Blépharoplastie Paris, questions et réponses

Face à tout type de chirurgie, il est normal d'avoir des doutes, d'être nerveux ou de réfléchir longuement aux risques. Cet article va vous aider à vous inquiéter le moins possible des procédures pratiquées. C'est pourquoi nous avons rassemblé aujourd'hui certaines des questions et des craintes les plus fréquentes concernant les interventions de chirurgie esthétique des yeux (blépharoplastie).



Quels sont les risques d'une blépharoplastie ? Comme pour toute opération chirurgicale, il y a des risques. Mais pour cela, on devrait disposer d’une équipe hautement qualifiée capable de les réduire au minimum et d'éviter les complications comme, par exemple, les allergies. De plus, une anesthésie locale est utilisée, ce qui réduit encore plus les complications que pourrait avoir une anesthésie générale. A quoi sert la blépharoplastie ? La blépharoplastie est une intervention de chirurgie plastique oculaire qui permet d'embellir et d'améliorer le regard. En maintenant toujours des résultats harmonieux et naturels par rapport au visage du patient. Cette opération permet de rafraîchir et de rajeunir le regard, mais jamais de changements d'expression ou d'effets exagérés qui ne sont pas naturels. Peut-il avoir d'autres avantages ? Oui, dans certains cas, en enlevant le poids excessif des paupières, on peut augmenter le champ de vision et la vision périphérique au-dessus et sur les côtés. Cela est bénéfique pour la vie quotidienne. Combien de temps dure habituellement une blépharoplastie ? Les opérations oculaires les plus fréquentes durent généralement moins d'une heure. Si c'est la paupière supérieure, 45-50 minutes et si c'est la paupière inférieure, 1 heure. Au total, si quelqu'un se faisait opérer des deux yeux, cela prendrait 4 heures. Y a-t-il des conséquences physiques ? Des cicatrices, des marques ? Après l'opération, il est possible que les paupières gonflent ou que le pourtour des paupières devienne violet. C'est tout à fait normal et totalement réversible. Dans tous les cas, le gonflement ne durera pas plus de 10 jours. En ce qui concerne les cicatrices, la blépharoplastie est une intervention assez discrète : si elle est pratiquée sur la paupière inférieure, elle est réalisée par voie transconjonctivale, évitant ainsi les coupures de la peau et il n'y a pas de cicatrices ; si elle est pratiquée sur la paupière supérieure, les plis naturels de la peau sont utilisés pour que la cicatrice ne soit pas visible. Est-ce une opération douloureuse ? Pas du tout. Ni pendant ni après l'opération, il n'y a de douleur.

Comment se passe la période postopératoire ? Combien de temps faut-il pour retrouver une vie normale ?

Le patient peut mener une vie normale 24 heures après l'opération. Elle provoque généralement un gonflement autour de la paupière qui apparaît dans les 3 premiers jours et s'estompe avec le temps. Toutefois, il est conseillé de ne pas faire d'effort physique ni d'aller sous l'eau pendant 8 à 10 jours. Un contrôle ophtalmologique est-il nécessaire ? Ce n'est pas nécessaire, mais c'est conseillé. De cette façon, de s’ assurer de ne pas avoir des problèmes de vision.

Après l'opération, est-il possible de porter des lentilles de contact ?

Il est conseillé de ne pas porter de lentilles de contact pendant 15 jours après l'opération, car une partie du traitement de rétablissement implique l'utilisation de crèmes et de gouttes ophtalmiques dans l'œil. Il est donc préférable de ne pas introduire d'autres éléments. Questions fréquemment posées - blépharoplastie Pourquoi une chirurgie sous anesthésie locale ?

En pratiquant l'intervention sous anesthésie locale, les avantages suivants sont obtenus:

• Il n'y a pratiquement pas de saignement, ce qui facilite l'opération et permet d'obtenir une période postopératoire avec moins d'ecchymoses ("bleus") et d'œdèmes.

• Elle évite les risques inhérents à l'anesthésie générale ainsi que les problèmes d'intubation.

• Elle est plus économique car elle ne nécessite pas d'anesthésie générale ni d'hospitalisation.

• Vous pouvez rentrer chez vous immédiatement après. À partir de quel âge peut-on se faire opérer d'une blépharoplastie ? C'est à partir de 35 ans que l'excès de peau peut apparaître sur les paupières supérieures, bien qu'il soit fréquemment observé à des âges plus précoces, étant très variable individuellement. Dois-je être à jeun le jour de l'opération ? Non. Il est préférable de prendre un petit-déjeuner ou un déjeuner. Il ne s'agit pas d'une intervention sous anesthésie générale au cours de laquelle vous devez rester à jeun pendant un nombre minimum d'heures. Je dois venir accompagné ? Il est préférable d'être accompagné par un membre de la famille ou un ami.

Quel type de vêtements est le plus approprié le jour de l'intervention ? Puis-je me maquiller ?

Il est préférable de porter des vêtements confortables et amples et d'avoir le visage lavé et non maquillé. Puis-je conduire immédiatement après l'opération ? Non. En raison du médicament administré par voie orale avant l'opération comme anxiolytique, il est déconseillé de conduire ou d'utiliser des machines lourdes immédiatement après l'opération.

Puis-je me maquiller après une blépharoplastie ?

Le maquillage ne doit pas être appliqué sur la zone de l'incision avant 10 jours après l'opération. Puis-je porter des lentilles de contact après ma blépharoplastie ? Les lentilles de contact ne doivent pas être portées pendant au moins 6 à 7 jours après une blépharoplastie supérieure. Dans le cas d'une blépharoplastie inférieure, il est préférable d'attendre un peu plus longtemps. Quels soins dois-je prendre après une blépharoplastie ? Il est important de respecter les points suivants :

• Prenez les médicaments prescrits par le médecin.

• Appliquez des compresses froides sur les yeux dans les 24-48 heures suivant l'opération.

• Évitez de fumer. Elle augmente le risque d'infection et entrave la guérison.

• Évitez l'exposition directe au soleil et les saunas. Le soleil et la chaleur extrême augmentent l'œdème et font que la paupière met plus de temps à guérir.

• Évitez les foules et les activités sportives susceptibles de provoquer un coup au visage pendant au moins un mois.

Puis-je prendre une douche ou un bain normalement après une blépharoplastie ?

