CBD Lausanne en Suisse

Chaque fois que nous n'avons pas d'informations adéquates sur quelque chose, nous commençons mal le comprendre, c'est ainsi que naissent les mythes. De tels mythes se retrouvent également avec le CBD ou le cannabidiol. Par conséquent, avant de tirer vos propres conclusions, vous devez connaître le CBD dans son intégralité.



Le sommet du CBD s'est tenu cette année pour cette raison. Les experts du marché ont déclaré que l'industrie de la CBD dérivée du chanvre est en pleine croissance et pourrait augmenter de 450 millions de dollars d'ici 2020. Dans cette situation, alors qu'une grande partie de la population ignore encore totalement ou partiellement la CBD, les 10 FAQ énumérées ci-dessous sont très pertinentes pour comprendre ce dont nous parlons.

1. Qu'est-ce que le CBD ?



Il s'agit essentiellement d'un composé du cannabis, ou chanvre, une plante qui a des qualités inflammatoires, analgésiques et neuroprotectrices. Il est extrait de la plante de chanvre en utilisant un composant puissant mais non toxique et inflammable tel que le dioxyde de carbone. Il est très différent du THC, car il n'a pas d'effets psychoactifs sur le cerveau.

2. Est-ce comme la marijuana ?



Le chanvre est souvent considéré comme la même chose que la marijuana, car l'huile de chanvre peut rapidement réduire la douleur. Cependant, il s'agit de deux types de cannabis différents, en termes de propriétés chimiques, de processus de culture, d'utilisation et d'autres caractéristiques particulières. Le chanvre est principalement cultivé pour la production d'huile de chanvre naturelle pour réduire la douleur, de tissus, de nourriture, de cordes et d'autres objets. La marijuana contient des niveaux élevés - jusqu'à 20 % - de l'ingrédient psychoactif THC, tandis que le chanvre en contient moins de 0,3 %.

3. Vous avez l'impression de vous saouler ?



C'est la question la plus courante que les gens posent sur la CBD ou l'huile de chanvre pour la douleur. La CDB ne contient aucun composant psychoactif associé à la marijuana ou à des produits similaires. Il n'est donc pas possible de se sentir intoxiqué par l'utilisation de cette huile. Le chanvre industriel peut avoir un maximum de 0,3 % de THC pour produire de la CBD pure à 99 %.

4. Quelle est la méthode pour l'utiliser ?



Le CBD peut être pris sous forme de pilule que l'on place sous la langue et que l'on laisse se dissoudre. Il peut également être consommé directement sous forme de capsules. Pour un effet concentré sur une partie spécifique du corps, il peut être utilisé sous forme de pommade ou d'huile. L'huile de chanvre pour la douleur est également disponible sur le marché. Enfin, une forme de vapeur de la CBD peut être inhalée.

5. La CDB est-elle sûre ?



Des entreprises renommées fabriquent des produits CBD de haute qualité qui arrivent sur le marché après des tests constants. Le produit principal, le chanvre, est cultivé avec précaution de manière naturelle, en évitant tous les pesticides et produits chimiques. Le CBD et le chanvre sont des produits très sûrs à utiliser, car ils ne provoquent généralement pas d'effets secondaires. Toutefois, vous ne devez utiliser un produit de la CBD qu'après avoir consulté un médecin.

6. Est-il disponible en ligne ?



Les produits de la CBD dérivés de la plante de chanvre, y compris l'huile de chanvre pour la douleur, sont disponibles en ligne (cliquez ici). L'utilisation de la CDB n'est pas interdite et il n'y a pas de test de dépistage de la CDB parce que ce n'est pas une drogue.

7. Quelles conditions peuvent aider ?



Des recherches scientifiques récentes montrent que l'huile de la CBD peut traiter de nombreuses maladies. De nombreux témoignages ont montré que le CBD est utile dans le traitement de l'anxiété, de l'asthme, de l'épilepsie, de l'inflammation, de l'insomnie, du trouble bipolaire, de la maladie d'Alzheimer, de la douleur chronique et bien d'autres. Dans le Weedly Blog, vous trouverez plusieurs articles sur le sujet.

8. Sera-t-il exposé lors d'un test de dépistage de drogue ?



La plupart des produits de la CDB ne contiennent pas de THC ou en très petites quantités. Par conséquent, une personne sous traitement de produits CBD ne sera généralement pas exposée à un test de dépistage de drogue.

9. Est-ce légal ?



La CDB est légale, sans l'ombre d'un doute. La question est de savoir qui peut vendre et qui ne peut pas, et la loi italienne n'a pas encore donné de règle claire à ce sujet. À cet égard, je vous renvoie à l'article https://www.cbdmania.it/blog/cbd-legale-italia qui contient de nombreux détails sur le sujet.

10. Quel est le coût de la CDB ?



Le coût de la CDB varie en fonction de la puissance et de la quantité. Nous pensons qu'il ne sert à rien de rester avec la moitié des connaissances de la CDB, car cela ne fera qu'accroître la superstition et donner naissance à plus de mythes. Nous espérons que ces FAQ vous aideront à libérer votre esprit des préjugés.



