Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services CBD Genève en Suisse

Sachez en encore plus sur le CBD avec notre deuxième articles du jour parlant cette fois de l'histoire du Cannabis.







De nombreuses découvertes indiquent que l'Asie et le Moyen-Orient sont les premiers endroits où, dans ces temps anciens, le chanvre était cultivé et utilisé.



La production commerciale de chanvre dans l'Ouest a pris son essor au XVIIIe siècle, bien qu'à l'Est de l'Angleterre, elle soit déjà cultivée au XVIe siècle. L'expansion coloniale et navale de l'époque, et l'accroissement de la prospérité qui s'ensuivit, nécessitait de grandes quantités de chanvre, principalement pour les tissus, les cordes et les remorques.



Les fibres, encore largement utilisées aujourd'hui par les plombiers comme garnitures, étaient en fait des matières premières importantes pour la production de textiles et de cordes. Pendant des centaines d'années, jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, ils ont été la matière première de la production de papier.



La culture du chanvre à usage textile est une tradition ancienne en Italie. Elle est très liée à l'expansion des républiques maritimes, qui l'ont largement utilisée pour les cordages et les voiles de leurs flottes de guerre. Même la tradition de l'utiliser pour le linge de maison est très ancienne, les nappes en chanvre décorées de moules en cuivre dans les deux couleurs classiques que sont la rouille et le vert sont des objets artisanaux encore recherchés aujourd'hui.



La culture agricole du chanvre était très répandue dans les régions méditerranéennes et d'Europe centrale. Cette plante poussait sur des sols difficiles à cultiver avec d'autres plantes industrielles (sols sableux et zones marécageuses dans les plaines fluviales), elle était la plus polyvalente et la moins chère.



Elle produisait des substances "huileuses" (pour l'éclairage et l'énergie), "fibreuses" (fibres textiles, vêtements, papier, cordes) et "alimentaires" (farine et aliments pour animaux).



Pendant les siècles du triomphe de la voile et des grandes conquêtes maritimes européennes, la demande de toiles et de cordages a assuré l'extraordinaire richesse des régions, qui ont fourni les bateaux à rames de la meilleure qualité pour l'armement naval. En Italie, les terres de chanvre de Bologne et de Ferrare ont excellé. Dans ces zones, les "maceri", petits lacs artificiels utilisés pour maintenir la plante immergée dans l'eau, sont encore visibles dans la campagne aujourd'hui.



Au XVIe siècle, Henry VIII encourage les agriculteurs à planter largement du chanvre pour fournir des matériaux à la flotte navale britannique. En fait, un approvisionnement régulier en chanvre était nécessaire pour la construction des navires de guerre et de leurs composants. Les mâts de voile, les pendentifs, les fanions, les voiles et les remorques ont toujours été fabriqués à partir d'huile et de fibre de chanvre. Le papier de chanvre était utilisé pour les cartes et aussi pour les Bibles des marins à bord.



Grâce à la qualité de son chanvre, l'Italie est devenue le deuxième producteur mondial et le premier fournisseur de la marine britannique.



Au XVIIe siècle en Amérique, les agriculteurs de Virginie, du Massachusetts et du Connecticut étaient obligés par la loi de cultiver du chanvre. Au début du XVIIIe siècle, on pouvait être condamné si le chanvre n'était pas cultivé dans ses champs !



Pendant plus de 200 ans, dans l'Amérique coloniale, le chanvre était aussi une monnaie ; on pouvait y payer des impôts. Un recensement de 1850 aux États-Unis documente environ 8 400 plantations de chanvre d'au moins 1 000 hectares chacune.



Pendant des années, les cultivateurs de chanvre ont récolté à la main. Après des années d'études, des machines ont été construites pour s'occuper de tous les processus, enlever les graines, casser les tiges macérées et nettoyer la fibre. Ces machines ont permis de résoudre de manière drastique les problèmes de coûts et de fatigue du travail. Depuis 1920, la culture du chanvre était entièrement gérée par ces machines.



En 1896, Rudolph Diesel a produit son célèbre moteur. Comme beaucoup d'autres, Diesel a supposé que son moteur devait être alimenté par une variété de carburants, composés notamment de légumes et d'huiles de graines.



Henry Ford de la Ford Motor Company a vu le potentiel des carburants issus de la biomasse et a été le premier à travailler sur la production de carburant à base de chanvre. Dans l'usine d'Iron Mountain, dans le Michigan, les ingénieurs de Ford ont extrait du chanvre du méthanol, du charbon, de l'acétate d'éthyle et de la créosote, des ingrédients qui sont encore aujourd'hui essentiels pour l'industrie moderne.



Dans les premières décennies du XXe siècle, le chanvre a fait l'objet d'une incroyable campagne de dénigrement. Ses caractéristiques naturelles, telles que la résistance, l'adaptabilité, la vitesse de croissance et la facilité à en disposer en abondance de manière généralisée, sont apparues comme une menace aux yeux des industries concurrentes.





Source : Le chanvre est une plante ancienne et mystérieuse, cultivée depuis des millénaires. Il y a des preuves dans Carbon qui datent l'utilisation du chanvre à 8000 AC. L'Histoire du monde de Columbia (1996) affirme que cet entrelacement de fibres est né il y a plus de 10 000 ans !De nombreuses découvertes indiquent que l'Asie et le Moyen-Orient sont les premiers endroits où, dans ces temps anciens, le chanvre était cultivé et utilisé.La production commerciale de chanvre dans l'Ouest a pris son essor au XVIIIe siècle, bien qu'à l'Est de l'Angleterre, elle soit déjà cultivée au XVIe siècle. L'expansion coloniale et navale de l'époque, et l'accroissement de la prospérité qui s'ensuivit, nécessitait de grandes quantités de chanvre, principalement pour les tissus, les cordes et les remorques.Les fibres, encore largement utilisées aujourd'hui par les plombiers comme garnitures, étaient en fait des matières premières importantes pour la production de textiles et de cordes. Pendant des centaines d'années, jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, ils ont été la matière première de la production de papier.La culture du chanvre à usage textile est une tradition ancienne en Italie. Elle est très liée à l'expansion des républiques maritimes, qui l'ont largement utilisée pour les cordages et les voiles de leurs flottes de guerre. Même la tradition de l'utiliser pour le linge de maison est très ancienne, les nappes en chanvre décorées de moules en cuivre dans les deux couleurs classiques que sont la rouille et le vert sont des objets artisanaux encore recherchés aujourd'hui.La culture agricole du chanvre était très répandue dans les régions méditerranéennes et d'Europe centrale. Cette plante poussait sur des sols difficiles à cultiver avec d'autres plantes industrielles (sols sableux et zones marécageuses dans les plaines fluviales), elle était la plus polyvalente et la moins chère.Elle produisait des substances "huileuses" (pour l'éclairage et l'énergie), "fibreuses" (fibres textiles, vêtements, papier, cordes) et "alimentaires" (farine et aliments pour animaux).Pendant les siècles du triomphe de la voile et des grandes conquêtes maritimes européennes, la demande de toiles et de cordages a assuré l'extraordinaire richesse des régions, qui ont fourni les bateaux à rames de la meilleure qualité pour l'armement naval. En Italie, les terres de chanvre de Bologne et de Ferrare ont excellé. Dans ces zones, les "maceri", petits lacs artificiels utilisés pour maintenir la plante immergée dans l'eau, sont encore visibles dans la campagne aujourd'hui.Au XVIe siècle, Henry VIII encourage les agriculteurs à planter largement du chanvre pour fournir des matériaux à la flotte navale britannique. En fait, un approvisionnement régulier en chanvre était nécessaire pour la construction des navires de guerre et de leurs composants. Les mâts de voile, les pendentifs, les fanions, les voiles et les remorques ont toujours été fabriqués à partir d'huile et de fibre de chanvre. Le papier de chanvre était utilisé pour les cartes et aussi pour les Bibles des marins à bord.Grâce à la qualité de son chanvre, l'Italie est devenue le deuxième producteur mondial et le premier fournisseur de la marine britannique.Au XVIIe siècle en Amérique, les agriculteurs de Virginie, du Massachusetts et du Connecticut étaient obligés par la loi de cultiver du chanvre. Au début du XVIIIe siècle, on pouvait être condamné si le chanvre n'était pas cultivé dans ses champs !Pendant plus de 200 ans, dans l'Amérique coloniale, le chanvre était aussi une monnaie ; on pouvait y payer des impôts. Un recensement de 1850 aux États-Unis documente environ 8 400 plantations de chanvre d'au moins 1 000 hectares chacune.Pendant des années, les cultivateurs de chanvre ont récolté à la main. Après des années d'études, des machines ont été construites pour s'occuper de tous les processus, enlever les graines, casser les tiges macérées et nettoyer la fibre. Ces machines ont permis de résoudre de manière drastique les problèmes de coûts et de fatigue du travail. Depuis 1920, la culture du chanvre était entièrement gérée par ces machines.En 1896, Rudolph Diesel a produit son célèbre moteur. Comme beaucoup d'autres, Diesel a supposé que son moteur devait être alimenté par une variété de carburants, composés notamment de légumes et d'huiles de graines.Henry Ford de la Ford Motor Company a vu le potentiel des carburants issus de la biomasse et a été le premier à travailler sur la production de carburant à base de chanvre. Dans l'usine d'Iron Mountain, dans le Michigan, les ingénieurs de Ford ont extrait du chanvre du méthanol, du charbon, de l'acétate d'éthyle et de la créosote, des ingrédients qui sont encore aujourd'hui essentiels pour l'industrie moderne.Dans les premières décennies du XXe siècle, le chanvre a fait l'objet d'une incroyable campagne de dénigrement. Ses caractéristiques naturelles, telles que la résistance, l'adaptabilité, la vitesse de croissance et la facilité à en disposer en abondance de manière généralisée, sont apparues comme une menace aux yeux des industries concurrentes.Source : https://swissbotanic.ch/cbd-geneve/



Michèle Desmarais













Flashback : < > Développeur applications Développement mobile Choisir Prestashop ou Wordpress ? Monde: Toute l'Actu | France | Régions | L'Info en Temps Réel | Commerces et services | Publi-Reportages | Internet | L'Economie en temps réel et en continu | La Bourse en Direct | Faits Divers - Société | Humeurs - Rumeurs | Tribune Libre | Chroniques | Art et Culture | Histoire | Al Wihda International | Altermag | Forum laïc | Stars-Sailors-League