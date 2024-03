Blépharoplastie, le Docteur Smarrito de Lausanne répond à toutes nos questions

Choix du chirurgien : Le choix du chirurgien est une étape cruciale. Il est recommandé de sélectionner un chirurgien esthétique ou plasticien qualifié et expérimenté dans la réalisation de blépharoplasties. Recherchez un professionnel certifié par les conseils de l'ordre des médecins dans votre pays, avec une bonne réputation et de préférence recommandé par des patients précédents. Lors de la sélection, considérez l'expérience du chirurgien, son portfolio de cas avant-après, et sa capacité à communiquer clairement les attentes et les risques associés à l'opération. Comparaison avec les effets du lifting du visage :La blépharoplastie et le lifting du visage visent à rajeunir l'apparence du visage mais se concentrent sur différentes zones. La blépharoplastie cible les paupières supérieures et inférieures pour enlever l'excès de peau et de graisse, tandis que le lifting du visage est plus global, traitant l'affaissement de la peau, les rides profondes, et la perte de tonus musculaire sur le visage et le cou. Bien que la blépharoplastie puisse apporter un changement significatif et rajeunir le regard, les personnes ayant des préoccupations plus larges sur le vieillissement du visage peuvent bénéficier davantage d'un lifting du visage, ou d'une combinaison des deux procédures pour un résultat plus harmonieux. Première consultation : La première consultation avec le chirurgien esthétique est l'occasion de discuter de vos attentes, d'examiner votre santé générale et d'évaluer si la blépharoplastie est appropriée pour vous. Le chirurgien examinera vos paupières, prendra des photos pour la planification chirurgicale, et discutera des options, des résultats attendus, des risques, et du coût de l'opération. C'est le moment de poser toutes vos questions et de vous assurer que vous êtes confortable avec le plan proposé. Planification de l'opération : Une fois la décision prise, l'opération sera planifiée. Vous recevrez des instructions sur la préparation, incluant les ajustements de médicaments, les consignes alimentaires, et les recommandations concernant le tabac et l'alcool. La blépharoplastie peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale, selon l'étendue de la procédure et les préférences du chirurgien. Post-opératoire : Après l'opération, vous aurez des ecchymoses et un gonflement autour des yeux, qui diminueront progressivement. Des soins spécifiques seront prescrits, comme l'utilisation de compresses froides, l'application de pommades, et éventuellement le port de lunettes de soleil pour protéger la zone opérée. Le suivi post-opératoire avec le chirurgien est crucial pour surveiller la guérison et intervenir en cas de complications. Convalescence et reprise du sport : La période de convalescence varie selon les individus mais prévoyez généralement une à deux semaines avant de reprendre des activités quotidiennes normales. La reprise du sport peut généralement se faire après trois à quatre semaines, mais il est essentiel d'attendre le feu vert du chirurgien. Les activités intenses ou susceptibles d'augmenter la pression sanguine dans la zone des yeux doivent être évitées jusqu'à ce que la guérison soit suffisamment avancée.

La blépharoplastie offre des résultats significatifs pour rajeunir le regard et améliorer l'apparence générale du visage. Toutefois, une consultation approfondie avec un chirurgien qualifié et le respect scrupuleux des instructions pré et post-opératoires sont essentiels pour assurer le succès de l'opération et une convalescence en toute sécurité.Docteur Stéphane SmarritoA lire pour en savoir plus : https://drsmarrito.ch/chirurgie-esthetique/blepharoplastie/