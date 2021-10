Botox Hyperhidrose

On a essayé le Botox pour la transpiration et on n’a pas utilisé d'anti-transpirant depuis des mois.

Comment fonctionne le Botox pour la transpiration ?

Voici exactement ce qui se passe dans votre corps lorsque vous vous faites injecter du Botox.

L'ensemble du processus prend environ 30 minutes.

On a un compte à régler avec les anti-transpirants. On pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'une certaine forme de protection est nécessaire pour éviter les odeurs corporelles, mais les antisudorifiques traditionnels à base d'aluminium laissent mes aisselles étouffées. Les mêmes ingrédients qui m'empêchent de sentir le renfermé refusent de partir sous la douche, même si on me frotte beaucoup. On a donc essayé d'utiliser un déodorant naturel. Mais on se retrouvait avec les aisselles humides avant même d'avoir pu me rendre au bureau.Alors, on a commencé à chercher des alternatives pour empêcher la transpiration. C'est alors que on a lu un article sur le Botox pour la transpiration. En tant que rédactrice beauté, on n’a pas complètement exclu l'aiguille comme solution anti-âge pour son visage - les rides sont inévitables et on essaie d'embrasser chaque ligne - mais on n’aurait jamais pensé que on se ferait injecter du Botox sous les aisselles.La neurotoxine Botox empêche les nerfs de fonctionner en bloquant l'absorption d'acétylcholine, l'un des neurotransmetteurs qui ordonnent aux muscles de se contracter, explique une directrice du service de dermatologie laser et cosmétique de l'hôpital. Lorsqu'il est injecté dans le visage, il gèle essentiellement les muscles voisins, ce qui lisse les rides et prévient les rides d'expression qui pourraient entraîner la formation d'encore plus de rides. C'est le même mécanisme qui est utilisé pour arrêter la transpiration, mais il agit sur les glandes plutôt que sur les muscles. Le Botox intercepte le message indiquant aux glandes de sécréter de la sueur et les empêche de le faire.Soyons clairs : la transpiration est une fonction corporelle essentielle et tout à fait normale qui empêche les humains de surchauffer. Le Botox est utilisé comme un traitement localisé, de sorte que l'arrêt de la transpiration dans une zone n'affecte pas les autres zones du corps (votre corps peut toujours transpirer à d'autres endroits pour réguler sa température interne). Un Dr explique également que l'efficacité de ce traitement est variable. Il peut fonctionner très bien pour certains et échouer totalement pour d'autres. En général, les effets durent environ six mois. Et après l'avoir testé, on peut honnêtement dire que on a totalement oublié où se trouve son spray anti-transpirant.Lorsque on est arrivée pour mon rendez-vous Botox avec la dermatologue , on ést complètement rasée (on savais qu'il y aurait des photos). Cependant, il n'est pas nécessaire de débarrasser la zone des poils pour que les injections soient efficaces. Ensuite, on avait deux options : Une crème anesthésiante ou rien. On voulait être engourdie parce que... des aiguilles. Et pendant que on se protégeait de la douleur, le Dr a mélangé le Botox, qui se présente sous forme de poudre et est dilué dans du sérum physiologique pour devenir liquide. Ce traitement particulier nécessite une bouteille entière de Botox, ce qui explique son prix élevé de 1000 CHF . Le Dr a ensuite dessiné une carte autour du aisselle pour marquer les points d'injection. "Il y a un test à l'iode amidonné que vous pouvez faire pour voir où sont les glandes sudoripares, et ensuite vous pouvez cibler". "La plupart des médecins ne font pas ce test avant l'injection parce qu'il est assez courant de savoir d'où vient la transpiration des gens, surtout si vous n'avez pas de transpiration excessive."Finalement, le Dr a commencé à injecter le botox. Ça n'a pas fait mal. Honnêtement, cela ressemble plus à des piqûres d'épingle, avec une piqûre occasionnelle dans les endroits plus profonds. Pour la zone des aisselles, le Botox est injecté dans le muscle plus profondément que sur le visage. "Il existe différentes techniques en termes de profondeur d'injection selon la partie du corps que l'on injecte". "Autour des pattes d'oie, on a un peu plus superficiellement. [Mais autour de l'aisselle], on diffuse un peu." Immédiatement après le traitement, il y a un risque d'ecchymoses ou de douleurs. Mais on n’a eu ni l'un ni l'autre. Voir https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/comblement-des-rides/ pour en savoir plus !