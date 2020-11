C'est quoi le Design Thinking ?

Source : https://www.ladenise.com/design-interieur/ Grâce à ses avantages importants, le Design Thinking a été adopté comme culture et méthode de travail dans de nombreuses entreprises parmi les plus importantes et les plus innovantes du monde. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des avantages et bénéfices que le Design Thinking peut apporter à votre entreprise :1. Améliore la prise de décisionDesign Thinking améliore la prise de décision et la qualité des décisions prises. Design Thinking fournit à l'entrepreneur/gestionnaire une aide fondamentale pour prendre des décisions importantes pour la vie de l'entreprise, en réduisant considérablement les risques. Le DT élargit en effet l'éventail des ressources culturelles et méthodologiques disponibles, en favorisant la possibilité d'analyser les problèmes également avec la vision créative, typique de la conception stratégique, et en introduisant des outils précieux pour vérifier les solutions, avant qu'elles ne soient mises en œuvre.2. Créer une culture de l'innovationLe Design Thinking est l'un des outils les plus utilisés pour créer de l'innovation dans le monde, grâce à l'efficacité réelle dont il a fait preuve au cours de nombreuses années d'application pratique dans le monde entier.3. Réduire les coûtsDesign Thinking réduit les coûts et optimise les processus d'entreprise. L'application du Design Thinking simplifie grandement l'identification et la correction des dysfonctionnements internes, qu'ils soient liés à l'organisation ou aux processus. En outre, la méthode peut également être appliquée entre entreprises pour améliorer l'organisation et les processus, même entre partenaires (par exemple : fournisseurs et clients), ce qui apporte des avantages évidents à toutes les parties.4. Un environnement positif et proactifDesign Thinking favorise un environnement positif et proactif. La méthode Design Thinking favorise l'émergence spontanée d'un leadership et d'une responsabilisation naturels. Exceptionnel pour la constitution d'une équipe et pour le développement du sentiment de loyauté et d'appartenance à l'entreprise.Mais soyons un peu plus précis (à partir de l'expérience des entreprises que nous avons accompagnées dans leurs projets)....Les avantages du point de vue des clients (interne - externe)L'innovation est toujours celle qui est souhaitée : les solutions (aux problèmes ou défis) identifiées sont toujours les plus appropriées à l'écosystème (interne-externe). De plus, la solution choisie est celle qui ressort de la phase de test comme la plus souhaitable de la cible interne ou externe (solution centrée sur l'utilisateur).Qualité et innovation efficace : solutions innovantes (parfois "perturbatrices"), mais toujours réalisables tant sur le plan organisationnel que technique et ayant un impact pertinent ou significatif pour la cible.Avantages pour les équipes et les collaborateurs en généralImplication et motivation des personnes : Les solutions qui émergent avec le Design Thinking sont fortement soutenues par les équipes qui y ont travaillé, elles font donc tout leur possible pour qu'elles soient rapidement mises en œuvre.Dynamique anti-silos et Team Building : Les solutions adoptées par des équipes transversales ayant des profils et des rôles différents, impliquent, pendant l'action, la démolition de silos et le développement de la capacité à travailler ensemble avec enthousiasme, en percevant spontanément le bon résultat du projet d'entreprise comme l'objectif commun. Fort effet de "team building".Les avantages du point de vue de l'entrepriseRentabilité : Les solutions choisies sont toujours économiquement viables et/ou durables (selon la nature du projet/problème)Culture de l'innovation et du changement : la réflexion sur le design permet de surmonter les préjugés et les idées préconçues, comme la défense du statu quo ou le "c'est comme ça qu'on fait les choses ici". Les principaux freins au changement et à l'innovation sont supprimés. Résultat : autonomisation des équipes et des personnes, qui développent une attitude mentale proactive et une propension marquée à l'action.Pourquoi ces avantages ?Ces avantages sont le résultat d'une combinaison de différents facteurs de réflexion sur la conception :Facilite les relations entre les personnes qui se sentent investies d'une mission : implication maximale des participants dans la question/thématique transversale, grâce à la dynamique d'exploration qui stimule le "faire ensemble agréablement", dans l'harmonie et la joie.Le sentiment de s'inscrire dans la dynamique de faire et de faire des erreurs ensemble, de recommencer jusqu'à atteindre la solution de tête, rapidement : une approche itérative qui permet des contributions individuelles, au service de l'intelligence collective, en toute sérénité (sans le frein donné par la peur d'être jugé). "Erreur-correction-relancer-arrivée" : étapes obligatoires du processus créatif efficace. Le D.T. enseigne que la meilleure solution n'est jamais la première, ceux qui s'arrêtent ont tort.Les équipes font des propositions concrètes de manière indépendante : l'exploration en équipe se nourrit des connaissances, de l'expérience et du vécu de chacun."Etre surpris et étonné", à travers un parcours solide et structuré, une expérience qui génère l'enthousiasme des équipes et la confiance dans leur capacité à innover efficacement.Passer rapidement de l'idée à l'action : émergence et mise en œuvre de projets concrets en peu de temps.