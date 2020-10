Chirurgien esthétique Paris

La chirurgie plastique est une branche de la chirurgie qui consiste à intervenir sur le corps humain pour corriger, réduire ou éliminer les défauts esthétiques (congénitaux ou acquis), les pathologies, les malformations et les traumatismes et l'évolution des maladies.La chirurgie plastique comprend à la fois la chirurgie esthétique (dite plastique-esthétique), qui vise à corriger ou à éliminer les défauts et imperfections du corps d'un point de vue physique et esthétique (sans implications pathologiques ou fonctionnelles), et la chirurgie plastique reconstructive, qui traite plutôt les conséquences de traumatismes, de pathologies congénitales ou acquises, de malformations, de traumatismes et de brûlures, etc.Le chirurgien plasticien (c'est-à-dire qui a fréquenté une école spécialisée pendant 5 ans et obtenu un diplôme après l'examen final) porte le titre de chirurgien plasticien ou de spécialiste en chirurgie plastique.Les chirurgiens plasticiens pratiquent généralement à la fois la chirurgie plastique esthétique et la chirurgie plastique reconstructive.Le chirurgien qui pratique la chirurgie plastique-esthétique mais qui n'a pas la spécialisation en chirurgie plastique, est défini par convention comme un chirurgien esthétique.Vous pouvez vous adresser à des médecins spécialistes en chirurgie plastique-esthétique pour des raisons dictées par des besoins physiques et physiologiques, c'est-à-dire si le défaut physique empêche une vie correcte, ou pour des raisons purement esthétiques (comme la mastoplastie d'augmentation mammaire ou la chirurgie de rajeunissement du visage), ou pour des raisons à la fois physiques et esthétiques.En ce qui concerne l'aspect esthétique en particulier, notre jugement, c'est-à-dire la façon dont nous nous voyons dans le miroir et dont nous nous sentons, est comparé chaque jour au jugement des autres, c'est-à-dire à la façon dont les autres nous voient et nous jugent.Souvent, à tort ou à raison, ce qui compte, c'est le jugement physique et esthétique, car c'est le premier élément qui nous vient à l'esprit.Il est donc naturel que tout le monde veuille se sentir beau et veuille être beau, car la beauté est souvent synonyme de réussite et de sécurité, tant au travail que dans les relations interpersonnelles.Ainsi, grâce à la chirurgie plastique esthétique, nous voulons avoir plus confiance en nous en retrouvant une meilleure estime de soi, et aussi être plus en sécurité avec d'autres personnes dans la vie de tous les jours.De plus, au fil des ans, notre corps et notre esthétique sont soumis aux signes du vieillissement et de la maturité. Il est donc normal que nous voulions chercher un rajeunissement par la chirurgie plastique pour contrer le processus de vieillissement et ainsi rajeunir à la fois le corps et l'esprit.Parfois, l'insécurité qui provoque un défaut esthétique peut survenir parce que l'image de nous-mêmes que nous voyons dans le miroir ne correspond pas à l'image de ce que nous ressentons à l'intérieur, de ce que nous sommes vraiment.La chirurgie plastique esthétique peut donc intervenir pour rétablir l'équilibre qui a manqué au fil des ans, ou que nous n'avons jamais eu.En effet, un défaut physique, qu'il soit congénital (c'est-à-dire de naissance) ou acquis au fil des ans (par exemple, pour l'accumulation de tissu adipeux, une liposuccion est possible), peut modifier non seulement notre véritable image, mais aussi notre état psychologique, c'est-à-dire qu'il peut être source de gêne, de peur ou d'insécurité.Par conséquent, si le chirurgien plasticien constate, après la première visite, qu'il y a une indication thérapeutique valable, la patiente peut tirer un bénéfice considérable de l'intervention de chirurgie plastique qu'elle a décidé d'affronter, non seulement du point de vue esthétique et physique, mais aussi du point de vue psychologique et d'une plus grande sécurité et estime de soi.Voir aussi : https://www.riccardomarsili.fr/chirurgien-esthetique-paris/