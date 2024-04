Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Chirurgien esthétique Lausanne : Le Dr Smarrito propose un Podcast

La chirurgie esthétique vise à modifier ou améliorer l'apparence physique à travers diverses procédures. Parmi les interventions les plus courantes, on trouve l'augmentation mammaire, la blépharoplastie, le lifting du visage et la liposuccion. Chacune de ces procédures a ses spécificités, indications et résultats attendus.



Augmentation Mammaire L'augmentation mammaire est une procédure visant à augmenter le volume des seins, souvent à l'aide d'implants en silicone ou en solution saline. Elle est choisie pour diverses raisons, notamment pour améliorer la symétrie, restaurer le volume perdu après une grossesse ou une perte de poids significative, ou pour augmenter la taille des seins pour des raisons esthétiques personnelles. La procédure implique l'insertion d'un implant derrière chaque sein, soit sous le tissu mammaire soit sous le muscle pectoral. Le choix de la méthode dépend de l'anatomie de la patiente, du type d'implant et du résultat souhaité. La convalescence peut durer quelques semaines, pendant lesquelles il est recommandé de limiter l'activité physique.

Blépharoplastie La blépharoplastie, ou chirurgie des paupières, est conçue pour retirer l'excès de peau et les poches de graisse des paupières supérieures et/ou inférieures. Cette intervention peut aider à corriger les paupières tombantes ou les poches sous les yeux qui donnent un air fatigué. En retirant l'excès de tissu, la blépharoplastie peut rajeunir l'apparence du regard. La récupération nécessite généralement quelques semaines, durant lesquelles des ecchymoses et un gonflement sont communs mais diminueront progressivement.

Lifting du Visage Le lifting du visage, ou rhytidectomie, vise à réduire les signes visibles du vieillissement dans le visage et le cou. Cette procédure peut traiter l'affaissement de la peau, creuser les plis profonds entre le nez et la bouche, et éliminer l'excès de graisse ou la "double menton". En repositionnant et en resserrant les tissus sous-cutanés, puis en retirant l'excès de peau, le lifting du visage peut offrir une apparence plus jeune et reposée. La convalescence varie selon l'étendue de la chirurgie, mais il faut généralement s'attendre à prendre plusieurs semaines de repos et de récupération.

Liposuccion La liposuccion est une technique chirurgicale destinée à éliminer les dépôts de graisse résistants qui ne répondent pas au régime alimentaire et à l'exercice. Elle peut être effectuée sur diverses parties du corps, y compris l'abdomen, les hanches, les cuisses, les bras, et le cou. La procédure utilise une canule fine et un dispositif d'aspiration pour retirer la graisse. Bien qu'elle ne soit pas une méthode de perte de poids, la liposuccion peut sculpter et affiner le contour du corps. La récupération dépend de l'étendue de la procédure, mais les activités normales peuvent souvent être reprises après quelques semaines, avec des précautions spécifiques et le port de vêtements de compression pour aider à réduire le gonflement.

Choix et Considérations

Chaque procédure de chirurgie esthétique nécessite une consultation approfondie avec un chirurgien plastique qualifié pour discuter des objectifs, des options disponibles, des risques potentiels et des attentes réalistes. Le choix de se soumettre à une intervention esthétique doit être mûrement réfléchi, en tenant compte de la motivation personnelle, des bénéfices attendus et du temps de convalescence nécessaire. La sécurité, l'expertise du chirurgien et l'accréditation de l'établissement sont des facteurs cruciaux à considérer pour assurer les meilleurs résultats possibles.



