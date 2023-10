Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Blépharoplastie des paupières inférieurs, le Dr Tenorio de Genève réponds à nos questions

La blépharoplastie une opération de chirurgie esthétique bien connue se divise en opération des paupières inférieures et des paupières supérieures. Le Dr Tenorio répond à nos questions





Le rajeunissement des paupières n'est pas un traitement à l'emporte-pièce, car les signes de vieillissement autour des yeux ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Bien sûr, la grande majorité d'entre nous présentera des ridules et une peau fripée sur les paupières supérieures et inférieures. Cependant, la lourdeur et l'affaissement peuvent affecter l'une ou l'autre de ces zones, ou les deux. Lorsque les paupières inférieures sont le principal sujet de préoccupation, c'est là que nous concentrons notre attention.



FAQ sur la blépharoplastie inférieure

Pourquoi opérer inutilement les paupières supérieures si elles conservent leur forme ? Que vous envisagiez une blépharoplastie inférieure pour rajeunir vos paupières ou que vous souhaitiez améliorer l'apparence de vos paupières supérieures et inférieures en même temps, nous supposons que vous avez des questions à poser. Nous abordons ici quelques questions fréquemment posées sur la blépharoplastie des paupières inférieures.



Comment la blépharoplastie des paupières inférieures est-elle pratiquée ?

Contrairement à la blépharoplastie supérieure, dans laquelle des incisions sont pratiquées dans le pli naturel de la paupière, la blépharoplastie inférieure comporte des incisions cachées. Pour cette intervention, le chirurgien pratique généralement une incision à l'intérieur de la paupière inférieure. Il s'agit d'une approche transconjonctivale. La procédure de blépharoplastie inférieure implique le repositionnement ou l'élimination d'une partie ou de la totalité des coussinets graisseux situés sous l'œil. La peau est également resserrée et coupée au niveau de la ligne des cils. Ces modifications réduisent ou éliminent les poches.



À quoi vais-je ressembler après une blépharoplastie ?

Les patients intéressés par une blépharoplastie doivent généralement s'absenter du travail pendant deux semaines. En effet, le gonflement et les ecchymoses peuvent durer au moins aussi longtemps. En général, les ecchymoses se résorbent suffisamment dans ce laps de temps pour être facilement camouflées avec du maquillage. Le gonflement peut persister, mais il est généralement subtil et peu visible, de sorte que les patients peuvent reprendre leurs activités normales sans être gênés. Juste après une blépharoplastie, on a l'impression que le patient s'est battu. Heureusement, les effets secondaires semblent plus graves qu'ils ne le sont.



Comment puis-je favoriser mon rétablissement après une blépharoplastie ?

Les ecchymoses et les gonflements étant les symptômes post-opératoires les plus courants, il est généralement demandé aux patients d'appliquer des poches de glace couvertes sur la zone pendant 20 minutes, par intermittence, pendant 48 heures. Il n'est pas nécessaire de continuer à appliquer des packs de glace toute la nuit, mais on peut le faire quand c'est confortable et pratique pour aider au processus de rétablissement. Si une pommade antibiotique est prescrite, elle doit être appliquée sur la région de l'œil comme indiqué pendant au moins une semaine. Bien que les effets de la chirurgie puissent paraître importants, la douleur est généralement assez faible. Les patients doivent en être conscients et veiller à maintenir un faible niveau d'activité jusqu'à ce que leur médecin les y autorise.



Quelle est la différence entre la blépharoplastie et la chirurgie des paupières tombantes ?

Lorsque les paupières supérieures paraissent lourdes et donnent l'impression de l'être, cela peut être dû à une peau excessive et redondante de la paupière supérieure ou à une "véritable ptose" (affaissement de la paupière) due à un muscle faible ou à un tendon lâche. La réparation du ptosis peut se faire sans incision cutanée visible (approche transconjonctivale) ou par une petite incision cutanée antérieure. Aucune peau ou graisse de la paupière n'est enlevée pendant la réparation du ptosis. De nombreux patients dont les paupières supérieures sont lourdes subissent une combinaison de blépharoplastie et de réparation du ptosis pour obtenir les meilleurs résultats



La blépharoplastie est-elle couverte par l'Assurance maladie chirurgie esthétique paupière?

La réparation de la ptose est toujours couverte par l’Assurance-santé chirurgie esthétique paupière , mais la blépharoplastie supérieure n'est couverte que si l'excès de peau bloque le centre de la vision. Le ministère de la Santé exige une demande officielle de préapprobation de la blépharoplastie supérieure et un test spécialisé du champ de vision doit être soumis avec la demande. La blépharoplastie inférieure n'est pas couverte par l’Assurance-santé chirurgie esthétique paupière , mais il arrive que certains régimes d'assurance offrent une couverture partielle.



Quels sont les risques de la blépharoplastie ?

La blépharoplastie, comme toute chirurgie des paupières, comporte un risque de traumatisme potentiel pour vos yeux et votre vision. Une équipe de chirurgiens plasticiens des yeux et du visage a reçu une formation avancée en chirurgie des paupières. Ils réalisent un grand nombre de blépharoplasties, ce qui a permis d'acquérir une grande maîtrise dans ce domaine. Parmi les autres risques, citons le sous-traitement ou le surtraitement, les cicatrices potentielles et l'asymétrie des paupières. Une fois encore, ces types de risques sont atténués si le chirurgien a suivi une formation avancée et possède une grande expérience clinique.



Quelle est la durée de la convalescence après une blépharoplastie ?

Les trois premiers jours suivant l'opération des paupières, la zone opérée sera régulièrement glacée afin de réduire l'inflammation. Nous recommandons également de ne pas soulever de charges lourdes ni de faire d'efforts physiques (c'est-à-dire de faire de la musculation) pendant les 7 premiers jours. À la fin de la deuxième semaine postopératoire, les ecchymoses et le gonflement ont généralement diminué de 80 à 90 %. Les 5 à 10 % restants de la cicatrisation peuvent prendre jusqu'à 3 à 6 mois. Il est certain que la complexité du cas et les antécédents médicaux du patient auront un impact sur la période de guérison.



En savoir plus :

Dr Xavier Tenorio

