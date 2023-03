Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Choisir entre un lifting des seins ou une augmentation mammaire par implants

Choisir entre une mastopexie ou une augmentation mammaire n'est pas toujours simple ! Notre article du jour vous aidera beaucoup à en savoir plus !







Le lifting des seins, également connu sous le nom de mastopexie, est une procédure qui vise à remonter et à raffermir les seins affaissés. Cette intervention est généralement recommandée aux femmes dont les seins ont perdu leur fermeté et leur forme en raison de l'âge, de la grossesse, de l'allaitement ou d'une perte de poids importante. Le lifting des seins consiste à retirer l'excès de peau et à remonter les tissus mammaires pour créer une apparence plus ferme et plus jeune. Bien que cette intervention puisse améliorer la forme et la position des seins, elle ne modifie pas leur taille.



D'un autre côté, l'augmentation mammaire par implants est une procédure qui vise à augmenter la taille et la plénitude des seins. Cette intervention est généralement recommandée aux femmes qui souhaitent augmenter la taille de leurs seins pour des raisons esthétiques ou pour restaurer le volume perdu après une grossesse ou une perte de poids importante. L'augmentation mammaire par implants consiste à insérer des implants mammaires remplis de solution saline ou de gel de silicone dans les seins pour créer un volume supplémentaire. Cette intervention peut également aider à corriger les seins asymétriques ou malformés.



Il est important de noter que les deux interventions ont des avantages et des inconvénients. Le lifting des seins peut créer une apparence plus ferme et plus jeune, mais il ne modifie pas la taille des seins. L'augmentation mammaire par implants peut augmenter la taille des seins, mais elle ne corrige pas le relâchement des seins affaissés.



Il est également important de discuter de vos objectifs et de vos préférences avec votre chirurgien. Votre chirurgien pourra vous aider à déterminer quelle intervention convient le mieux à vos besoins et à vos objectifs esthétiques. Il est également essentiel de comprendre les risques et les complications associés à chaque intervention, ainsi que les coûts et les temps de récupération.



En fin de compte, le choix entre le lifting des seins ou Lorsqu'il s'agit de décider entre un lifting des seins et une augmentation mammaire par implants, il est important de considérer les avantages et les inconvénients de chaque option, ainsi que de discuter de vos objectifs et de vos préférences avec votre chirurgien.Le lifting des seins, également connu sous le nom de mastopexie, est une procédure qui vise à remonter et à raffermir les seins affaissés. Cette intervention est généralement recommandée aux femmes dont les seins ont perdu leur fermeté et leur forme en raison de l'âge, de la grossesse, de l'allaitement ou d'une perte de poids importante. Le lifting des seins consiste à retirer l'excès de peau et à remonter les tissus mammaires pour créer une apparence plus ferme et plus jeune. Bien que cette intervention puisse améliorer la forme et la position des seins, elle ne modifie pas leur taille.D'un autre côté, l'augmentation mammaire par implants est une procédure qui vise à augmenter la taille et la plénitude des seins. Cette intervention est généralement recommandée aux femmes qui souhaitent augmenter la taille de leurs seins pour des raisons esthétiques ou pour restaurer le volume perdu après une grossesse ou une perte de poids importante. L'augmentation mammaire par implants consiste à insérer des implants mammaires remplis de solution saline ou de gel de silicone dans les seins pour créer un volume supplémentaire. Cette intervention peut également aider à corriger les seins asymétriques ou malformés.Il est important de noter que les deux interventions ont des avantages et des inconvénients. Le lifting des seins peut créer une apparence plus ferme et plus jeune, mais il ne modifie pas la taille des seins. L'augmentation mammaire par implants peut augmenter la taille des seins, mais elle ne corrige pas le relâchement des seins affaissés.Il est également important de discuter de vos objectifs et de vos préférences avec votre chirurgien. Votre chirurgien pourra vous aider à déterminer quelle intervention convient le mieux à vos besoins et à vos objectifs esthétiques. Il est également essentiel de comprendre les risques et les complications associés à chaque intervention, ainsi que les coûts et les temps de récupération.En fin de compte, le choix entre le lifting des seins ou Mastopexie et l'augmentation mammaire par implants dépendra de vos objectifs esthétiques, de vos préférences personnelles et de vos facteurs de risque individuels. Parlez-en à votre chirurgien pour déterminer la meilleure option pour vous.



Marcia Parisis

Lu 7 fois









Flashback : < > Mastopexie Paris, questions et réponses Augmentation mammaire par prothèses toutes les questions et réponses Lipofilling mammaire, questions et réponses Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique