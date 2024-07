Une cérémonie d'ouverture époustouflante pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Paris, le 27 juillet 2024 - Malgré une pluie battante, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a été un véritable succès, encensée par la presse internationale.



Conçue par le metteur en scène Thomas Jolly, la cérémonie a su se démarquer des formats traditionnels en se déroulant sur les berges de la Seine plutôt que dans un stade. Ce choix audacieux a permis de créer un spectacle grandiose, mêlant prouesses techniques, performances artistiques et célébration de l'esprit olympique.



Pendant près de 4 heures, les spectateurs ont été transportés à travers 12 tableaux originaux et surprenants, rendant hommage à l'histoire et à la culture française. De la parade de mode sur l'eau aux numéros de cirque époustouflants, en passant par l'émouvante prestation de Céline Dion sur la Tour Eiffel, chaque moment a été salué comme "la meilleure cérémonie de l'histoire des Jeux Olympiques" par la presse espagnole



"Paris a émerveillé le monde sous le déluge", s'enthousiasme le quotidien El País, tandis que le Washington Post souligne que "Paris a démontré qu'une pensée audacieuse pouvait redonner un certain éclat à un événement sportif mondial qui a vu sa popularité s'effondrer ces dernières années".



Au-delà de l'aspect spectaculaire, cette cérémonie a su transmettre les valeurs olympiques de manière innovante et inclusive. La présence de figures emblématiques comme Marie-José Pérec et Teddy Riner, en tant que derniers relayeurs de la flamme, a été particulièrement remarquée.



Malgré les conditions météorologiques difficiles, les spectateurs sur place et les millions de téléspectateurs à travers le monde ont été conquis par cette célébration unique et mémorable de l'esprit olympique. Paris a réussi à offrir une cérémonie d'ouverture à la hauteur de son ambition, lançant les Jeux Olympiques 2024 dans une apothéose de grandeur et de créativité.

après la magique cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024.



Les moments forts de la cérémonie ont été largement commentés, comme l'apparition de Zinédine Zidane en James Bond, la performance d'Aya Nakamura en "reine", ou encore le retour émouvant de Céline Dion qui a interprété "L'hymne à l'amour" d'Edith Piaf au sommet de la Tour Eiffel. L'allumage de la vasque olympique par les légendes Teddy Riner et Marie-José Pérec a également marqué les esprits.



Au-delà des aspects artistiques, la cérémonie a été louée pour son "message d'unité" visant à "guérir une France divisée et un monde fracturé". Les athlètes du monde entier ont ainsi pu célébrer l'ouverture des Jeux dans une ambiance festive et grandiose, lançant deux semaines promises à de nouvelles émotions et passions autour du sport.



Les principaux aspects de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui ont été particulièrement remarqués par la presse internationale :



Le caractère "spectaculaire", "tentaculaire" et "élaboré" de la cérémonie, qui a été qualifiée de "la plus tentaculaire et la plus élaborée de tous les temps"



Le fait qu'elle ait été "axée sur la diversité" et "qui restera dans la légende olympique" . La presse a notamment salué l'apparition de la chanteuse Aya Nakamura, vue comme "une attaque directe contre les politiciens de droite"



L'intégration de la cérémonie dans la ville de Paris, avec "de nombreuses fenêtres ornées de drapeaux tout au long du parcours" et le choix "audacieux" de la placer le long de la Seine.

Le "moment passionnant et revendicatif" rendu hommage aux femmes ayant marqué l'histoire de France.

Le "cheval en métal sur un bateau" portant le drapeau olympique, décrit comme "visuellement époustouflant" .

Le "final émouvant" avec l'apparition de Céline Dion chantant "Hymne à l'amour" d'Edith Piaf .



Voici quelques autres éléments de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui ont été remarqués pour leur caractère innovant :



L'utilisation d'une montgolfière de 30 mètres de haut pour l'allumage de la vasque olympique par les athlètes Marie-José Pérec et Teddy Riner, symbolisant le premier vol en ballon à hydrogène en 1783 .



La présence de la communauté drag française, avec des artistes de Drag Race France participant à une présentation de mode, marquant une étape importante pour la représentation LGBTQ+ à un événement mondial comme les Jeux Olympiques.



L'interprétation de l'hymne national français par Axelle Saint-Cirel, ainsi que la performance du groupe de heavy metal français Gojira en duo avec la chanteuse lyrique Marina Viotti pour chanter le chant révolutionnaire "Ah ! ça ira", apportant une touche musicale innovante et originale.



Le défilé des athlètes sur des bateaux-mouches remontant la Seine, entourés par les monuments emblématiques de Paris, offrant une mise en scène spectaculaire et unique .