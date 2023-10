Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Blépharoplastie des Paupières supérieures, le Dr Tenorio répond à nos questions

La Blépharoplastie c'est aussi la chirurgie esthétique du regard avec les paupières supérieures. Le Dr Xavier Tenorio répond à nos questions dans cet article





Certains patients, en raison de leurs caractéristiques individuelles, présentent un excès apparent de peau datant d'un âge plus précoce.



Qu'est-ce que la blépharoplastie supérieure ?

Dans ces cas, la configuration des paupières est plutôt de type asiatique, avec un pli palpébral plus bas, ce qui donne une apparence d'excès de peau.

Il est important de détecter les patients qui ont des sourcils tombants ou bas, car dans ces cas la blépharoplastie seule ne parvient pas à dégager suffisamment la paupière et il peut être nécessaire d'ajouter un lifting des sourcils pour obtenir un résultat appréciable sur le regard.



Qui est candidat à une blépharoplastie supérieure ?

Comme toute intervention de chirurgie esthétique, pour une opération des paupières ou une blépharoplastie, il est important d'avoir des attentes raisonnables. En d'autres termes, cette intervention améliorera votre apparence et vous permettra de vous sentir mieux dans votre peau, mais elle ne peut pas apporter de changements spectaculaires à votre apparence et son effet est limité à la paupière supérieure.

Tout problème médical préexistant doit être contrôlé avant l'intervention, en particulier l'hypertension et le diabète, ainsi que l'arrêt des médicaments anticoagulants.

Aucun problème médical n'empêche cette intervention, à condition qu'il soit bien contrôlé.



Comment se déroule l'opération de blépharoplastie supérieure ?

La blépharoplastie supérieure ou opération des paupières supérieures est considérée par de nombreux chirurgiens comme un simple acte consistant à "enlever de la peau, du muscle et de la graisse". En effet, les changements qui surviennent dans la région des yeux avec l'âge sont complexes et ne se résument pas à un simple excès de tissu, comme par exemple : l'état du pli de la paupière, la position du sourcil ou la perte de tissu adipeux.

L'analyse de chaque patient et la sélection de la chirurgie appropriée pour chacun d'eux sont la clé du succès d'une blépharoplastie supérieure. L'objectif est de rajeunir tout en préservant nos propres traits, c'est-à-dire de ressembler à nos photos d'il y a des années.

Une chirurgie trop agressive de la peau, des muscles et de la graisse de la paupière supérieure entraîne des paupières "creuses", des yeux enfoncés, un regard triste et, dans le pire des cas, une difficulté à fermer les yeux.

La blépharoplastie supérieure est réalisée par une incision dans le pli naturel de la paupière supérieure, qui suit les lignes de tension naturelles de la peau et est également cachée dans le pli orbital supérieur.

L'utilisation d'un bistouri électrique ou d'un laser pour réaliser l'incision permet d'éviter les saignements et de raccourcir la convalescence. Ces incisions permettent d'éliminer l'excès de peau et/ou de graisse, le muscle orbiculaire restant intact.

Certains patients présentant un pli palpébral bas ou affaissé peuvent avoir besoin de le remodeler, faute de quoi l'opération risque de ne pas produire l'effet escompté. Si le patient a besoin d'une correction de la ptose palpébrale (voir paupière tombante), celle-ci peut être réalisée par la même incision de blépharoplastie. D'autre part, lorsque le sourcil est très bas (en particulier la queue du sourcil), il peut être nécessaire de le relever dans le même acte (voir lifting du sourcil).

Une mention spéciale doit être faite pour l'utilisation du lipofilling dans le rajeunissement des paupières supérieures.

Certains patients présentent avec l'âge une nette perte de volume de l'arcade supérieure, ce qui donne à la paupière supérieure un aspect " dégonflé ", amplifiant la sensation d'excès de peau.

Dans ces cas, si l'on enlève tout l'excès de peau apparent sans traiter la perte de volume, on provoque chez le patient un sillon profond qu'il n'avait jamais eu auparavant et il peut avoir un aspect différent. En outre, il convient de noter que les sillons profonds des orbites vieillissent.

La restauration du volume perdu chez ces patients est possible grâce aux progrès des techniques de lipofilling : on utilise de petites particules de graisse (Micro-fat), extraites de l'abdomen par liposuccion, qui s'intègrent parfaitement sans problèmes d'irrégularités. Ainsi, parallèlement à la blépharoplastie supérieure, ces patients peuvent avoir une apparence plus jeune avec une paupière plus volumineuse.



Dr Xavier Tenorio

