CECB Suisse

En savoir plus : https://voltaic.ch/solutions/expert-cecb/ Le certificat énergétique cantonal des bâtiments classe la qualité énergétique d'un bâtiment sur une échelle de sept niveaux. En pratique, leest pour les bâtiments ce que l'étiquette énergétique est pour les appareils électroménagers. Lefournit aux propriétaires une évaluation de l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment et de l'efficacité énergétique globale de leur bâtiment. L'efficacité énergétique globale tient compte non seulement de l'enveloppe du bâtiment, mais aussi de l'ingénierie des installations et des installations électriques. En outre, lecontient des conseils sur les mesures concrètes que vous pouvez prendre pour améliorer l'efficacité énergétique de votre maison et sur la manière dont vous pouvez utiliser les énergies renouvelables.L'objectif duest de rendre le marché immobilier transparent en quantifiant, et donc en rendant tangible, les besoins en énergie de tous les biens immobiliers. Ce certificat peut devenir un critère de décision important pour les futurs acheteurs ou locataires d'un bien immobilier.Un rapport de consultation supplémentaire :Le CECB est en constante amélioration : à partir de l'été 2012, par exemple, le CECB Plus vous permettra de demander un rapport de conseil supplémentaire pour les mesures de rénovation et d'amélioration. Vous recevrez des conseils complets sur le potentiel d'économie d'énergie de votre bâtiment, ainsi qu'un plan d'action et une estimation des coûts. Les différentes possibilités d'intervention vous seront expliquées lors d'un entretien personnel.Le certificat énergétique cantonal officiel pour les bâtiments, en abrégé, est le meilleur outil d'évaluation et de conseil pour les bâtiments en Suisse. Letrilingue est reconnue par tous les cantons et ne peut être utilisée que par des experts certifiés. Il indique d'une part l'efficacité énergétique de l'enveloppe du bâtiment et d'autre part la quantité d'énergie nécessaire à un bâtiment pour une utilisation standard.Le besoin énergétique déterminé est affiché dans les classes A à G (de très efficace à très peu efficace) au moyen d'une étiquette énergétique. En tant que propriétaire, vous recevrez une évaluation objective de la situation énergétique et de l'efficacité énergétique de votre bâtiment.Un concept - trois produits: Le produit de baseest le label énergétique officiel de l'état actuel de chaque bâtiment résidentiel. L'efficacité de l'enveloppe du bâtiment décrit la qualité de l'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment.Plus : Avec lePlus, trois variantes de modernisation énergétique adaptées à votre bâtiment sont présentées.Lepour les nouveaux bâtiments enregistre des valeurs cibles pour l'efficacité énergétique basées sur les valeurs de planification. Cela a un effet positif sur le fonctionnement et l'utilisation du nouveau bâtiment.Les avantages en un coup d'œilLeoffre au propriétaire de la propriété la possibilité de décider de l'achat ou de la location avec des données transparentes sur les coûts énergétiques prévus et le confort thermique de l'habitat.Leest uniforme dans toute la Suisse. Tous les bâtiments certifiéspeuvent être comparés d'un seul coup d'œil.Avec le, il est possible de créer les bases de subventions et d'hypothèques à taux bonifié, selon les cantons.Par une inspection, l'expert CECB identifie les points faibles du bâtiment. Celles-ci sont consignées dans un rapport et aident ainsi le propriétaire à éviter de mettre en œuvre des mesures de modernisation inefficaces.