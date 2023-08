Canicules en France : Nuits blanches et défis climatiques à l'horizon

La ville de Nîmes a connu une nuit étrangement chaude hier, avec des températures atteignant 27 degrés à 23 heures. Ce n'était pas une nuit paisible pour les résidents et les visiteurs de la ville. Annie Guillet, en visite dans la région du Gard avec son mari, a partagé leur combat contre la chaleur. Sans climatisation, ils ont dû compter sur un simple ventilateur pour un peu de répit. Elle raconte avoir dû retirer son oreiller humide et le placer au sol, cherchant désespérément un peu de confort.



La science nous dit qu'il devient ardu de s'endormir lorsque le mercure dépasse les 20 degrés. Cela s'explique par le fait que notre cerveau contient un "thermostat" qui gère notre température corporelle. Lorsque les températures montent en flèche, ce mécanisme peut se dérégler, rendant le sommeil insaisissable. Face à cette chaleur, les gens innovent. Par exemple, un groupe de touristes belges a réglé leur ventilateur pour qu'il s'éteigne après une heure, ce qui leur a permis de s'endormir. Certains ont même adopté des rituels uniques pour rester au frais, comme prendre une douche tiède avant le coucher et ne pas se sécher, gardant leur peau humide pour un effet rafraîchissant.



Mais il n'y a pas que Nîmes qui ressent la chaleur. Les prévisions météorologiques signalent une canicule sur plusieurs régions de la France, notamment en Aveyron, Occitanie, le long du bassin méditerranéen et dans la vallée du Rhône, jusqu'à jeudi. Cette vague de chaleur impacte particulièrement le sud de la France. Les départements côtiers, de Perpignan à Nice, ainsi que l'ensemble de l'Occitanie, sont les plus touchés. Même des régions à l'intérieur des terres comme la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme ressentent la brûlure du soleil. Selon Météo Express, cette canicule perdurera au moins jusqu'au 23 août.



Les départements du Tarn, de l'Aude, de l'Hérault, du Gard, de la Lozère et de l'Aveyron, à l'exception de la région de l'Aubrac, sont particulièrement préoccupés. Ces zones connaîtront trois jours consécutifs de chaleur accablante, avec des températures oscillant entre 37 et 40°C, voire plus.



Ce phénomène n'est pas sans conséquences. Des études suggèrent que d'ici 2100, les Français pourraient perdre en moyenne 50 heures de sommeil chaque année à cause de ces nuits étouffantes qui deviennent de plus en plus courantes. Un rappel inquiétant de l'impact du changement climatique sur notre quotidien.