Blépharoplastie régénérative Paris

Le champ de vision externe et supérieur est le plus souvent endommagé, ce qui peut entraîner des difficultés dans certaines activités telles que la conduite et la lecture. Dans cette circonstance, une blépharoplastie de la paupière supérieure est réalisée pour améliorer la vision périphérique. Les patients présentant un excès de peau moins important peuvent avoir besoin de cette intervention pour des raisons esthétiques.



La blépharoplastie de la paupière inférieure est presque toujours réalisée pour des raisons esthétiques, afin d'améliorer les "poches" gonflées de la paupière inférieure et de réduire les rides de la peau. L'anatomie des paupières, la qualité de la peau du patient, l'âge du patient et les tissus osseux et mous adjacents influencent tous les résultats esthétiques et fonctionnels après une blépharoplastie.



Il élimine les poches sous les yeux et "lisse" la peau des paupières inférieures. Le résultat est une apparence plus jeune et plus reposée. La chirurgie des paupières ou blépharoplastie est souvent réalisée en même temps qu'un lifting ou qu'une autre procédure de rajeunissement du visage. Certaines personnes ont des traits héréditaires qui les conduisent à subir une chirurgie des paupières avant même l'âge de 20 ou 30 ans.



1. Quand la blépharoplastie est recommandée ?



En cas de rides et de relâchement de la peau de la paupière supérieure ou inférieure.

En cas d'excès de peau qui gêne la vision et lorsque le pli naturel de la paupière est devenu inexistant.

Dans le cas de poches de graisse dans la paupière inférieure ou supérieure qui vieillissent et donnent un aspect fatigué.



2. Résultats escomptés



Une apparence plus jeune et reposée de l'œil.



3. Description de l'intervention



Cette intervention est réalisée en ambulatoire ou en hôpital de jour sous anesthésie locale pure ou associée à une sédation. Les incisions sont pratiquées au niveau du pli naturel de la paupière supérieure ou sous la ligne des cils de la paupière inférieure. L'excès de peau et de graisse est retiré, et les incisions sont fermées par des sutures très fines. Si seule la graisse est présente dans la paupière inférieure, elle peut être retirée par une incision au laser à l'intérieur de la paupière inférieure, sans incision ni cicatrice externe (blépharoplastie transconjonctivale). Dans ce cas, il n'y aura ni cicatrices ni points de suture.



4. Guérison après votre blépharoplastie



Un léger inconfort postopératoire est contrôlé par des médicaments oraux. Les ecchymoses et la sensibilité à la lumière peuvent persister pendant 1 à 2 semaines. Le gonflement disparaîtra progressivement après 1 à 2 semaines.

Le port d'ombres à paupières peut être repris dès l'ablation des points de suture en 3 à 5 jours. Le port de lentilles de contact peut généralement être repris après 7 à 10 jours.

La cicatrice du côté supérieur disparaîtra progressivement dans les mois qui suivent l'opération. Il ne faut pas s'alarmer si à certains endroits, comme près du nez ou sous le sourcil, la cicatrice est plus visible ou provoque des symptômes tels que des démangeaisons, de petits élancements de douleur ou simule la présence d'un kyste sous la peau, tout cela est normal et disparaîtra. Pour faciliter la résolution de ces inconforts, un massage doux de 5 minutes peut être effectué 3 ou 4 fois par jour.





5. Global Boundaries Lyft



Cette technique utilise des produits de comblement injectables de type Restylane ou Juvederm pour remplacer le volume dans la zone du canal lacrymal entre la paupière inférieure et la joue. Avec l'âge, la graisse de la zone médiane et supérieure des joues diminue et se rétracte. Cela donne au visage un aspect fatigué car une ombre sombre tombe dans le creux laissé par la graisse perdue. C'est ce qu'on appelle les "cernes" sous les yeux. Certaines personnes ont une plus grande prédisposition génétique, mais cela arrive à presque toutes les personnes avec l'âge. L'injection de Restylane ou de Juvederm dans cette zone est un remède très efficace pour corriger l'aspect fatigué et éliminer la plupart des "cernes".



Cette technique n'est pas indiquée pour les personnes qui présentent un gonflement important de la graisse à l'intérieur de la paupière inférieure ou si les indentations sont très prononcées. Dans le premier cas, l'opération indiquée est une blépharoplastie et un repositionnement de la graisse, tandis que dans le second, un déplacement de la graisse (injection de graisse) permettra de combler le volume perdu. Avec l'arrivée sur le marché de produits de comblement injectables plus durables et plus efficaces, des alternatives non chirurgicales aux opérations cosmétiques normales sont devenues possibles. La blépharoplastie sans chirurgie prend environ 10 minutes, est indolore (avec l'application d'une crème qui engourdit la zone) et il n'y a pas ou peu d'hématomes. La plupart des personnes reprennent le travail immédiatement. Les résultats durent 18 mois ou plus. L'effet durable est probablement dû à la stimulation du collagène dans la zone du canal lacrymal, car le Juvederm et le Restylane ne durent normalement que 6 ou 7 mois lorsqu'ils sont injectés ailleurs. Cette procédure doit être réalisée avec précaution et uniquement par des spécialistes ayant une expérience des opérations esthétiques et de l'anatomie de la zone oculaire. Le spa n'est pas un endroit approprié pour effectuer cette procédure. Après la première séance d'injection, le médecin souhaite vous revoir après environ deux semaines pour s'assurer qu'aucune "retouche" n'est nécessaire. Il est normal d'avoir un certain gonflement ou des irrégularités après une blépharoplastie non chirurgicale. Parfois, le médecin l'enlève par un massage. Sinon, il existe une enzyme (hyaluronidase) qui dissout l'acide hyaluronique (Restylane et Juvederm). L'injection de très petites quantités dans le gonflement devrait le réduire, sans dissoudre toute la matière et donc maintenir l'effet. Les médecins qui pratiquent cette procédure doivent être expérimentés dans l'utilisation de la hyaluronidase. Ceci doit être défini lors de la consultation. Si le médecin ne l'utilise pas, vous devez aller ailleurs. Un gonflement se produit toujours et vous ne devriez pas risquer d'avoir les yeux gonflés pendant deux ans juste parce que votre médecin est inexpérimenté.











