elle pratiquée ? La blépharoplastie est pratiquée pour des raisons esthétiques et fonctionnelles.

La blépharoplastie est généralement pratiquée à des fins esthétiques pour résoudre l'aspect "fatigué". Les personnes qui souffrent de paupières lourdes et de poches donnent l'impression d'être constamment épuisées et fatiguées. La blépharoplastie permet de créer un visage plus frais, plus jeune et plus naturel. Il s'agit d'une chirurgie esthétique populaire, car l'intervention présente peu de risques, mais les résultats peuvent être spectaculaires.

La blépharoplastie peut également être pratiquée à des fins esthétiques pour améliorer l'apparence des paupières asymétriques, en les rendant plus symétriques. En outre, des affections telles que la maladie de la thyroïde peuvent entraîner des défigurations du visage et des yeux. La blépharoplastie peut aider à restaurer l'apparence naturelle des yeux.

Toutefois, certaines personnes subissent une blépharoplastie pour des raisons fonctionnelles.

Des affections telles que la dermatochalase peuvent entraîner un affaissement des paupières, obstruant le champ visuel (les patients ne peuvent souvent pas voir l'étendue complète de leur vision latérale). La blépharoplastie permet d'éliminer cette obstruction en améliorant la vision des patients.



Blépharoplastie supérieure et inférieure



La blépharoplastie peut être pratiquée sur les paupières supérieures et inférieures (selon l'endroit où se trouve la zone à problème).



Procédure de blépharoplastie des paupières supérieures

La blépharoplastie supérieure est utilisée pour se débarrasser de l'excès de peau qui peut dépasser des cils, et elle réduit la plénitude non désirée.

Blépharoplastie des paupières inférieures La chirurgie des paupières inférieures est utilisée lorsque les patients ont de grandes poches et/ou des poches sous les yeux. Cette situation est souvent aggravée par le vieillissement, le muscle oculaire se détériorant et les dépôts de graisse se déplaçant, ce qui donne à la zone sous les yeux un aspect sombre et boursouflé. Dans le cas de la blépharoplastie des paupières inférieures, les chirurgiens enlèvent souvent la graisse indésirable des paupières inférieures (comme dans la paupière supérieure), mais peuvent également la transférer dans les zones creuses de la joue pour améliorer encore les résultats.

Est-il sûr de subir les deux opérations de blépharoplastie des paupières supérieures et inférieures en même temps ? Il est sûr de subir une blépharoplastie supérieure et une blépharoplastie inférieure en même temps. Les patients choisissent souvent de subir les deux en même temps, car cela réduit le temps nécessaire à la guérison. Contrairement à la croyance populaire, le fait de subir les deux opérations en même temps n'augmente pas le risque. Bien qu'en fin de compte, c'est le patient qui décide s'il veut subir les deux interventions.



Quelle est la différence entre une blépharoplastie traditionnelle VS. autre blépharoplastie et la chirurgie de la ptose ?



La blépharoplastie traditionnelle consiste à utiliser un scalpel pour faire des incisions et découper l'excès de peau/graisse/tissu, etc.

Avantages

- Un changement spectaculaire

- L'aspect naturel

- La reprise est assez facile et courte.

- Les yeux guérissent bien.

- Une vision accrue et améliorée

Inconvénients

- La procédure peut devoir être répétée et l'opération n'empêche pas le vieillissement des yeux.

La blépharoplastie au laser - une méthode plus récente, qui utilise un laser au lieu d'un scalpel. La blépharoplastie au laser peut être utilisée de deux manières différentes :

Le laser peut en fait être utilisé pour faire les incisions, plutôt que d'utiliser un scalpel, ce qui constitue une méthode alternative à la blépharoplastie traditionnelle.

1. Les lasers pratiquent les incisions et scellent immédiatement les vaisseaux sanguins pour éviter les saignements. Cela réduit la quantité de sang perdu, ce qui permet une opération plus rapide et plus facile.

2. La blépharoplastie au laser peut également être utilisée après l'ablation de l'excès de peau pour aider à "refaire surface" la peau. Elle permet de traiter des problèmes tels que les rides et l'élasticité et de créer une peau d'apparence lisse. Ce type de chirurgie au laser peut être utilisé avec la méthode au laser ci-dessus ou en conjonction avec la blépharoplastie traditionnelle.

Pour les traitements au laser, les deux plus couramment utilisés sont le laser erbium-YAG et le laser CO2 (la plupart des médecins utiliseront les deux lasers pendant l'opération).

- Le laser erbium-YAG est généralement utilisé pour le resurfaçage de la peau

- Le laser CO2 est la meilleure option pour réaliser les incisions

Avantages

- La réduction des saignements rend la blépharoplastie au laser plus rapide et plus facile pour le chirurgien

- Moins d'ecchymoses et de gonflements que la blépharoplastie traditionnelle

Inconvénients

- Les lasers (comme le laser CO2) sont connus pour produire une nécrose coagulante irréversible (mort cellulaire) - augmentant le risque de cicatrisation

La blépharoplastie non chirurgicale (PLEXR) - PLEXR utilise un dispositif PLEXR spécial et innovant, de sorte qu'aucune incision n'est nécessaire.

Le dispositif PLEXR ionise l'air pour former un plasma. Il forme de petits points dans la peau pour sublimer (c'est-à-dire transformer un solide en gaz) les cellules cutanées superficielles autour de l'œil. Cela stimule la contraction de la peau et resserre les fibres autour de l'œil pour lui donner une apparence plus jeune.

Avantages

- Le traitement peut être effectué sur n'importe quel type de peau.

- Cette procédure n'implique pas de couper la peau ou de faire des points de suture

- Processus de guérison plus rapide.

- Excellente alternative pour ceux qui ne sont pas prêts pour une chirurgie des paupières, ou pour ceux qui ne sont pas adaptés à une blépharoplastie chirurgicale.

- Pas de saignement ou de dommage aux tissus environnants, en particulier à l'importante couche de peau plus profonde.

Inconvénients

- Les zones traitées seront rouges et gonflées pendant un certain temps.

- À l'emplacement de chaque point, il y aura une croûte de carbone qu'il ne faut pas toucher et qui peut sembler inesthétique (jusqu'à ce qu'elle soit cicatrisée).

Chirurgie de la ptose : il s'agit d'une procédure destinée à traiter la ptose (prononcer "toe-sys").

La ptose entraîne l'affaissement de la paupière supérieure. La ptose est due à un dysfonctionnement des muscles qui soulèvent la paupière ou de leur innervation. Elle peut survenir chez les adultes et les enfants. L'intervention chirurgicale est souvent pratiquée en même temps qu'une blépharoplastie.

La ptose peut être traitée au moyen de différentes opérations. Cependant, la chirurgie de la ptose implique généralement un raccourcissement des muscles ou des tendons qui soulèvent la paupière. Le muscle ou le tendon raccourci est rattaché à la paupière à l'aide de sutures.

Cependant, la paupière est parfois soulevée en la suspendant au front. Pour ce faire, on utilise les tendons de votre cuisse ou de votre jambe.

Avantages

- Augmentation du champ visuel.

- Une amélioration de la qualité de la vision, en particulier de la luminosité

- Rétablir l'apparence normale du couvercle

Inconvénients

- Les paupières peuvent ne pas apparaître symétriques

- Très rarement, le mouvement des paupières peut être affecté.

- L'état de ptose peut réapparaître. Si c'est le cas, vous devrez peut-être subir une nouvelle intervention chirurgicale.

Votre médecin examinera votre état et discutera avec vous de la meilleure option.



La blépharoplastie peut être une option si :

- Paupières supérieures trop larges ou tombantes

- Excès de peau des paupières supérieures qui gêne la vision

- Chute des paupières inférieures

- Les cercles noirs

- Excès de peau sur les paupières inférieures

- Rides autour de l'œil

- Des sacs sous les yeux

Quels sont les préparatifs nécessaires avant une blépharoplastie ?

Avant de choisir une blépharoplastie, vous devez en discuter avec votre médecin :

- Vos antécédents médicaux. Votre chirurgien devra vous poser des questions sur les opérations passées et sur les affections que vous avez ou avez pu avoir, telles que la sécheresse oculaire, les allergies, le diabète, les problèmes de thyroïde, le glaucome. Il devra également connaître les médicaments que vous prenez actuellement, y compris les traitements à base de plantes et les suppléments vitaminiques, et il pourra vous poser des questions sur votre consommation d'alcool, de drogues ou de tabac.

- Vos attentes. Il est important d'être honnête et de discuter avec votre chirurgien de ce que vous voulez obtenir de l'opération. Il pourra vous conseiller sur les chances de réussite de l'intervention et sur la manière dont elle répondra à vos attentes.

Avant votre opération, vous avez peut-être

- Un examen physique. Votre chirurgien examinera la zone autour de vos yeux. Il peut vérifier si vous pouvez ou non produire des larmes. Il peut mesurer vos paupières.

- Un examen de la vue Votre ophtalmologue peut tester votre vision, y compris votre vision périphérique.

- Photographie des paupières. Vos yeux sont généralement photographiés sous différents angles. Cela peut aider à planifier l'opération et à fournir des photos avant et après.

La procédure de blépharoplastie

Avant

La blépharoplastie est généralement pratiquée en ambulatoire. Les patients reçoivent généralement une injection avec une petite aiguille qui leur administre une anesthésie locale (similaire aux injections faites chez le dentiste), ce qui contribue à engourdir les paupières. Une sédation intraveineuse est ensuite administrée pour aider les patients à se détendre. Toutefois, une anesthésie générale peut être utilisée si les patients préfèrent être endormis pendant l'opération.



Pendant l'opération

Si vous vous faites faire les quatre paupières, le chirurgien travaillera probablement d'abord sur les paupières supérieures. L'intervention consiste à faire une incision au niveau du pli naturel des deux paupières supérieures. Après quoi, l'excès de graisse est retiré ou redistribué. Les problèmes de gonflement ou de chute de la paupière supérieure sont inversés. Les incisions sont cousues ensemble avec des points de suture (pendant environ 3 à 6 jours). Les paupières paraissent plus serrées et plus lisses. Si votre paupière supérieure s'abaisse près de votre pupille, votre chirurgien peut pratiquer une blépharoplastie avec ptose, qui apportera un soutien supplémentaire au muscle du sourcil.

La chirurgie des paupières inférieures peut être effectuée selon l'une des différentes techniques. Par exemple, pour enlever l'excès de graisse, des incisions sont faites soit sous la ligne des cils des paupières inférieures (transcutanée), soit à l'intérieur des paupières inférieures (transconjonctivale). Les paupières inférieures peuvent nécessiter ou non des points de suture, selon la technique utilisée. La technique transconjonctivale gagne en popularité car aucune incision externe n'est pratiquée, ce qui laisse les patients sans cicatrice évidente.

Une fois la graisse enlevée, le resurfaçage au laser (blépharoplastie au laser) est souvent utilisé pour aider à resserrer la peau relâchée des paupières inférieures. Votre chirurgien peut ensuite adoucir les fines lignes de la peau à l'aide d'un laser au CO2 ou à l'erbium.

Après

La chirurgie des paupières prend environ deux heures si les paupières supérieures et inférieures sont traitées.

Après l'une ou l'autre de ces procédures, votre chirurgien peut recommander un resurfaçage au laser pour créer une peau d'apparence lisse.



Effets secondaires de la blépharoplastie



Après l'opération, vous pouvez faire l'expérience d'un problème :

- Une vision temporairement floue à cause de la pommade lubrifiante appliquée sur vos yeux

- Sensibilité à la lumière

- Gonflement et ecchymoses

- Bleeding

- Des cicatrices enflammées et qui démangent

- Yeux secs ou larmoyants

- Douleur ou gêne - généralement minime

Toute opération chirurgicale comporte parfois d'autres risques, notamment

- La double vision

- Les risques chirurgicaux tels que les saignements ou les infections

- Les caillots sanguins qui peuvent provoquer des complications cardiovasculaires potentiellement mortelles

- Des bosses à l'intérieur de la paupière inférieure, qui peuvent irriter la surface de l'œil

- Yeux enfoncés ou d'apparence non naturelle, si trop de graisse est enlevée

- Perte de la vue, dans les cas extrêmes, cécité complète

Toute opération chirurgicale comporte des risques et il est naturel que les patients s'en inquiètent. Cependant, la blépharoplastie en général est une procédure extrêmement courante et sûre lorsqu'elle est pratiquée par des professionnels.

La blépharoplastie avant et après

Curieux de voir les effets que peut avoir une blépharoplastie ? N'oubliez pas de demander à votre chirurgien de voir les photos de son portfolio pour vérifier que ses résultats vous conviennent.

avant et après la chirurgie des paupières



Crédit photo : sruilk/ShutterStock



avant et après la chirurgie des paupières



Crédit photo : Tanya Lovus/ShutterStock

Récupération de la blépharoplastie

À quoi faut-il s'attendre après une opération des paupières ?

En règle générale, les patients qui subissent une anesthésie générale et qui dorment pendant l'opération mettent plus de temps à guérir.

Dans la plupart des cas, l'opération des paupières sera pratiquée en ambulatoire, de sorte que lorsque l'anesthésie se dissipera, vous pourrez rentrer chez vous le jour même. Une fois réveillé, votre vision sera souvent floue en raison de la pommade appliquée sur les paupières. Ne vous inquiétez pas, c'est l'effet secondaire le plus courant et cela ne signifie pas que votre opération a échoué. Les médecins peuvent également vous couvrir les yeux avec une gaze froide qu'il est recommandé de porter pendant les trois jours suivant l'opération. Vos yeux peuvent être larmoyants, secs et/ou sensibles à la lumière.

Il est important que quelqu'un vienne vous chercher, vous aide à rentrer chez vous et reste avec vous pendant la première nuit. Si ce n'est pas possible, les cliniques peuvent souvent organiser la venue d'une personne pour vous accompagner, vous - faites-lui savoir si vous en aurez besoin.

Au cours des premières 24 heures, il est courant de ressentir une certaine douleur et un certain inconfort. Vos yeux seront très probablement enflés et vous aurez peut-être l'impression d'être tendu. En outre, vous pouvez avoir des bleus autour des paupières, ce qui donne parfois l'impression d'avoir un œil au beurre noir. Ne vous inquiétez pas, cela va s'estomper. La gravité du gonflement et des ecchymoses varie d'une personne à l'autre.

L'incision paraîtra souvent rose alors que les blessures cicatrisent. Vos paupières peuvent être engourdies pendant plusieurs jours.

N'oubliez pas d'être patient pendant que votre corps se rétablit.

Après les soins

Les médicaments tels que l'aspirine ne doivent pas être pris car ils peuvent augmenter votre risque de saignement. Pour accélérer le processus de guérison, il est également conseillé de ne pas fumer.

Tout malaise peut être facilement traité avec des médicaments antidouleur en vente libre. Ou encore, l'application d'un sachet réfrigérant ou de petits pois congelés sur les paupières peut réduire la douleur et le gonflement (assurez-vous que tout ce qui est appliqué sur les yeux est propre et stérile). Pendant les 24 premières heures, il est recommandé d'appliquer régulièrement un sachet réfrigérant sur les yeux (10-15 minutes de marche, 10-15 minutes d'arrêt).

Il est essentiel que les patients se reposent au cours de ces premières 24 heures. Gardez la tête immobile et surélevée pendant le sommeil afin de minimiser le gonflement/bruit. Par exemple, dormez avec deux oreillers ou un grand oreiller en forme de coin. Les ecchymoses et les gonflements réduiront les heures supplémentaires et varient selon l'opération. En général, si un patient subit une blépharoplastie des paupières supérieures, les ecchymoses devraient diminuer dans un délai de 1 à 2 semaines. Cependant, si la paupière supérieure et la paupière inférieure ont été traitées, il peut falloir 2 à 4 semaines pour que les ecchymoses/enflures disparaissent.

Évitez le maquillage pendant au moins deux semaines. Il est conseillé de porter des lunettes de soleil foncées pendant les deux premières semaines (surtout à l'extérieur), afin de protéger l'œil de toute interférence extérieure (vent). Au cours des deux premières semaines, les yeux peuvent se fatiguer rapidement et il est conseillé de faire régulièrement des siestes.

Un exercice physique doux peut commencer le lendemain de l'opération. Cependant, il faut généralement éviter de faire des exercices vigoureux jusqu'à trois semaines après l'opération. Vos plaies doivent être complètement cicatrisées avant de participer à un exercice physique intense, car cela entraîne une augmentation de votre pression sanguine, ce qui augmente les risques de saignement de vos plaies. Les pleurs doivent également être évités si possible. Il existe différents temps de retour pour différentes activités. Par exemple, la natation n'est pas recommandée avant au moins 4 semaines après l'opération, mais le vélo est autorisé dans les 2 semaines (à condition de porter un vêtement de protection pour les yeux). Les sports de contact et les sports extrêmes doivent être évités pendant au moins deux mois. Votre médecin vous informera de la date à laquelle vous pourrez reprendre vos activités.

Pour éviter que l'œil ne devienne sec, des gouttes de larmes artificielles sont prescrites. Les médecins encourageront également les patients à éviter de consacrer trop de temps à des activités qui peuvent fatiguer et assécher les yeux (au moins pendant la première semaine). Il s'agit notamment de regarder votre smartphone, votre ordinateur, votre télévision et de lire.

Quelle est la durée de la période de récupération ?

La récupération après une intervention sur les paupières est souvent relativement facile, avec une douleur modérée. En général, il faut plusieurs semaines pour que les patients se remettent complètement d'une blépharoplastie. Cependant, la plupart des patients se sentent suffisamment bien pour reprendre toutes leurs activités normales au bout d'une semaine seulement.

Les patients sont encouragés à prendre au moins une à deux semaines d'arrêt de travail. Cela vous donne le temps de récupérer sans stress inutile.

Résultats de la blépharoplastie

Vous devriez pouvoir voir vos résultats finaux après environ six semaines (bien que cela puisse prendre plus longtemps). À ce stade, le gonflement et les ecchymoses devraient avoir disparu et vous ne devriez pas pouvoir dire que vous venez de subir une opération. À ce stade, vous commencerez à voir vos yeux sous un nouveau jour. Vos yeux seront plus brillants, plus jeunes et plus frais. Le changement sur votre visage sera spectaculaire et votre patience sera récompensée.

Pour certaines personnes, les résultats de la chirurgie peuvent durer toute la vie. Pour d'autres, les paupières tombantes peuvent réapparaître.

Les résultats de la chirurgie des paupières seront-ils permanents ?

En général, les résultats de la blépharoplastie sont permanents et, bien sûr, une fois la graisse enlevée, elle disparaît. Cependant, certains patients souffrent d'un affaissement récurrent. En général, la chirurgie des paupières supérieures dure au moins cinq à sept ans, tandis que la chirurgie des paupières inférieures doit rarement être répétée. Naturellement, vos yeux continueront à vieillir après l'intervention.

Si vos paupières s'affaissent à nouveau, votre médecin peut vous recommander un lifting du front au lieu d'une autre opération des paupières.

Parlez à votre médecin au préalable, des mesures à prendre si vos problèmes commencent à se reproduire. Top 10 des FAQ sur la blépharoplastie



1. Aurai-je un bandage ou un pansement après l'opération ?

Un pansement n'est généralement pas nécessaire. Toutefois, la plupart des médecins appliquent un pansement pour protéger l'œil contre les ecchymoses ou les gonflements excessifs.

2. Devrai-je retirer les points de suture ?

On utilise souvent des points de suture qui ne doivent pas être retirés. Cependant, certaines cliniques utilisent des points de suture qui devront être retirés 7 à 10 jours après l'opération. Parlez à votre chirurgien pour discuter des différentes options disponibles.

3. Pourrai-je me maquiller après l'opération ?

Le maquillage doit être évité jusqu'à au moins deux semaines après l'opération (lorsque les plaies sont complètement cicatrisées). Toutefois, de nombreux médecins vous recommanderont de ne pas vous maquiller pendant deux semaines supplémentaires, car l'application et le retrait du maquillage peuvent traumatiser les plaies.

4. Vais-je voir les instruments chirurgicaux se diriger vers mon œil ?

Non, vous ne verrez pas d'instruments se diriger vers vous. Pendant la majeure partie de l'opération, vous aurez probablement les yeux fermés. Parfois, en particulier lors d'une blépharoplastie des paupières inférieures, vous aurez une protection cornéenne couvrant la surface avant de vos yeux, ce qui vous empêchera également de voir quoi que ce soit. Même avec les yeux ouverts, les instruments sont généralement trop proches de votre œil pour que vous puissiez vous concentrer sur eux et les voir.

5. Quand puis-je conduire ?

Tant que vous êtes sûr que votre vision et votre champ visuel ne sont pas altérés, vous pouvez conduire le jour suivant l'opération.

6. Quand puis-je prendre une douche ?

Vous pouvez prendre une douche directement après votre opération. Toutefois, vous devez veiller à ne pas trop mouiller votre visage et vos yeux jusqu'à ce que votre chirurgien vous dise que vous pouvez le faire sans danger. Certains patients estiment qu'un bain est plus contrôlé et qu'ils peuvent mieux garder leur visage hors de l'eau. Vous pouvez vous laver le visage mais, là encore, faites attention à ne pas trop tremper la peau des paupières et à ne pas frotter les paupières car les plaies sont très fragiles au début.

7. Pouvez-vous opérer un seul œil ?

Il est rare qu'un seul œil soit opéré, car le fait de traiter les deux yeux en même temps peut aider à les rendre symétriques, mais votre médecin peut examiner vos paupières pour répondre à cette question.

8. Quel est l'âge limite pour subir une opération des paupières ?

La chirurgie des paupières peut être pratiquée à tout âge. Les enfants sont souvent opérés pour corriger des problèmes médicaux. L'âge le plus courant pour subir l'opération se situe entre 40 et 50 ans. Si vous êtes en bonne santé et que vous ne souffrez pas de graves problèmes oculaires, votre âge ne devrait pas vous empêcher de subir cette intervention.

9. Puis-je porter des lentilles de contact ?

Il est recommandé d'éviter de porter des lentilles de contact pendant quelques semaines, afin d'éviter de vous tirer les yeux et de rouvrir les plaies.

10. Puis-je faire pratiquer d'autres interventions en même temps que ma blépharoplastie supérieure ?

Une blépharoplastie est une intervention rapide qui dure environ une heure. Elle est souvent pratiquée en même temps que d'autres opérations du visage, telles qu'un lifting frontal, un lifting facial, des injections de graisse, une rhinoplastie, un implant au menton ou une liposuccion du cou.



