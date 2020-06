C'est quoi la Liposculpture ?

LIPOSUCCION / LIPOSCULPTURELa graisse localisée peut hypertrophier et déformer le contour du corps jusqu'à ce qu'elle devienne inesthétique. La liposculpture est un traitement chirurgical pour l'amélioration de la graisse localisée et du contour du corps.Actuellement, nous utilisons les termes liposculpture et liposuccion. Les deux peuvent être utilisés pour faire référence à la même chose.La liposculpture s'est développée comme une liposuccion plus avancée, dans ce cas la liposculpture est comprise comme une liposuccion faite avec une canule plus fine, de la surface à la profondeur, afin de sculpter progressivement le corps, de la même manière que le sculpteur travaille.La liposculpture doit se faire sous anesthésie tumescente infiltrante. Cette anesthésie locale permet au patient de ne rien saigner ou presque et permet un travail plus précis et un post-opératoire moins douloureux.Pratiquement tout le corps peut être opéré, les zones les plus fréquentes sont l'abdomen, les fesses, les cuisses, le dos et les bras et il est également possible d'enlever le double menton et réduire les chevilles.Dans de nombreux cas, ce qu'on appelle le Lipofilling ou greffe de graisse, consiste à utiliser la graisse pour injecter dans d'autres zones du corps que l'on veut augmenter ou remodeler, comme les fesses ou les seins.INTERVENTION CHIRURGICALEDe petits trous de 3 à 4 mm sont pratiqués dans la peau, à travers lesquels est introduit un liquide anesthésique qui prévient les saignements et la douleur, facilitant ainsi le décollement de la graisse. La graisse est ensuite détachée à l'aide d'une canule et aspirée par celle-ci.Dans la plupart des cas, le saignement est nul. Après avoir enlevé la graisse et les trous correctement suturés, le patient se repose pendant 2 à 4 heures et peut rentrer chez lui.ANESTHÉSIE ET DURÉE DE L'INTERVENTIONElle peut être locale, épidurale ou générale. Dans notre clinique, nous préférons utiliser une anesthésie locale avec une sédation profonde pour que le patient soit calme ou endormi et ne ressente pas le stress de la chirurgie. Habituellement, nous enlevons entre 2 et 4 litres de graisse par zone, mais de très grandes quantités de graisse peuvent être enlevées (bien que nous ne devrions pas aspirer des quantités supérieures à 6 litres, pour éviter des complications graves).La durée de l'intervention chirurgicale varie entre 60 et 90 minutes, en fonction de la quantité de graisse aspirée.En savoir plus : https://www.riccardomarsili.fr/chirurgie-esthetique/chirurgie-du-corps/liposuccion