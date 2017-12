Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Cadeau de Noel Femme : Vampire lift ou plasma riche en plaquette Vous cherchez un cadeau de Noël très original à faire à votre femme ou à votre compagne ? La Docteure Sandrine Grept Locher de Genève que nous avons rencontrée nous présente au travers de cette Interview le Vampire lift et le PRP. C'est nous le pensons un cadeau de Noël très beau que cette technique de médecine esthétique que l'on appelle Vampire lift.



The best sailing athletes Editoweb : Docteure Grept Locher pourquoi le vampire lift est si efficace et pourquoi est ce d'après vous un cadeau original pour Noël 2017 ?

Doctoresse Grept Locher : Notre plasma enrichi aux plaquettes est vraiment plein de ce que l'on appelle des facteurs de croissance actifs. Le vampire lift est à base d'injection PRP ! Il faut savoir que les cellules produisent entre autre de l'acide hyaluronique, du collagène et de l'élastine dans notre peau et ces éléments contribuent à lui donner de la beauté. C'est une technique sûre et sans dangers car je rappelle que les protocoles médicaux en Suisse sont parmi les plus strictes au monde. Le vampire lift est efficace car nous pouvons clamer que un traitement PRP rajeunit la peau de l'intérieur ! Le traitement PRP stimule la production de collagène et la croissance saine des tissus, favorisant ainsi le processus naturel de guérison de la peau et c'est un point très important pour aider à la rendre plus belle, plus ferme et plus jeune.

Editoweb : Comment se passe le traitement ?

Doctoresse Grept Locher : Les traitements médicaux avec plasma enrichi aux plaquettes que l'on appelle PRP ont été mis au point en 2003 par les laboratoires suisses RegenLab à Lausanne. Les injections PRP sont pour l'instant la méthode la plus indiquée pour améliorer la qualité de la peau et des cheveux. Des petites injections pour un très grand résultat voilà un principe de travail des injections de plasma riche en plaquettes. Précisons les étapes : 1. Je prélève une petite quantité de votre sang.

2. Je passe votre sang passe à la centrifugeuse dans le but que seule les plaquettes et les cellules enrichies soit présente comme principe actif.

3. C'est avec de très fines aiguilles que j'injecte le PRP sous la peau selon les besoins que nous avons défini ensemble.

4. Cette injection commence à faire du bien à votre peau et à votre organisme de suite.

Editoweb : Y a t-il des dangers à connaître en termes de produits ?

Doctoresse Grept Locher : Précisons encore que tout vient du corps. C'est le sang des patientes et patients qui est utilisé. On ne peut pas faire plus naturel en termes de produits utilisés.

Editoweb : Parlons un peu des bienfaits du Plasma riche en plaquettes ?

Doctoresse Grept Locher : Le traitement ne nécessite aucuns arrêt de travail.

L'élasticité retrouvée de votre peau va se voir rapidement

Aucunes cicatrices.

Le traitement se fait uniquement en anesthésie locale et sur une courte durée.

Le résultat final est vraiment naturel ! Editoweb : Comment avez-vous vu évoluer les prestations de médecine esthétique et les souhaits de votre patientèle en 2017 ?

Docteure Grept Locher :

Chaque année la médecine esthétique progresse de façons significative. Nous avons des congrès réguliers dans lesquels les médecins esthétiques partagent leurs connaissances. Cette sécurité que nous avons nous-mêmes est devenue de plus en plus facile à partager avec nos patients hommes et femmes. Les femmes ont pris conscience que la médecine esthétique ce n'est pas que dans le 3ème âge et que dès que c'est raisonnable il est possible de devenir aussi belles qu'on le souhaite. La liberté est acquise aux femmes de prendre en main leur beauté comme elles le souhaitent ! J'invite toutes les lectrices et lecteurs à suivre fréquemment mon blog qui va avoir des nouveautés très fréquentes pour 2018.

Informations pour acheter un bon de Noël :



Appelez le : :+41227317073

En savoir plus :

Josie Bonet