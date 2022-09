Borne recharge voiture Lausanne

Source : Installation borne recharge voiture - Ea Group (ea-group.ch) Comment installer un chargeur de voiture électrique à domicile ?Chargement domestique Tesla 1La réponse à cette question est à la fois simple et très complexe. Et on peut utiliser ces adjectifs pour décrire à peu près tout ce qui se rattache aux VE et à l'industrie qu'ils ont engendrée.Cet article vise non seulement à vous expliquer comment installer une borne de recharge pour voiture électrique, mais aussi à répondre à plusieurs questions connexes. En voici quelques exemples :Qu'est-ce qu'une station de recharge pour véhicules électriques ?Quels sont les types de bornes de recharge électrique ?Combien coûte une borne de recharge électrique ?Combien de temps faut-il pour charger une voiture électrique ?Combien coûte la recharge d'une voiture électrique ?Vous constaterez que plusieurs de ces questions sont les équivalents modernes de l'éternelle question : combien d'anges peuvent danser sur la tête d'une épingle ?Offres et incitations localesSi vous êtes à la recherche d'une nouvelle voiture, nous pouvons vous aider à trouver des offres locales et les dernières incitations des concessionnaires de votre région.Trouver les meilleures offresQu'est-ce qu'une station de recharge pour véhicules électriques ?Chargement à domicile de la Tesla Model STout d'abord, il est utile de définir ce qu'est une station de recharge pour véhicules électriques. Une façon simple de l'expliquer est de considérer le smartphone dans votre poche ou votre sac à main comme un substitut du véhicule électrique.Comme votre téléphone, un véhicule électrique possède une batterie qui lui permet de fonctionner. S'il n'y a pas d'électricité stockée dans la batterie de votre téléphone, il ne fonctionnera pas. De même, s'il n'y a pas d'électricité dans la batterie d'un véhicule électrique, il n'ira nulle part. Et tout comme pour le smartphone, l'électricité stockée dans la batterie du véhicule électrique est consommée lorsque vous utilisez la voiture. Vous devez reconstituer cette électricité en rechargeant la batterie de la voiture.Comment chargez-vous votre smartphone ? En le branchant, bien sûr. Mais, en réalité, vous utilisez un chargeur qui convertit le courant alternatif (CA) de 120 volts disponible sur une prise murale classique en un courant que votre téléphone peut utiliser pour charger sa batterie.Cette conversion du courant en une forme que la batterie d'un véhicule électrique peut accepter est exactement ce que fait une station de recharge pour véhicules électriques. Elle prend le type de courant électrique disponible dans votre maison - 120 ou 240 volts CA - et le convertit en un flux de courant que le système de batterie du VE peut accepter.Semblables à celles que l'on trouve dans les parkings des centres commerciaux et le long de certaines grandes autoroutes, les bornes de recharge commerciales pour véhicules électriques utilisent des tensions beaucoup plus élevées et peuvent donc charger les batteries beaucoup plus rapidement qu'une borne de recharge domestique. Cependant, leur installation est très coûteuse. De plus, même si vous aviez l'argent nécessaire pour acheter une borne de recharge commerciale, le système électrique de votre maison et même le réseau électrique où elle se trouve ne sont peut-être pas équipés pour le permettre.Quels sont les types de bornes de recharge pour véhicules électriques ?Chargement à domicile Tesla 4Il existe trois types fondamentaux de bornes de recharge pour véhicules électriques, souvent appelées "équipements de service pour véhicules électriques" ou EVSE. Elles vont de l'élémentaire et simple à plus complexe que ce que vous pourriez envisager d'installer dans votre garage.Qu'est-ce qu'une station de recharge de niveau 1 ?Une station de recharge de niveau 1 est la plus simple des trois types. Le câble de charge qui accompagne l'achat ou la location d'un VE est essentiellement un chargeur de niveau 1. Ces chargeurs utilisent le courant électrique domestique de base (110-120 volts CA) et la plupart se branchent simplement dans une prise murale standard avec mise à la terre à l'aide d'une fiche à trois broches.La simplicité et le faible coût des chargeurs de niveau 1 sont attrayants, mais leur inconvénient est la lenteur, parfois angoissante, de la recharge des batteries. Une bonne règle générale pour recharger un VE à l'aide d'un chargeur de niveau 1 est de quatre à six milles d'autonomie pour chaque heure de charge. Si votre véhicule électrique a une autonomie de 300 km avec une batterie pleine, il faudra 35 à 50 heures pour le recharger complètement.Nous recommandons d'utiliser les solutions de charge de niveau 1 uniquement avec les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). Avec un PHEV typique, vous pouvez facilement recharger la batterie en une nuit.