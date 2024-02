Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Cernes colorés My Beauty Clinic à Genève nous en parle !

QUE SONT LES CERNES SOUS LES YEUX ? Lorsque l'on parle de cernes sous les yeux, on fait communément référence à un assombrissement inesthétique de la zone périoculaire qui, telle une ombre violette, enveloppe l'œil.



La peau des paupières est hyperpigmentée

Parce que la peau est si fine qu'elle présente la coloration du muscle orbiculaire, associée à un déficit de volume de la vallée lacrymale, appelé aussi déformation en gouttière lacrymale, qui peut s'étendre latéralement à toute la zone infra-orbitaire.

Suite à des inflammations répétées de la région périoculaire (hyperpigmentation post-inflammatoire) ou chez les patients qui se frottent les paupières de manière répétée et compulsive. QUAND PUIS-JE ME DÉBARRASSER DES CERNES SANS CHIRURGIE ?



Les patients qui souhaitent éliminer ou atténuer les cernes sous les yeux sans avoir recours à la chirurgie s'adressent au chirurgien oculoplastique car : Ils se plaignent d'un visage marqué et vieilli par la présence de cernes et d'une perte de volume au niveau de l'arcade orbitaire inférieure.

Le regard terne et déprimé ne représente pas leur personnalité, d'où la frustration et l'insatisfaction par rapport à leur apparence.

La présence de cernes sous les yeux, qui ne peuvent être masqués par du maquillage, est une source d'embarras et les limite dans leur vie sociale. EN QUOI CONSISTE LE TRAITEMENT DE COMBLEMENT DES CERNES SOUS LES YEUX ?



La nouvelle façon de corriger ce défaut et de rajeunir le regard de manière naturelle est représentée par les techniques de remplissage mini-invasives, ou fillers, qui restaurent les volumes perdus, en respectant les tissus et en garantissant des résultats naturels et harmonieux. Les substances de comblement sont injectées à travers une micro-canule dans la zone périoculaire : le volume naturel et la turgescence typique d'un visage jeune sont ainsi restaurés sans aucune douleur. On peut utiliser à cet effet des produits de comblement résorbables (REDENSITY II® et VOLBELLA® : acides hyaluroniques spécifiques pour les paupières) qui offrent des résultats visibles à long terme et permettent de reprendre ses activités en peu de temps. J'ai abandonné depuis longtemps l'utilisation du RADIESSE®, hydroxyapatite de calcium, dans le traitement spécifique des cernes, car il s'est avéré être un produit inadapté aux particularités anatomiques et à la délicatesse de la zone périoculaire.

Je voudrais souligner un aspect très important à mes yeux : la paupière inférieure ne doit pas être traitée comme une unité esthétique en soi, mais en prenant également en considération les différentes imperfections de la région dans son ensemble. Compte tenu de la nécessité de traiter toute la zone entourant les paupières, comme la région malaire, la partie supérieure de la pommette et le milieu du visage, j'injecte à partir de l'orbite latérale au lieu de la gouttière lacrymale.



J'utilise une logique d'injection chirurgicale, afin de réaliser un travail qui n'est pas un " trou d'arrêt ", mais qui restructure les volumes et donne un résultat harmonieux dans son ensemble. Voici un exemple qui montre comment on peut obtenir un excellent résultat en traitant non seulement la paupière inférieure, mais aussi la partie supérieure de la pommette.



Tous les patients ne sont pas de bons candidats pour un traitement aux acides hyaluroniques ; dans ce cas, la technique chirurgicale du nano lipofilling sera proposée lors de la première visite pour éliminer ou atténuer les cernes et les points noirs.



La technique du nano-lipofilling offre des résultats plus durables et repose sur le principe de la chirurgie régénératrice à base de cellules souches.



D'autres techniques non chirurgicales peuvent être envisagées dans l'amélioration des cernes et des points noirs : Les crèmes topiques contenant de l'hydroquinone ou de la trétinoïne ou une combinaison des deux. Le traitement peut prendre au moins trois mois avant que l'on puisse constater une amélioration des cernes. L'acide kogique, dont le nom commun en japonais est koji, est un produit naturel dérivé de deux espèces de champignons. Il est toutefois important de savoir que cette substance peut produire des effets secondaires importants, notamment une dermatite de contact et un rougissement de la peau des paupières. Vitamine C topique. Une étude menée par Rashni Sarcar et ses collègues dans le Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology a évalué l'efficacité d'une lotion à 10 % de vitamine C sur une période de six mois, avec des effets positifs sur l'amélioration des cernes sous les yeux

Le traitement choisi est individualisé et personnalisé, afin de respecter les attentes du patient, l'harmonie du regard et les proportions de l'ensemble du visage.



Tous les patients ne sont pas de bons candidats pour un traitement à l'acide hyaluronique.



Sont généralement exclus des traitements de comblement les patients qui : souffrent d'un œdème chronique des paupières,

présentent une laxité des ligaments orbiculaires, notamment le ligament de maintien orbital (LRO) et le ligament de la vallée des larmes (LCT), qui coïncident respectivement avec le sillon orbito-malaire et la vallée des larmes, et qui ne peuvent pas être " étirés " par un remplissage avec des produits de comblement. Il appartiendra alors au chirurgien oculoplastique d'évaluer la situation et de décider de la meilleure solution pour chaque patient en mettant en place un protocole approprié en fonction des attentes et de la situation initiale.



QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE APRÈS UN TRAITEMENT DE COMBLEMENT DE L'ŒIL ?



Dans les trois jours qui suivent un traitement de comblement à l'acide hyaluronique, je recommande toujours de ne pas consommer d'aliments tels que le poisson, les crustacés ou le vin, qui peuvent entraîner un gonflement pseudo-allergique et la libération d'histamine,

de suivre le protocole anti-inflammatoire post-traitement,

ne pas s'exposer directement au soleil dans les premiers jours suivant le traitement. La procédure sera personnalisée afin de conserver une apparence naturelle, de refléter la personnalité et l'individualité du patient et de respecter les besoins exprimés lors de l'entretien préopératoire. La crainte de voir son apparence déformée et de "ne plus se reconnaître" est l'une des principales considérations abordées avec le patient



L'utilisation des techniques de comblement permet d'atténuer le vide inesthétique et l'assombrissement de la région périoculaire. L'effet final est un rajeunissement global du regard et du visage, sans altérer l'harmonie du visage ni déformer les traits généraux.





