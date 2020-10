C'est quoi le Smart Working ?

Ces derniers temps, l'un des mots que l'on entend le plus souvent sur le lieu de travail est "smartworking". Vous aussi, vous aimeriez faire partie des entreprises qui travaillent selon cette méthode de travail innovante (pas tant que ça). De nombreuses entreprises et activités, à cause du corronavirus, ont dû apprendre à leurs dépens ce que signifie travailler en smartworking et ont dû modifier et réajuster leurs processus de travail pour éviter de fermer complètement et risquer réellement de ne plus jamais rouvrir. Mais qu'est-ce que le smartworking ? Comment les entreprises peuvent-elles changer, évoluer et tenir un peu mieux le coup face à la covid-19 (et aussi face à la concurrence) ?Que signifie "travailler intelligemment" ? Comment le faire correctement ?Le smartworking a une définition précise dans notre système. Pour le ministère du travail et des politiques sociales, "le travail intelligent (ou travail agile) est une modalité d'exécution de la relation de travail subordonnée caractérisée par l'absence de contraintes de temps ou d'espace et une organisation par phases, cycles et objectifs, établie par accord entre l'employé et l'employeur ; une modalité qui aide le travailleur à concilier vie et temps de travail et, en même temps, à favoriser la croissance de sa productivité".Comme d'habitude, cette définition semble froide et sans réelle valeur, mais je peux vous assurer qu'elle peut faire la différence à bien des égards. Malheureusement, toutes les entreprises et tous les types d'activités ne peuvent pas convertir à 100 % leur travail de cette manière, même si, en partie, les processus commerciaux peuvent toujours être orientés vers cette nouvelle forme de travail. Soyons clairs, il ne s'agit pas seulement de garder l'employé à la maison, le travail intelligent est quelque chose de plus profond et ne fonctionne que s'il y a un sens des responsabilités, un respect mutuel, une confiance et un esprit d'organisation (en bref, ne jamais travailler en pyjama depuis la maison).Pourquoi le smartworking peut-il aider votre entreprise et vos employés ?En fait, cette pandémie a créé des dommages vraiment incalculables, non seulement pour les vies humaines perdues (ce sont bien sûr les plus grands dommages), mais aussi pour les millions, les milliards d'euros brûlés et les pertes économiques des entreprises et des gouvernements. Les pertes étaient comparables à celles d'une guerre, peut-être même plus importantes, puisque le problème était mondial. De nombreuses entreprises ont été fermées pendant des mois et ont dû arrêter leur productivité, mais de nombreuses activités ont moins souffert des dommages. Pourquoi ?Ceux qui étaient technologiquement plus avancés, tant en termes d'organisation des entreprises que de type d'activité, ont pu résister avec plus de facilité, certains ont même eu un avantage en termes économiques en augmentant leur chiffre d'affaires même par des chiffres importants. Le fait de disposer d'un système informatique et web efficace pour gérer votre entreprise, déjà commencé avant la pandémie, vous a permis de poursuivre vos activités sans fermer un seul jour. Ces entreprises ont gagné de nouvelles parts de marché par rapport à leurs concurrents moins avancés technologiquement et pourraient même être en mesure de redémarrer plus fort qu'auparavant.En bref, ici aussi, la technologie a permis de créer un bouclier défensif qui a limité ou éliminé les dommages extérieurs et a réussi à être un outil de renforcement même dans cette phase difficile pour beaucoup.De plus, le smartworking réduit les coûts de l'entreprise et les dépenses de vos employés. Sans parler du stress épargné par le temps passé dans la circulation, le stationnement et les déplacements.En bref, lorsque cela est possible, elle améliore la qualité du travail, optimise les coûts et rend vos employés plus heureux.Vous voulez donc rejoindre le club, mais comment ?Il est clair que toutes les entreprises ne peuvent pas faire du smartworking, il y a des domaines qui ne se prêtent pas à ce mode de travail. Vous ne pouvez pas nier que vous avez réfléchi à la manière de vendre en ligne pendant cette période, que vous soyez un restaurant ou un pub et que vous vouliez faire la livraison par l'intermédiaire de votre site web ou de votre plateforme, un magasin de vêtements qui veut vendre avec votre commerce électronique, ou que vous ayez toute autre activité. Vous avez certainement pensé à créer un système pour gérer votre processus commercial à distance, mais vous n'aviez jamais envisagé cette stratégie, après tout vous avez tellement travaillé auparavant que vous n'étiez pas intéressé par l'évolution technologique ou l'entrée sur le marché en ligne.Vous avez simplement fait une erreur de jugement, vous avez simplement fait une erreur. Vous avez manqué une occasion importante, à la fois parce que le commerce électronique est aujourd'hui une réalité qui vous permet d'être compétitif sur des marchés extérieurs à votre marché local, et parce que la gestion web est un moyen d'optimiser les processus commerciaux et certainement de vous aider à vous développer en identifiant les erreurs et en créant des procédures consolidées. Les deux parce que le fait d'avoir déjà eu un tel système aurait pu vous garder ouvert dans ce cas également.Sites à voir :