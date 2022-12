ChatGPT, l’IA à tout faire, innovation majeure de l’année 2022

S’il est possible pour l’intelligence artificielle de donner plus de précision sur qui elle est, l’évidence est qu’il faut aussi y accéder avant de poser sa question. En attendant, il faut juste retenir qu’il est question d’une conception d’OpenAI qui a pour objectif de fournir des réponses et bien évidemment de l’aide à son utilisateur, dotée d’un système d’apprentissage automatique. Les réponses fournies ne manquent ni de précision ni de clarification puisque le langage naturel est traité avec plus de précision par l’agent sans opinion personnelle ni préférence.

Étant donné que l’intelligence conversationnelle a acquis des connaissances, elle s’en sert lorsque l’utilisateur lui pose une question pour fournir une réponse. Le principe ici est qu’il n’y a aucune opinion personnelle. Pas loin de l’humain ; l’Intelligence donne le détaille nécessaire et les précisions correspondantes.