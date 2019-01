Bon notaire Lausanne

Qui choisit le notaire public ?

Puis-je m'adresser directement au notaire ou dois-je m'adresser à ses collaborateurs ?

Combien me coûte l'avis du notaire ?

Puis-je obtenir un devis pour l'acte que je dois faire ?

Devrais-je m'adresser au notaire qui coûte moins cher ?

J'ai peur de ne pas comprendre ce qui est écrit dans l'acte, que dois-je faire ?

Quel prix dois-je indiquer ?

Pourquoi les honoraires du notaire sont-ils souvent élevés ?

Puis-je en avoir une copie après l'acte de vente ?

S'il y a des erreurs dans la loi, qui en est responsable ?

Le notaire est choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'un tel accord, par la partie redevable des honoraires (par exemple, dans le cas d'une vente, l'acheteur). Le choix ne peut et ne doit pas être imposé par d'autres professionnels, courtiers, banques, constructeurs, etc.La documentation pour la stipulation de l'acte peut être remise au personnel du cabinet. Le client a le droit de s'adresser directement au notaire pour être conseillé et pour mettre en place correctement le cabinet.Le conseil à la signature de l'acte est gratuit ; normalement, dans les cabinets notariaux, aucun autre conseil n'est payé, à condition qu'il n'entraîne pas de frais.Le client a droit à un devis gratuit, même par écrit.La décision ne doit pas être orientée exclusivement vers le coût du service du notaire : comme pour tout professionnel, tous les éléments qui déterminent une bonne performance doivent être évalués.Le client peut suivre la lecture de l'acte sur un projet, qui doit être fait personnellement par le notaire public, avec clarté et explication des étapes moins faciles à comprendre.Le document indique le prix effectivement payé et le mode de paiement.Parce que les honoraires comprennent à la fois les honoraires (qui sont souvent minimes par rapport à l'ensemble des honoraires) et les taxes que le Client doit payer à la Confédération Helvétique. Le client a le droit d'obtenir une facture régulière avec TVA facturée sur les frais. Les frais de notaire sont fixés par la loi.Lorsque le document a été enregistré et que les frais ont été payés en totalité, le client a droit à une ou plusieurs copies du document.Si les erreurs sont imputables au notaire public qui a conclu l'acte, il est directement responsable et corrige ensuite l'acte.En savoir plus : https://notairelausanne.ch/