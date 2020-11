Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Choisir Prestashop ou Wordpress ?

La raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire ce court article est d'aider ceux qui sont sur le point d'ouvrir une boutique en ligne à comprendre les différences entre deux plateformes particulièrement en vogue en ce moment : Prestashop et Woocommerce. Au cours des deux dernières années, avec mes collaborateurs, nous avons réalisé une douzaine de projets entre Woocommerce et Prestashop pour les PME. Il s'agit de sites web : ils sont toujours en ligne, fonctionnent, sont régulièrement facturés et font l'objet d'une relation active avec le client.







Grâce à ces expériences, j'ai le sentiment de pouvoir écrire un point de départ pour une évaluation réaliste des différences.

Fonctionnalité



La méthode utilisée dans cette comparaison est simple : nous mettons en évidence les fonctionnalités natives de Prestashop (PS à partir de maintenant) qui ne sont pas prises en charge par Woocommerce (WOO à partir de maintenant). La "nativité" des fonctions est un concept fondamental dans l'appréciation d'une plate-forme ; dans un paragraphe ultérieur, nous abordons la question de l'ajout de plugins tiers afin d'étendre l'offre de fonctionnalités.

Caractéristiques Produits



Sélecteurs d'attributs personnalisés. Pensons à une fiche produit pour un t-shirt, dont vous pouvez choisir la couleur. Avec PS, vous pouvez associer comme objet d'interface utilisateur une couleur ou une image. WOO utilise plutôt le simple menu déroulant de sélection, un élément qui n'est pas particulièrement attrayant pour l'utilisateur.

État des produits neufs et d'occasion. Ce n'est pas une casuistique que nous avons déjà rencontrée, mais PS peut gérer toute une série de différences entre les produits d'occasion et les produits neufs.

Codes de produits. WOO permet, oui, de saisir un code unique pour chaque référence, mais il ne gère pas tous ces codes supplémentaires comme EAN13 et autres codes internationaux (jan, upc, ...).

Calcul de la remise sur stock. Avec PS, vous pouvez organiser les changements de prix en fonction de la quantité de produits placés dans le panier et visualiser les changements directement sur la fiche produit.



Gestion du catalogue



Importation de la base de données CSV. PS offre un espace complet dédié à l'importation de produits, de catégories, de clients et de commandes. Il est vrai que même WOO étant basé sur la base de données MySQL peut importer via CSV n'importe quelle base de données existante, mais l'opération doit être faite par un expert qui opérera manuellement sur les requêtes db. Une question plus que délicate.

Gestion avancée des entrepôts. Cet aspect de la PS mériterait un guide séparé. En termes simples, PS est doté d'un véritable système de gestion intégré, qui peut gérer : plusieurs entrepôts, des liens avec les points de vente, des alertes de quantité, des courriels de réassort et tous les aspects organisationnels et fiscaux d'une activité commerciale.

Fabricants et fournisseurs. Pour associer une marque à un produit sur WOO, vous pouvez utiliser des solutions telles que des attributs ou des taxonomies, mais il manque une gestion complète à la fois des producteurs (les marques) et surtout des fournisseurs (c'est-à-dire non pas la marque directe mais l'importateur/distributeur auprès duquel le détaillant achète).



Expédition



Courriers, zones et limites. Dans ce domaine, PS, bien qu'il n'offre pas un système parfait, a une nouvelle fois une longueur d'avance sur WOO. Il est possible d'établir des règles pour lesquelles, par exemple, si un chariot dépasse un certain poids, vous forcez l'envoi avec un coursier spécialisé. Il est également possible de définir des types de livraison exclusifs pour certains groupes de clients.

Fiscalité et transport maritime. La fiscalité est un aspect très délicat, surtout si vous décidez d'expédier à l'étranger et PS vous garantit la possibilité de fixer des tarifs différents pour chaque transporteur et chaque zone de livraison.

Suivi et notifications par courrier électronique. En collaboration avec le transporteur, vous pouvez connecter le PS au système tiers et télécharger des informations sur l'état de l'envoi ; vous pouvez informer le client par courrier électronique, si vous le souhaitez, à chaque changement.



Gestion du magasin



Connexion avec les plateformes de paiement. Une question épineuse pour certains commerces électroniques est l'intégration, pour les paiements par carte de crédit, avec des plateformes autres que PayPal. À ce jour, le soutien des banques italiennes n'est pas du tout satisfaisant, mais d'après notre expérience, il nous semble que PS bénéficie de plus de modules supplémentaires dédiés aux différents circuits de paiement, par rapport à WOO.

Groupes de clients. Avec PS, il est possible de créer des listes de prix et des conditions différentes si les clients appartiennent à un groupe spécifique. Une fonction utile dans le commerce B2B + B2C ou dans le profilage des clients TOP.

Gestion de l'envoi de courriers électroniques. Sur PS, vous pouvez configurer l'envoi de courriels aux clients en fonction d'événements spécifiques et personnalisés tels que les changements de statut des commandes et des livraisons.

Documents. Le WOO ne dispose pas des fonctions conçues pour émettre des factures/récépissés fiscaux et des bons de livraison.

Statistiques. WOO propose un système de statistiques de base qui vous permet de suivre le chiffre d'affaires par mois et par produit. PS étend les rapports en collectant une tranche de données beaucoup plus importante (clients, rapport sur les chariots de conversion, ...).

Multilingue. PS intègre une gestion multilingue, multidevise et géolocalisée. WOO ne supporte plusieurs langues que par le biais de plugins comme WPML.



La question des plugins et des mises à jour



Cette liste de caractéristiques, probablement un peu ennuyeuse, permet de se rendre compte de la multiplicité des facettes d'un projet de commerce électronique. Les plateformes de boutiques en ligne ont toutes une structure basée sur des plugins ou des modules complémentaires qui étendent les fonctionnalités natives, mais ici la différence entre PS et WOO est substantielle.



Soyez attentifs à cette étape qui est, à notre avis, fondamentale.

Comment se comporte Woocommerce



WOO est lui-même un plugin WordPress (WP à partir de maintenant), une plateforme qui nécessite des mises à jour continues. Il est fortement recommandé de toujours mettre à jour la nouvelle version de WP, principalement pour des raisons de sécurité. Cependant, chaque mise à jour exige que tous les plugins installés soient compatibles, et donc mis à jour à tour de rôle. Les plugins sont généralement développés par des auteurs tiers et non par la société de logiciels qui produit WP, Automattic inc. dans ce cas. Cela se traduit par un risque d'incompatibilité future des fonctionnalités supplémentaires installées aujourd'hui, car vous devez faire confiance à plusieurs développeurs dans le monde entier.

Comment se comporte Prestashop



PS est au contraire une plateforme sécurisée qui n'a pas besoin d'être mise à jour, sauf dans des cas particuliers. De nombreux modules, inclus dans la première installation, sont également développés directement par Prestashop SA. PS offre donc la garantie qu'une fois la bonne configuration de l'application trouvée, celle-ci restera stable dans le temps.

Le mythe du référencement



Deux lignes valent également la peine d'être consacrées à certaines rumeurs qui circulent sur le net comme : "Google aime WordPress ! Même s'il est exprimé de manière un peu puérile, il est toujours correct de dire que, du point de vue du référencement, WP est bien structuré, mais... Le référencement ne fait pas la plate-forme, mais la stratégie ! Celui qui est chargé de structurer le site, que ce soit le développeur ou le responsable du commerce électronique dans PS, trouvera tous les outils efficaces pour mieux gérer les moteurs de recherche.

Coûts



Nous arrivons à un sujet brûlant, qui concerne principalement ceux qui doivent investir. Comme d'habitude, le coût dépend du type de soins dont bénéficie le produit final. Il y a donc des sites en PS vendus à bas prix et mal faits, et des sites en WOO vendus beaucoup et bien faits. Pour définir une règle plus générale, on peut cependant dire que le travail du concepteur/développeur sur WOO est plus facile que sur PS ; et donc les heures de travail requises sont sensiblement moindres si vous utilisez WP.



WOO est plus simple, PS est plus solide.



La question des coûts devrait également prendre en compte les prix des plugins/modules supplémentaires, qui sur WOO ne sont pas si bon marché, avec des licences essentiellement annuelles.

Conclusions



À la lecture de cet article, il semblerait qu'il y ait un gagnant évident, à savoir Prestashop. En réalité, comme c'est souvent le cas, le choix d'un outil dépend des besoins que vous avez. Au cours de ces mois de travail, nous avons compris que, si vous souhaitez créer un site web (pour une marque par exemple) où l'accent est mis sur la présentation de la marque et des collections et, en plus, sur une fonctionnalité de panier électronique, alors la combinaison WordPress + Woocommerce est parfaite. Si, au contraire, vous voulez entrer dans le monde du commerce en ligne et faire de la vente votre activité principale, alors le choix devrait nécessairement se porter sur Prestashop.



