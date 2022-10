Blépharoplastie supérieure Paris

Sites internet conseillés par notre rédaction :

Lisez quelques-unes des questions que mes patients m'ont posées avant de décider de subir une blépharoplastie.Depuis quelque temps, j'ai du mal à me maquiller les yeux. Les crayons et les fards à paupières se répandent partout après quelques minutes parce que mes paupières sont tombantes. J'ai l'impression d'avoir un excès de peau qui les alourdit et les fait tomber. Qu'est-ce que je peux faire ?La peau des paupières, comme celle du reste du corps, a tendance à s'affaisser vers le bas avec le temps. C'est un processus tout à fait normal ; il s'agit du vieillissement naturel de l'épiderme, qui perd de son élasticité et cède sous l'effet de la gravité.Dans certains cas, il y a juste la sensation d'un excès de peau qui pèse et tombe sur l'œil.Dans ce cas, je propose d'intervenir par une blépharoplastie supérieure. Cette technique permet de retirer l'excès de peau et de reconstruire la paupière, rajeunissant ainsi son apparence et permettant au maquillage d'être aussi efficace qu'auparavant.J'ai des poches sous les yeux qui s'aggravent progressivement et deviennent plus visibles. Je me regarde dans le miroir et je vois un regard fatigué, alourdi. J'aimerais me faire opérer, mais j'ai aussi peur de trop changer mon apparence.La blépharoplastie inférieure est maintenant une opération de routine, mais elle reste assez délicate. Personnellement, j'opère la paupière inférieure par voie interne, une technique dite "transconjonctivale" qui, bien que plus complexe, garantit un résultat plus naturel et moins agressif que la technique traditionnelle, et surtout évite cet ennuyeux effet d'œil rond que les anglo-saxons appellent "chicken eye".J'ai des poches sous les yeux qui sont déjà très visibles, comme ma mère, qui a évidemment un autre âge. Comment cela est-il possible ?Il existe des formes supérieures et/ou inférieures de blépharcalasis qui se retrouvent dans les familles. Si vous essayez de regarder des photos de votre mère quand elle avait votre âge, vous verrez qu'elle avait très probablement les mêmes poches. Si cet exemple correspond à votre situation et que vous souhaitez réduire les poches, je recommande une blépharoplastie transconjonctivale au laser, qui permet un temps de récupération plus rapide.Combien de temps dure l'effet de la blépharoplastie ?L'effet dure environ dix ans et dépend évidemment du type de tissu. La partie qui a tendance à s'affaisser le plus avec le temps est celle de la région supérieure liée à un abaissement du sourcil avec l'avancée en âge. Ce phénomène est dû à de multiples facteurs tels que la rotation interne des os du crâne, la réduction des coussinets graisseux et, surtout, la gravité.J'ai des paupières tombantes et des poches sous les yeux. Puis-je opérer tout ensemble et résoudre les deux problèmes ?Oui, il est possible d'opérer les paupières et les poches en même temps et dans les deux yeux.La blépharoplastie est désormais une opération de routine, extrêmement sûre et assez rapide. Une blépharoplastie complète (haut et bas) prend environ 2 heures et vous rentrez chez vous le même jour.