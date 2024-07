Les Jeux olympiques de Paris 2024 : Une moisson historique pour la France

Les Jeux olympiques de Paris 2024 : Une moisson historique pour la FranceLes Jeux olympiques de Paris 2024 ont été une véritable consécration pour le sport français. Avec une récolte record de 16 médailles dès le troisième jour de compétition, l'équipe de France a écrit une nouvelle page de son histoire olympique.Du sabre au canoë-kayak, en passant par le judo et la natation, les athlètes tricolores ont brillé dans de nombreuses disciplines, offrant à la nation hôte un départ tonitruant. Retour sur ces moments inoubliables qui ont fait vibrer tout un pays.Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont débuté sur les chapeaux de roue pour la France. Dès le troisième jour de compétition, les athlètes français ont récolté 16 médailles, dont 2 en or, 5 en argent et 1 en bronze. Un résultat historique qui n'avait plus été atteint depuis les Jeux d'Atlanta en 1996.Cette moisson de médailles a été le fruit de performances exceptionnelles dans de nombreuses disciplines. En équitation, le concours complet a offert une médaille d'argent.En VTT, Victor Koretzky a imité la performance de la veille de Pauline Ferrand-Prévot, en décrochant l'argent. Les Bleus du tir à l'arc ont également brillé avec une médaille d'argent, tout comme les judokas Sarah-Léonie Cysique et Joan-Benjamin Gaba.Mais les moments les plus marquants de cette journée historique ont sans aucun doute été les victoires en or de Nicolas Gestin en canoë-kayak et du duo de sabreuses Manon Brunet-Apithy et Sara Balzer, qui ont réalisé un doublé inédit depuis 1996.Au-delà des résultats, c'est l'ambiance électrique qui a régné dans les différentes enceintes parisiennes qui a fait de cette journée un moment inoubliable. Des ovations nourries, des chants de la Marseillaise et une ferveur populaire qui ont témoigné de l'engouement des Français pour ces Jeux à domicile.Avec cette moisson record, l'équipe de France s'est hissée à la deuxième place du classement général, devançant les puissantes délégations américaine et chinoise. Un départ tonitruant qui laisse présager une suite des Jeux olympiques tout aussi prometteuse pour le sport français.Les performances exceptionnelles des athlètes français dans les disciplines comme le canoë-kayak et le sabre :Dans le canoë-kayak, Nicolas Gestin a réalisé une performance remarquable en remportant la médaille d'or en slalom C1. Parti en dernière position de la finale, le jeune céiste de 24 ans a résisté à la pression et n'a commis aucune faute, se montrant le plus rapide entre les portes. Il a pu compter sur le soutien enthousiaste du public français pour s'imposer devant le Britannique Adam Burgess.En escrime, les Françaises ont réalisé un doublé historique au sabre individuel. Manon Apithy-Brunet a décroché le titre olympique en battant en finale sa compatriote Sara Balzer. C'est la première fois depuis 1996 qu'une telle performance est réalisée par l'équipe de France d'escrime. Apithy-Brunet a savouré cette victoire, expliquant qu'elle ne réalisait pas encore être championne olympique.Sara Balzer a quant à elle remporté la médaille d'argent, confirmant ainsi ses progrès ces dernières années. Après avoir été remplaçante à Tokyo, elle s'est hissée jusqu'en finale à Paris 2024, battue seulement par sa coéquipière Apithy-Brunet.Ces performances exceptionnelles dans des disciplines comme le canoë-kayak et l'escrime au sabre ont grandement contribué au bilan historique de la France lors de cette journée des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec un total de 8 médailles remportées, dont 2 en or.Sources et crédits photos : Midi Libre, L'alsace, Le JDD, Paris Match, L'indépendant, Dna