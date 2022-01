Cancer du poumon : vers une « pandémie mondiale » chez les femmes ?

Il est en route pour occuper la première place parmi les cancers dans le monde. En particulier en France, la situation des femmes victimes est inquiétante. L’alerte est déjà donnée aux Etats-Unis depuis un moment. Le taux de mortalité de cancer du poumon chez les femmes reste le plus élevé comparativement aux autres cancers. La France est malheureusement sur la même pente selon les experts. Plusieurs pneumologues qualifient la situation déjà de pandémique. Le cancer du poumon est en train de conquérir silencieusement de l’espace.



Selon plusieurs études, il est constaté une augmentation du tabagisme chez les femmes. Le tabagisme n’est plus une affaire masculine comme dans un passé récent. Pendant qu’on a pu stabiliser la situation chez les hommes, il a été oublié de faire pareil chez les femmes. Dans une étude conduite par France inter, le chercheur Didier Debieuvre confirme la tendance dans les consultations. On estime que 85% des cancers du poumon chez les femmes sont dus au tabac. L’inquiétude se situe surtout au niveau des victimes qui ne fument pas ou qui fument moins.

De 7% des cas, on est passé à environ 12,6%. C’est une croissance un peu trop rapide qui doit inquiéter le monde scientifique.