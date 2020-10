Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services CBD achat en ligne

Comment choisir le bon cannabis pour moi



Le Cannabis est un monde diversifié, allant de la génétique à forte teneur en THC au cannabis dit "léger", et elle exige une expérience et des compétences qui ne sont pas exactement courantes. Il n'est certainement pas nécessaire d'être un expert en cannabis pour fumer un cigarillos de cannabis en compagnie de temps en temps, mais si vous choisissez d'utiliser la marijuana pour exploiter son principe actif et ses qualités bénéfiques, vous devez certainement avoir une idée de ce que vous avez sur les bras.



Le choix des meilleures variétés de cannabis contribuera sans aucun doute à limiter les risques et à profiter de l'effet d'une bonne herbe après avoir fumé, mais la qualité élevée ne suffit pas toujours pour obtenir les résultats souhaités.



Pour choisir une variété de marijuana qui vous convienne, vous devez d'abord savoir ce que vous recherchez : les herbes ne sont pas toutes les mêmes et savoir ce que nous voulons de nos bourgeons nous aidera à faire des choix éclairés. Le cannabis est en fait divisé en deux variétés, deux grandes familles dont chaque plante de cannabis fait partie : la variété sativa, tonifiante et énergisante, et la variété indica, qui a des effets profondément sédatifs. Les deux variétés sont également très différentes en termes d'apparence et de taux de croissance, beaucoup plus intense pour la variété sativa, qui peut atteindre une taille considérable.



Classification du cannabis



Le cannabis a été classé pour la première fois vers 1750 par Carlo Linneo, un botaniste suédois qui a travaillé avec un grand nombre de spécimens de chanvre, qui à l'époque étaient largement cultivés dans toute l'Europe. Linnaeus pensait que le genre était monotypique, c'est-à-dire qu'il ne contenait qu'une seule espèce - et il l'a nommé "Cannabis sativa L.".



En 1785, le naturaliste français Jean-Baptiste Lamarck a publié la description d'une nouvelle espèce de cannabis, collectée en Inde et très différente de celle découverte par Linné. Lamarck a baptisé la nouvelle plante "Cannabis indica Lam" et a noté qu'elle était pauvre en fibres, mais qu'en retour elle avait des effets physiques et mentaux très intenses.



Au XXe siècle, le botaniste russe D.E. Janichevsky a identifié une variété indigène de cannabis, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Cannabis ruderalis. Indica, Sativa et Ruderalis sont les trois grandes familles de cannabis et les scientifiques pensent que les différences entre les variétés sont telles qu'elles justifient la division en trois espèces distinctes. Le cannabis Ruderalis, cependant, produit de très faibles rendements en raison de sa petite taille et est généralement utilisé pour hybrider les variétés Indica et Sativa afin de leur donner une plus grande résistance aux climats froids.



Mélange de cannabis



Au-delà des classifications scientifiques, distinguer Indica de Sativa est un jeu d'enfant. Les deux variétés sont également très différentes en apparence, car elles ont évolué de manière différente selon la zone géographique d'origine et son climat. Les plantes Indica sont basses et ramifiées et conviennent mieux à la culture en intérieur. Elles se caractérisent par des nœuds placés à intervalles réguliers le long des tiges, à partir desquels les feuilles, les branches et les fleurs ont tendance à pousser en grappes serrées. Les plantes sativa, en revanche, sont hautes et beaucoup moins denses et sont généralement cultivées à l'extérieur car elles peuvent atteindre de grandes hauteurs.



Les pousses Sativa ont tendance à devenir plus grandes que les pousses Indica, car elles s'étendent sur toute la longueur de la branche au lieu de se regrouper autour des nœuds. En parlant de pousses, la floraison est un autre aspect qui se situe directement entre l'Indica et la Sativa. L'Indica a une phase végétative lente et une floraison très rapide, tandis que la Sativa a une floraison lente mais une croissance végétative rapide. La durée moyenne de récolte est à peu près la même et nous parlons de 6 à 12 semaines pour l'Indica et de 8 à 16 semaines pour la Sativa.



Indica et Sativa - quels sont les effets ?



Ce qui était autrefois une division claire entre les variétés Indica et Sativa n'existe plus aujourd'hui, sauf dans la nature. Vous parler des différences entre le Cannabis Indica et le Cannabis Sativa ne vous permettra pas de reconnaître en une seconde l'herbe que vous fumez : bien que les banques de graines puissent garantir un fond génétique parfait jusqu'au huitième degré.



La plupart des cultures de cannabis de nouvelle génération sont le résultat d'une hybridation progressive généralement motivée par des raisons commerciales ou thérapeutiques.



On a tendance à mélanger les deux principales génétiques pour rendre certaines variétés très puissantes plus légères ou pour donner un effet plus physique à des herbes qui n'agissent que sur l'esprit. En tout cas, il est communément admis que les deux souches principales génèrent des effets différents sur le corps et l'esprit, utiles dans le traitement de différentes maladies, même très spécifiques.



Bourgeons de cannabis



Tous les consommateurs réguliers de cannabis savent que la grande règle est de fumer la Sativa le matin et l'Indica le soir, pour être sûr de profiter au maximum de l'effet énergisant de la première et de l'effet relaxant de la seconde : l'utilisation de la variété sativa est bonne pour stimuler la créativité et la concentration, tandis que la variété Indica agit particulièrement sur le corps et est parfaite pour les soirées à la maison et pour vous aider à dormir.



Vous recherchez une petite quantité de cannabis pour ne pas vous retrouver à court terme en rupture de stock ? La boîte Xl de 10-20-30-60gr est idéale comme réserve personnelle !



La différence entre Indica et Sativa a conduit les anglophones à inventer ne serait-ce que deux mots pour définir le high donné par les deux variétés : stoned est défini comme l'état induit par Indica et high est défini comme l'état induit par Sativa.



Soignez-vous avec Indica et Sativa



La diversité entre les deux principales génétiques du Cannabis affecte également leur application thérapeutique et pharmacologique. La thérapeutique du cannabis peut être utilisée pour traiter une grande variété d'états pathologiques courants. Là encore, une distinction est faite entre les deux génétiques : les médicaments produits à partir de plantes Indica ont une concentration de CBD plus élevée et des niveaux de THC plus faibles, tandis que les médicaments produits à partir de plantes Sativa ont un faible taux de CBD et des niveaux de THC élevés.

À quoi servent les médicaments Indica ?



la relaxation musculaire

la relaxation mentale

diminution des nausées

réduction de la douleur aiguë

aiguiser votre appétit

l'augmentation de la dopamine et l'augmentation consécutive de la perception du plaisir

l'induction du sommeil



Vous cherchez quelque chose pour dormir qui n'est pas votre pilule habituelle ? Voler est idéal pour dormir.



À quoi servent les médicaments Sativa ?



réduction de l'anxiété

amélioration de la dépression

le traitement de la douleur chronique

une attention et une créativité accrues

augmentation de la sérotonine et amélioration conséquente de l'apprentissage et du tonus général de l'humeur

réduction de la fatigue





Pour chaque besoin son herbe



Vous trouverez ci-dessous une sélection de conditions physiques et mentales pas nécessairement pathologiques, mais très courantes dans la population mondiale.



Pour comprendre quel type d'herbe vous devez utiliser pour répondre à vos besoins, vous devez commencer par savoir exactement ce que vous attendez des ingrédients actifs du cannabis.



Trouver la bonne variété contre l'anxiété peut être un véritable défi. Certains utilisateurs affirment que les variétés à forte teneur en THC aggravent même les symptômes, tandis que d'autres utilisent leurs puissants effets pour calmer l'esprit et le corps. Pour trouver ce qui vous convient le mieux, commencez lentement, quelle que soit la variété que vous choisissez. Les propriétés médicinales du cannabis ne sont pas garanties, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas chercher la variété la plus efficace pour vous. En général, vous devriez préférer les variétés de cannabis qui génèrent un calme physique profond, mieux si elles sont responsables d'un "high" stimulant comme la Nothern Light.



Choisir une variété de cannabis pour lutter contre la dépression est aussi difficile que d'en trouver une pour réduire l'anxiété : ces deux conditions dépendent presque entièrement de l'état psycho-physique de l'utilisateur et il faudra se ménager pour ne pas aggraver les choses. En général, il est préférable d'opter pour une sativa ou un hybride à dominance sativa comme l'Amnesia Haze, qui a un "high" incroyablement fort et euphorique et réussit à chasser les pensées les plus tenaces. Les parfums d'agrumes rafraîchissants complètent les effets stimulants, vous faisant vous sentir encore plus lucide mentalement.



Culture légère du cannabis

