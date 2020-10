Cannabis légal

Santé des plantes (absence de moisissures et de parasites) ;

Couleur et structure des inflorescences ;

Présence de traits hermaphrodites ;

Odeur et arôme des inflorescences.

Si elles ont tendance à être violettes, rosâtres ou bleues, on peut dire qu'il s'agit de plantes de qualité ; Si, au contraire, parmi les nuances, les couleurs les plus visibles sont le brun clair, le jaune et le rouge rouille, on ne peut pas en dire autant. Dans ce cas, il est très probable que la plante ait été affectée par l'attaque de parasites ou de moisissures, ou simplement qu'elle ait été cultivée de manière incorrecte.

A découvrir : https://swissbotanic.ch/produit/bandida-40g-15-cbd-outdoor/ Qualité de la plante ? Le souci du détail.Pour évaluer si vous avez affaire à des inflorescences de marijuana légales de qualité supérieure, il est important de garder à l'esprit qu'il y a de nombreux détails à analyser, et que seule la combinaison de plusieurs aspects positifs détermine la présence d'un bon produit.Si vous vous demandez quels sont ces détails, en voici quelques-uns :Tous les détails énumérés ci-dessus dépendent du type de culture auquel la plante a été soumise, de la période de récolte, mais aussi de la phase de séchage et de tannage.Mais maintenant, entrons dans les détails et essayons de comprendre comment reconnaître en pratique la qualité de la marijuana en analysant la plante.Apparence de la plante : voici ce qui est bon et ce qu'il vaut mieux éviter.Pour commencer à comprendre si vous avez affaire à des inflorescences d'herbe légère de qualité supérieure, également connues sous le nom de "top shelf", la première caractéristique que l'on peut facilement examiner est l'apparence.Commençons par la couleur.Le chanvre légal, s'il est vraiment bon, doit être caractérisé par une belle couleur verte, qui peut tendre à la fois vers des tons plus frais et plus sombres, et vers des tons plus clairs et plus lumineux.Outre les nuances jaunâtres et brunes, les inflorescences blanchâtres indiquent également que le chanvre a été exposé à trop de lumière et a subi des brûlures.En ce qui concerne la couleur, les indices qui peuvent conduire à l'achat d'une plante de qualité sont donc les nuances d'un beau vert vif, qui ne tend ni au brun, ni au jaune, ni au blanc.En ce qui concerne la structure des inflorescences, la question se complique en raison des plantes hybrides.Les inflorescences du cannabis Indica, pour être considérées comme saines et de bonne qualité, doivent apparaître denses et "récoltées", tandis que le chanvre sativa, lorsqu'il est bon, se caractérise par la présence d'inflorescences légères et douces.Les plantes hybrides de chanvre léger, par contre, peuvent prendre les deux caractéristiques, donc la seule façon d'identifier une plante de qualité (sans considérer sa catégorie spécifique) est d'éviter les plantes avec des bourgeons trop nus et ouverts.D'un point de vue visuel, on peut également examiner la coupe des feuilles, un traitement qui peut affecter la qualité du produit ou être un indicateur des types de traitement qu'il a subis.Le cannabis léger de premier choix, généralement pour éviter les dégâts, est nettoyé à la main, de sorte que les trichomes en particulier sont préservés. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez affaire à des inflorescences qui ont été clairement endommagées par l'utilisation de machines de coupe industrielles, évitez de les acheter et de les consommer.En ce qui concerne l'analyse visuelle, ce sont les principaux détails que vous pouvez examiner pour savoir si vous avez affaire à de la marijuana légale de qualité ou non.Comment reconnaître la marijuana de qualité supérieureMaintenant que vous avez lu le paragraphe précédent, vous savez reconnaître la marijuana de qualité du point de vue de l'apparence, mais passons maintenant aux odeurs et aux arômes.La marijuana légère de qualité doit être immédiatement reconnaissable à son odeur persistante et piquante qui rappelle parfois une odeur de terre, mais si elle est riche en terpènes, elle peut même rappeler l'odeur du carburant diesel.Si, en revanche, vous êtes confronté à des inflorescences de cannabis très faiblement odorantes qui rappellent l'odeur du foin, cela signifie que la plante a été cultivée de la mauvaise façon ou qu'elle a perdu ses arômes en raison d'un mauvais stockage.Si vous vous demandez pourquoi une plante sent mieux qu'une autre, la réponse se trouve dans les terpènes. Les terpènes sont des groupes de molécules qui régulent l'intensité des parfums, mais ils agissent également comme modulateurs de l'effet des cannabinoïdes, ce qui fait qu'ils affectent l'expérience de l'utilisation en termes d'effet et de plaisir.Comment reconnaître la qualité de la marijuana : en conclusion.Après avoir lu ce petit guide, vous serez en mesure de reconnaître les principaux indicateurs qu'une plante de cannabis peut vous donner concernant sa qualité.