Rides d'expression

Principales indications du traitement par la toxine botulique

Dans le traitement des rides d'expression : en réduisant la contraction musculaire, on observe une nette amélioration des rides statiques et dynamiques, ce qui donne un aspect plus détendu.

Dans le traitement de la transpiration excessive axillaire et plantaire (hyperhidrose) en bloquant le muscle autour de la glande sudoripare responsable de la transpiration incontrôlée.

Utilisé depuis longtemps en ophtalmologie, en neurologie et en rééducation fonctionnelle. Bloque la contraction des muscles et les détend Traitement des rides d'expression du visage (rides du front, rides du lion "quand on fronce les sourcils", pattes d'oie "autour des yeux quand on sourit") Traitement de la transpiration axillaire et plantaire excessive Injections avec une aiguille très fine, procédure indolore Premiers résultats visibles 3-4 jours après l'injection, résultat final après 14 jours. Résultat attendu : visage détendu, aspect naturel / réduction significative de la transpiration. Effet durable 4 à 6 mois pour le visage / 6 mois pour les aisselles

Les rides d'expression sont des rides "dynamiques" qui apparaissent à la suite de la contraction répétée des muscles du visage. Jusqu'à l'âge de 20 ans, les rides apparaissent et disparaissent en fonction de l'expression. Avec le début du processus de vieillissement cutané, la peau perd progressivement sa capacité à retrouver son aspect lisse après chaque contraction musculaire et commence à montrer les premiers signes même au repos. Ces signes restent visibles même en l'absence de mouvement actif, une fois que la peau du visage a perdu son élasticité d'origine. La toxine botulique représente le traitement de choix dans le cas des rides dynamiques (d'expression). Ces rides correspondent généralement à celles que l'on trouve dans la moitié supérieure du visage. Nous entendons donc par là les rides du front, les rides glabellaires (entre les sourcils et la racine du nez) et les rides périoculaires communément appelées "pattes d'oie".En médecine esthétique, la toxine botulique a deux indications principales :Après un examen du visage, les zones à traiter sont analysées, au repos et en mouvement, en demandant au patient de grimacer afin d'évaluer la capacité de contraction de chaque muscle. La toxine botulique est injectée directement dans le ventre du muscle pour réduire la contraction responsable de la ride. L'aiguille utilisée est très fine et l'injection est presque indolore. Après l'injection, aucune différence immédiate n'est perçue. Il faut compter environ 3 à 5 jours avant que l'effet ne se manifeste et jusqu'à deux semaines pour apprécier le bénéfice maximal. Les effets durent généralement 3 à 4 mois.Le jour de l'injection, il est recommandé de ne pas frotter, masser ou écraser les zones traitées. Il est également recommandé de ne pas faire de sport ou de s'exposer à des sources de chaleur (sauna, hammam...) pendant les 48 heures suivant le traitement. Comme il s'agit d'injections, bien qu'avec de très petites aiguilles, il est possible que de petites ecchymoses se développent aux points d'inoculation, qui disparaîtront d'elles-mêmes en quelques jours. Il est donc conseillé de planifier le traitement à l'avance (surtout si vous avez des engagements ou des événements importants prévus).Le traitement par la toxine botulique est contre-indiqué chez les patients atteints de myasthénie grave, de sclérose latérale amyotrophique, en cas de traitement par certains antibiotiques (aminoglycosides) et chez les femmes enceintes ou allaitantes.A retenir : BotoxEn savoir plus : https://www.sgl-esthetique.ch/toxine_botulique-geneve/