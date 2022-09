COVID 19 VACCINS : Ils nous prennent pour des rats de laboratoire

Une vraie course semblait s’être amorcée entre les deux éternels rivaux, Pfizer et Moderna, pour sortir un booster polyvalent à l’arrivée de la saison froide 1.



Ils nous prennent pour des rats de laboratoire



Une course à l’argent, pardon, je veux dire à la préservation de la santé mondiale qui, une fois de plus, montre ses dangereuses limites…



Car si lors de la réalisation des premiers produits vaccinaux, nous avions démontré que ces deux compagnies pharmaceutiques avaient largement bâclé le travail pour accélérer leur mise sur le marché (non-respect des délais, arrêt des phases de tests dès que de “bons” résultats étaient atteints, pas de double-aveugle réel, disparition des groupes témoins, etc.), ce n’était rien comparé à maintenant !



Tenez-vous bien…



Oui, vous avez bien lu !



Le 31 août de cette année, la FDA (Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments) a autorisé la mise sur le marché de boosters bivalents, ciblant la forme originale du Covid et les sous-variants BA.4 et BA.5 actuellement en circulation, qui n’ont même pas été testés chez l’être humain 2 3 4.



La FDA a déclaré avoir pris cette décision selon "l'ensemble des preuves disponibles 5".



Mais lesquelles ?



Et bien des tests sur des souris…



En l'occurrence, huit souris !!!



Tant pour Moderna 6, que pour Pfizer7…

On se fiche royalement de nous !



Un véritable scandale, comme le dénonce ici, ce médecin américain sur Twitter :



En parallèle, il y aurait apparemment également des études en cours sur l’être humain, mais dont les résultats n’ont pas encore été obtenus 8…



Nul doute, qu’ils seront jugés “excellents” par les compagnies pharmaceutiques, comme pour les premiers vaccins.



Interrogé à ce sujet, le commissaire de la FDA, le Dr Robert Califf s’est défendu sous le couvert de l’urgence de la situation :



"Au milieu d'une pandémie, si vous attendez que toutes ces données arrivent, vous avez raté le coche. Et vous devez donc être préventif 9".



Tandis qu’un autre spécialiste, le Dr David Angus a voulu se montrer rassurant en comparant cette mise à jour des vaccins anti-Covid à celle des vaccins contre la grippe :



"Tout comme le vaccin contre la grippe sort chaque année et qu'il est vraiment testé au fur et à mesure que nous le donnons, nous allons faire la même chose ici. (...) Nous pensons donc qu'il est suffisamment proche du vaccin COVID-19 original, la même coque externe, une protéine de pointe légèrement différente, qu'il sera sûr 10."



Sauf que nous n’en sommes plus au début de la pandémie.



Nous avons appris à vivre avec ce virus, l’urgence n’est plus là et au contraire, il serait grand temps de faire toute la lumière sur ces fameux vaccins et leurs effets secondaires !



Car contrairement aux vaccins de la grippe, testés et validés depuis des années, les produits contre le Covid sont jetés sur le marché sans aucun recul, tandis que la technologie ARNm n’est largement employée que depuis 2 ans à peine 11.



Pire encore, des scientifiques ne peuvent pas se permettre de “penser que ces boosters seront sûrs”.



Cela ne suffit pas, lorsqu’il s’agit de nos corps et de nos vies !



Pour le Dr Paul Offit, expert en vaccins basé à Philadelphie, tout aussi sceptique que moi, “l'agence (la FDA) fait d'énormes hypothèses dans son examen des nouveaux rappels Covid, (...) ajoutant qu'il est possible que les nouveaux vaccins ne soient pas plus efficaces que les vaccins existants. 12”.



Un nouveau pari pharmaceutique dont les résultats ne sont même pas garantis donc…

Dans les starting blocks



A l’heure où vous lisez cet article, 171 millions de doses de ces boosters expérimentaux ont déjà été acquis par le gouvernement américain, pour la modique somme de 5 milliards de dollars 13.



A voir si ces nouveaux “vaccins de la souris”, comme l’appellent déjà certains détracteurs, atterriront également dans nos pharmacies prochainement.



Craignons le pire !.









Sources :

Thibaut Masco, Santé Non Censurée



1 https://www.nbcnews.com/health/health-news/fda-authorize-new-covid-boosters-data-tests-people-rcna45387



2 https://www.healthline.com/health-news/why-the-new-covid-19-booster-was-authorized-before-testing-on-people



3 https://www.nbcnews.com/health/health-news/fda-authorize-new-covid-boosters-data-tests-people-rcna45387



4 https://www.healthline.com/health-news/why-the-new-covid-19-booster-was-authorized-before-testing-on-people



5 https://www.healthline.com/health-news/why-the-new-covid-19-booster-was-authorized-before-testing-on-people



6 https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-09-01/06-COVID-Miller-508.pdf



7 https://www.fda.gov/media/159496/download



8 https://www.nbcnews.com/health/health-news/fda-authorize-new-covid-boosters-data-tests-people-rcna45387



9 https://www.wfmynews2.com/article/news/verify/omicron-covid-booster-approved-from-mice-not-human-fda-cdc/83-073aa85f-19b1-4adf-8e7c-a01683ca2564



10 https://www.wfmynews2.com/article/news/verify/omicron-covid-booster-approved-from-mice-not-human-fda-cdc/83-073aa85f-19b1-4adf-8e7c-a01683ca2564



11 https://www.nbcnews.com/health/health-news/fda-authorize-new-covid-boosters-data-tests-people-rcna45387



12 https://www.nbcnews.com/health/health-news/fda-authorize-new-covid-boosters-data-tests-people-rcna45387



13 https://www.ft.com/content/92d52780-14c8-49a0-937b-a7722363254f