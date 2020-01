Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Blépharoplastie Paris Redonne de la lumière à un regard terne ou peut ouvrir les yeux sur lesquels le temps s'est écoulé. Toutes les informations sur l'une des interventions esthétiques les plus demandées par les Français et Françaises



Pourquoi la blépharoplastie est-elle la chirurgie la plus populaire ? On les rehausse avec du kajal noir pour augmenter leur séduction, on les décore avec des ombres à paupières scintillantes, on colore les cils avec du mascara noir total pour les rendre plus intéressants... mais chaque astuce est inutile quand le regard tombe, inexorable, petit mais insidieux, petit mais insidieux, excès de plis de la peau des paupières, qui brouillent la beauté en rendant le regard terne et fatigué.

Les cosmétiques capables d'éliminer l'excès de peau des paupières n'ont pas encore été inventés, et la chirurgie esthétique représente une solution possible pour s'en débarrasser et donner de la lumière et de la fraîcheur à l'œil, en le rajeunissant.



Dans le domaine médical, le terme blépharo est utilisé pour désigner la paupière, et la procédure chirurgicale pour corriger le relâchement de la peau dans cette zone est appelée blépharoplastie, chirurgie des paupières. C'est une véritable chirurgie qui nécessite des ponctions, des coupes, des enlèvements et des sutures et qui permet de reprendre la vie sociale après 5 à 10 jours. La plus demandée par les Françaises même en été, bien qu'elle soit contre-indiquée dans cette période, le regard est le premier souci de notre côté (64%), l'autre opération la plus demandée concerne toujours le visage et est la rhinoplastie (12%).





Parce que les Françaises et Français veulent se voir plus beaux rapidement et que cette chirurgie élimine efficacement l'excès de peau sur les paupières, contribuant ainsi à résoudre le problème des poches sous les yeux et à rajeunir le visage, même si elle ne supprime pas les rides : " Pour les lisser et les rendre " invisibles ", le chirurgien doit effectuer une traction cutanée excessive qui empêcherait les paupières (supérieures et inférieures) de s'ouvrir et de se fermer naturellement ".



Comment le faire

La blépharoplastie est une chirurgie ambulatoire réalisée sous anesthésie locale (dans certains cas, elle peut être associée à une sédation), elle ne nécessite pas d'hospitalisation et, selon la réponse personnelle, les hématomes postopératoires disparaissent en deux semaines environ. Pendant l'opération, le chirurgien fait une incision avec le scalpel le long du pli de la paupière supérieure ; il enlève ensuite l'excès de peau et rejoint les deux bords avec une suture intradermique continue, en faisant une seule longue pointe, qui entre près du nez et sort au coin extérieur de l'œil. Le point de suture sera enlevé après 2 à 3 jours et la cicatrice sera pratiquement invisible. " Pour un bon résultat, il est important que le chirurgien ne retire pas trop de peau des paupières et évite de créer une tension excessive : un aspect agréable, en effet, est toujours associé à des paupières pleines et douces ". Dans le cas de relâchement et de rides qui sont également importants sur la paupière inférieure, par contre, le chirurgien fait une incision le long de l'attache des cils, enlève l'excès de peau et ferme l'ouverture avec 4-5 points de suture.



Contre les sacs sous les yeux



Les soi-disant poches sous les yeux (poches graisseuses des paupières) sont des accumulations de graisse qui peuvent se former même à un jeune âge chez les personnes prédisposées : elles sont enlevées sans aucune incision externe avec la technique de la blépharoplastie transconjonctivale, qui agit exclusivement de l'intérieur de la paupière inférieure. Les paupières supérieures et inférieures et les poches peuvent être traitées pendant une séance ou individuellement.



Le laser pour la paupière tombante

Pour la correction des paupières, il existe une chirurgie plus conservatrice que la traditionnelle : la blépharoplastie qui utilise le laser au lieu du scalpel. " Nous l'appelons la blépharoplastie de midi parce qu'il s'agit d'un traitement ambulatoire qui ne nécessite ni coupures ni points de suture, ce qui permet de rentrer chez soi après l'opération avec seulement une peau rougie et de petites croûtes qui disparaissent en 48 heures "



" Après une anesthésie locale, le médecin utilise le laser C02 fractionné (un faisceau de lumière concentré) sur la paupière supérieure affectée par l'excès d'épiderme. La lumière concentrée produit des trous microscopiques dans la peau qui provoquent sa contraction (c'est-à-dire son rétrécissement), créant ainsi l'effet de réduire la surface de l'excès de peau des paupières. Grâce à cette stimulation, au niveau dermique, les fibres de collagène sont renouvelées, réorganisées et réalignées, ce qui rend l'épiderme plus élastique et plus tonique". "Le laser, enfin, ne produit pas de saignement car il reconnaît la peau comme seule cible et n'affecte pas les vaisseaux sanguins".





8 choses à savoir sur le contour des yeux



Indications et contre-indications

"La blépharoplastie peut être faite à partir de 18 ans et donne des résultats réversibles. Après 10-15 ans, en effet, le problème pourrait se reproduire précisément à cause du chrono-âge : la production de collagène diminue, l'élastine commence à perdre du tonus et le renouvellement des cellules épidermiques ralentit "



" L'incision faite au bistouri en cas de tissus très lâches et affaissés, c'est-à-dire sans élasticité et compacité, peut provoquer l'extraversion de la conjonctive et l'exposer au risque d'ulcères ".



Il existe cependant des contre-indications absolues : " La blépharoplastie ne peut pas être pratiquée en cas de glaucome car elle peut entraîner une augmentation de la pression oculaire ; elle doit être évitée s'il existe des défauts importants de cicatrisation et si des anticoagulants sont utilisés. Les cas d'exophtalmie (l'œil très prononcé) due à une hyperthyroïdie doivent également être exclus, car ils peuvent entraîner des complications ".



Les incisions du bistouri et les micropoints laser produisent des lésions cutanées qui mettent un certain temps à guérir. " Il n'est pas recommandé de subir une blépharoplastie en été, même si vous n'allez pas à la mer : le rayonnement du soleil en ville, la chaleur, l'humidité et la transpiration ne favorisent pas le processus de guérison. Le mois idéal est octobre, quand le temps est encore chaud, en évitant d'aller plus loin : même un froid excessif ne facilite pas la guérison".



En bref, la blépharoplastie (au bistouri ou au laser) pratiquée par des professionnels scrupuleux et compétents, après une anamnèse personnelle minutieuse et au bon moment de l'année, rajeunit le regard car elle soulève les paupières et redonne de la lumière aux yeux. À condition toutefois que vous ayez les bonnes " exigences ". Histoire de la Blépharoplastie :

900



Il y a longtemps que, en 900 après J.-C., un chirurgien arabe nommé Albucasis a décrit le traitement des paupières excessivement relâchées par l'utilisation d'une cautérisation incandescente en forme de croissant.

1800



La blépharoplastie moderne est issue des techniques décrites au XIXe siècle. On pense que le premier à utiliser le terme de blépharoplastie fut Carl Ferdinand Von Graefe vers 1830 mais il n'utilisa ce terme que pour des interventions reconstructives et non esthétiques.

1907



Le développement des méthodes modernes est dû à Charles Conrad Miller, un chirurgien de Chicago qui a été le premier à décrire une publication de chirurgie esthétique "L'exérèse des plis cutanés des paupières en forme de sac". En 1907, il a présenté la première photographie décrivant l'incision nécessaire pour enlever la peau de la paupière inférieure.

1908



En 1908, Charles Conrad Miller a publié un livre consacré à la chirurgie esthétique : " La chirurgie esthétique : la correction des imperfections de l'apparence ".

2013 Au-delà de ces indications historiques qui ne peuvent être utiles qu'à des fins pédagogiques, la





