Chirurgie esthétique histoire, questions et répponses

La chirurgie plastique est pratiquée depuis l'Antiquité, les premières origines de la chirurgie plastique primitive remontant à l'Égypte ancienne. C'est le nez qui a fait l'objet de la plus grande attention de la part des premiers chirurgiens plasticiens. Le terme "chirurgie plastique" vient du mot grec plastikos, qui signifie "mouler" et "façonner".







L'histoire de la chirurgie plastique

La Première Guerre mondiale a été à l'origine d'une évolution significative de la chirurgie plastique avec la reconstruction des blessures des soldats. À partir de ce moment-là, la discipline a progressé en utilisant des procédures moins invasives et s'est élargie de manière à ce que toutes les parties du corps puissent être réformées. La chirurgie plastique est aujourd'hui utilisée pour reconstruire les défauts du corps ou pour améliorer esthétiquement sa forme normale. Sa popularité s'est considérablement accrue ces dernières années grâce à de nouvelles techniques et à un prix plus abordable pour le grand public. En 2015, plus de 21 millions d'interventions esthétiques chirurgicales et non chirurgicales ont été pratiquées dans le monde.



Voici quelques dates clés de l'histoire de la chirurgie plastique.



L'Antiquité 1600 AVANT J.-C. La chirurgie plastique est mentionnée dans des papyrus de l'Égypte ancienne, où elle a été utilisée pour la première fois pour réparer un nez cassé. 1213 AVANT J.-C. En Égypte, la chirurgie plastique est pratiquée sur les cadavres en vue de l'au-delà. Les pleureuses d'un ancien roi égyptien, Ramsès II, qui avait un grand et long nez, ont inséré chirurgicalement des os et des graines dans son nez pour s'assurer qu'il serait reconnu et reçu comme un roi dans l'au-delà. 600 AVANT J.-C. Sushruta, médecin indien, est connu pour ses opérations et techniques novatrices, notamment la réparation et la reconstruction du nez. Le Sushruta Samhita est son célèbre compendium chirurgical dans lequel Sushruta décrit les principes de base de la chirurgie plastique. De 100 avant J.-C. au Ve siècle après J.-C. Les Romains pratiquaient des techniques simples de chirurgie plastique pour améliorer leur image, comme la réparation d'oreilles abîmées. L'écrivain médical Aulus Cornelius Celsus décrit la chirurgie plastique du visage en utilisant de la peau prélevée sur d'autres parties du corps. Son ouvrage a servi de guide aux chirurgiens plasticiens pendant plus de 1 700 ans. 15e siècle après J.-C. Le Sushruta Samhita est traduit en arabe et la chirurgie plastique se répand en Europe.

Les chirurgiens italiens Gustavo Branca et son fils Antonio Branca mettent au point les techniques de rhinoplastie et prélèvent de la peau sur l'avant-bras plutôt que sur le front et les joues afin de réduire les cicatrices. Cependant, il fallait pour cela attacher l'avant-bras au nez pendant dix jours ! 1800's Le terme "plastique" a été utilisé pour la première fois pour décrire la chirurgie esthétique par le chirurgien allemand Karl Ferdinand von Graefe lorsqu'il a publié son principal ouvrage intitulé Rhinoplastik, une modification de la méthode italienne.

La greffe de peau a été redécouverte dans le Sushruta Samhita et Felix Jean Casimir Guyon de Paris et Jacques Reverdin de Genève ont commencé à développer des greffes de peau plus avancées dans leur pratique en 1869, qui sont similaires à celles que nous utilisons aujourd'hui. En 1895, la première chirurgie d'augmentation mammaire documentée a été réalisée en transplantant du tissu du dos vers le sein pour corriger l'asymétrie ? 20e siècle 1914-1918 La chirurgie plastique britannique est née pendant la Première Guerre mondiale. Les balles et les obus explosifs provoquaient de terribles blessures à la tête et au visage chez les soldats participant au conflit. Le major Harold Gillies, qui servait dans le Royal Army Medical Corps, a créé un centre consacré à la réparation faciale à l'hôpital Queen Mary's de Sidcup, dans le Kent. C'est là que Gillies a tenté des interventions révolutionnaires qui ont ouvert la voie à la chirurgie plastique moderne. Il est largement considéré comme le "père de la chirurgie plastique". Après la première guerre mondiale, Gillies s'est installé dans un cabinet privé. Il est nommé consultant en chirurgie plastique dans de nombreux établissements réputés. Années 1930-1940 Quatre chirurgiens plasticiens exercent en Angleterre : Gillies, McIndoe, Kilner et Mowlem, connus sous le nom de "The Great Four". Archibald McIndoe apprend à reconstruire chirurgicalement les visages des aviateurs brûlés à la guerre, connus sous le nom de Guinea Pig Club. La Seconde Guerre mondiale a apporté de nombreuses nouvelles techniques de chirurgie plastique, telles que la reconstruction de membres entiers, les greffes de peau étendues pour les victimes de brûlures et la microchirurgie, ainsi qu'une meilleure connaissance de la santé des tissus et des anticorps. 1942 En 1942, après la bataille d'Angleterre, Gillies et McIndoe opèrent des aviateurs brûlés en présence des médias, faisant ainsi connaître la chirurgie plastique au grand public. 1946 Création de l’Association des chirurgiens plasticiens. Soixante ans plus tard, son nom a été changé pour refléter le travail effectué par les chirurgiens plasticiens d'aujourd'hui et pour englober toutes les spécialités et compétences de la chirurgie plastique.

Après la guerre, la chirurgie plastique a été mieux acceptée, car les réticences traditionnelles à l'égard de la chirurgie plastique ont été levées. Il existe désormais des organisations professionnelles qui contribuent à légitimer le secteur et l'intérêt pour la chirurgie plastique s'accroît, en particulier chez les femmes d'âge moyen et de la classe moyenne. Les temps modernes La chirurgie plastique a fait d'énormes progrès au cours de la dernière moitié du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Elle est désormais acceptée par le public comme une méthode permettant d'obtenir l'apparence souhaitée, tant pour les femmes que pour les hommes. Elle est devenue plus abordable et a changé l'apparence et la vie de nombreuses personnes.

josie bonet

