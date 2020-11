Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Choisir un architecte d'intérieur ?

Comment bien choisir un architecte d'intérieur ? Notre article conseil sur l'architecture d'intérieur vous aidera !







Lorsqu'il s'agit de rénover une maison, le moment est certainement caractérisé par un grand stress qui vous implique, vous et tous les propriétaires. Non seulement la pensée court à l'argent à investir dans la rénovation, mais la crainte, plus que justifiée, concerne le résultat. Et si cela ne se passe pas bien ? Et si, au lieu de procéder de cette manière, nous faisions comme nous l'avons dit au début ? Et si nous meublons dans le style nordique et non avec des meubles classiques ? Toutes ces questions (et bien d'autres) ont certainement flashé dans l'esprit de ceux qui ont vécu ou vivent la rénovation de la maison. Pour essayer de minimiser les problèmes à la racine, le mieux est de choisir un architecte qui peut suivre tout le processus, en indiquant les délais, les coûts et les façons de procéder.



Une figure professionnelle pour vous aider : l'architecte

L'architecte est la figure professionnelle qui peut vous aider dans la rénovation de votre maison. La pensée commune est orientée vers un personnage plein de créativité, fantasque, incapable d'écouter l'opinion des autres, mais la réalité est très différente et un bon architecte n'est rien de tout cela. Il doit tenir compte de vos besoins, écouter vos opinions, partager ses idées avec vous, soumettre les problèmes éventuels et suggérer des solutions possibles. Ce n'est pas un théoricien, ce n'est pas une figure qui ne pense qu'à des concepts abstraits, mais c'est lui qui doit absolument avoir une approche orientée vers la pratique. Il doit être doté d'une grande qualité capable de le distinguer des autres personnages et des autres personnes : la capacité d'imaginer des espaces avant même qu'ils n'existent. C'est la véritable essence de la profession d'architecte. Il doit voir réalisé dans sa tête ce à quoi ressemblera la cuisine, ce à quoi ressemblera la salle de bain, ce à quoi ressemblera la taverne, en imaginant tout de manière pratique, avec les meubles et la technologie présents. Ce dernier concept n'est pas détaché des compétences de l'architecte.

Il doit être mis au courant de ce que les entreprises du secteur proposent en matière de carrelage, d'articles sanitaires, de meubles de salle de bain, de meubles de salon, de solutions de rangement et de stockage et de tout ce qui a trait à l'habitabilité de la maison, sans négliger les aspects structurels. Les géomètres, les techniciens, les concepteurs de systèmes, sont également des présences importantes, mais ils n'ont rien à voir avec le professionnel que vous décrivez.

Dans un espace que l'architecte doit considérer comme fonctionnel pour la vie quotidienne de la famille, il a la tâche de transformer en réalité ce qu'il n'a imaginé qu'avec du concret.



Un pro de confiance

Le premier élément à considérer chez un architecte est la confiance. Il deviendra, pendant un certain temps, votre consultant et vous devez lui laisser de l'espace, mais vous devez aussi recevoir sa confiance. La relation est donc égale : vous devez lui faire confiance et il doit vous faire confiance. Cependant, ce n'est pas toujours facile et il faut souvent faire face à des différences d'opinion, des confrontations verbales et des doutes de toutes sortes.

La recherche de l'architecte peut se faire par le bouche à oreille, par la connaissance ou par la recherche de sources faisant autorité. En créant de l'empathie entre vous et l'architecte, il est possible de le faire bien travailler dans un environnement de collaboration, mais s'il n'y a pas d'harmonie, tout devient plus complexe et difficile.



Que les architectes soient "étranges" comme on les appelle souvent, c'est peut-être vrai, mais c'est le résultat de leur créativité, de leur façon de voir les choses à l'avance. Il existe des personnalités professionnelles qui se révèlent excentriques, particulièrement fantasques, extrêmement pointilleuses et méticuleuses. Avant de le laisser procéder aux travaux, vous devez lui parler, l'inviter à une inspection de la maison à rénover et discuter de vos idées, puis les mettre en relation avec les siennes.

Un professionnel valide utilise généralement une collection photographique de son travail. Demandez-lui sans crainte de vous montrer des photos de ce qu'il a fait dans le passé afin que vous puissiez vous aussi vous faire une idée du style et de la méthode de travail de l'architecte. En parcourant un album photo ou en voyant les images sur une tablette ou un ordinateur portable, une ampoule peut s'allumer dans votre tête et vous faire penser à une solution qui peut être mise en œuvre chez vous.



Comment travaille un architecte

L'architecte est capable d'apporter une valeur ajoutée à la maison. Il part d'une situation actuelle (maison à rénover) et la façonne jusqu'à ce qu'elle soit complètement transformée selon ses idées, qui doivent toujours respecter vos besoins. Il doit les saisir, les comprendre et se concentrer sur eux. Vous ne devez pas commettre l'erreur que vous faites souvent, à savoir que les termes "idée" et "solution" sont des synonymes. Avoir une idée ne signifie pas automatiquement avoir la solution. Vous pouvez avoir une proposition que vous sous-traitez à l'architecte, qui l'évalue, l'analyse et a ensuite pour tâche de la transformer en solution, si possible. Il doit nous présenter la manière et les outils, le résultat de ses études, son expérience et ses compétences, en recherchant les avantages et les inconvénients des propositions. L'architecte doit donc transformer vos besoins en concepts architecturaux.

C'est à l'architecte de vous confronter à différentes hypothèses, non seulement idéologiques, mais aussi concernant le temps et les coûts. Il est de son devoir de vous informer si une proposition a un prix plus élevé qu'une autre, ou si elle nécessite un délai d'exécution plus long. Un bon architecte a développé un réseau de contacts avec des fournisseurs qui sont en mesure de fournir des informations sur le projet, dont il faut ensuite tirer les informations nécessaires afin de pouvoir communiquer, de manière exhaustive, les prix, les problèmes et le calendrier.

L'architecte est donc une figure aux tâches de médiation et de coordination, capable de mettre en pratique ce qui a été discuté avec vous, de proposer des solutions techniquement valables et d'illustrer les différentes solutions alternatives possibles.

Lorsque vous faites appel à un architecte pour rénover votre maison, vous avez l'avantage d'avoir en face de vous une figure professionnelle qui a déjà fait l'expérience de ce qu'elle vous proposera, tant en termes de solutions que de matériaux, et qui est en mesure de vous fournir un service personnalisé à la mesure de votre habitation.

Il vous aide également à gérer l'aspect financier des travaux, devenant ainsi un véritable point de référence pour tous, même pour les fournisseurs, qui se sentiront contrôlés par une personne ayant des compétences techniques et seront encouragés à travailler pour le mieux, en respectant votre plafond de dépenses, que vous devez communiquer dès le début.

L'architecte ne doit répondre qu'à vous : c'est une personne qui n'a pas de liens avec ceux qui fournissent les matériaux et les prestations de travail, qui n'a pas de liens avec les entreprises et qui travaille dur pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

Il est important de traiter avec un architecte qui peut également utiliser un logiciel capable de montrer des rendus, c'est-à-dire des simulations de ce que sera l'environnement à traiter une fois la solution proposée achevée. C'est un recueil utile pour pouvoir impliquer davantage le client, pour lui faire percevoir la bonté et la validité de la proposition architecturale. Le rendu pourrait être un bon point de départ pour examiner différentes solutions.

Source intéressante à lire : https://www.annuaire-papillon.com/choix-architecte-interieur-paris.html Lorsqu'il s'agit de rénover une maison, le moment est certainement caractérisé par un grand stress qui vous implique, vous et tous les propriétaires. Non seulement la pensée court à l'argent à investir dans la rénovation, mais la crainte, plus que justifiée, concerne le résultat. Et si cela ne se passe pas bien ? Et si, au lieu de procéder de cette manière, nous faisions comme nous l'avons dit au début ? Et si nous meublons dans le style nordique et non avec des meubles classiques ? Toutes ces questions (et bien d'autres) ont certainement flashé dans l'esprit de ceux qui ont vécu ou vivent la rénovation de la maison. Pour essayer de minimiser les problèmes à la racine, le mieux est de choisir un architecte qui peut suivre tout le processus, en indiquant les délais, les coûts et les façons de procéder.L'architecte est la figure professionnelle qui peut vous aider dans la rénovation de votre maison. La pensée commune est orientée vers un personnage plein de créativité, fantasque, incapable d'écouter l'opinion des autres, mais la réalité est très différente et un bon architecte n'est rien de tout cela. Il doit tenir compte de vos besoins, écouter vos opinions, partager ses idées avec vous, soumettre les problèmes éventuels et suggérer des solutions possibles. Ce n'est pas un théoricien, ce n'est pas une figure qui ne pense qu'à des concepts abstraits, mais c'est lui qui doit absolument avoir une approche orientée vers la pratique. Il doit être doté d'une grande qualité capable de le distinguer des autres personnages et des autres personnes : la capacité d'imaginer des espaces avant même qu'ils n'existent. C'est la véritable essence de la profession d'architecte. Il doit voir réalisé dans sa tête ce à quoi ressemblera la cuisine, ce à quoi ressemblera la salle de bain, ce à quoi ressemblera la taverne, en imaginant tout de manière pratique, avec les meubles et la technologie présents. Ce dernier concept n'est pas détaché des compétences de l'architecte.Il doit être mis au courant de ce que les entreprises du secteur proposent en matière de carrelage, d'articles sanitaires, de meubles de salle de bain, de meubles de salon, de solutions de rangement et de stockage et de tout ce qui a trait à l'habitabilité de la maison, sans négliger les aspects structurels. Les géomètres, les techniciens, les concepteurs de systèmes, sont également des présences importantes, mais ils n'ont rien à voir avec le professionnel que vous décrivez.Dans un espace que l'architecte doit considérer comme fonctionnel pour la vie quotidienne de la famille, il a la tâche de transformer en réalité ce qu'il n'a imaginé qu'avec du concret.Le premier élément à considérer chez un architecte est la confiance. Il deviendra, pendant un certain temps, votre consultant et vous devez lui laisser de l'espace, mais vous devez aussi recevoir sa confiance. La relation est donc égale : vous devez lui faire confiance et il doit vous faire confiance. Cependant, ce n'est pas toujours facile et il faut souvent faire face à des différences d'opinion, des confrontations verbales et des doutes de toutes sortes.La recherche de l'architecte peut se faire par le bouche à oreille, par la connaissance ou par la recherche de sources faisant autorité.Que les architectes soient "étranges" comme on les appelle souvent, c'est peut-être vrai, mais c'est le résultat de leur créativité, de leur façon de voir les choses à l'avance. Il existe des personnalités professionnelles qui se révèlent excentriques, particulièrement fantasques, extrêmement pointilleuses et méticuleuses. Avant de le laisser procéder aux travaux, vous devez lui parler, l'inviter à une inspection de la maison à rénover et discuter de vos idées, puis les mettre en relation avec les siennes.Un professionnel valide utilise généralement une collection photographique de son travail. Demandez-lui sans crainte de vous montrer des photos de ce qu'il a fait dans le passé afin que vous puissiez vous aussi vous faire une idée du style et de la méthode de travail de l'architecte. En parcourant un album photo ou en voyant les images sur une tablette ou un ordinateur portable, une ampoule peut s'allumer dans votre tête et vous faire penser à une solution qui peut être mise en œuvre chez vous.Comment travaille un architecteL'architecte est capable d'apporter une valeur ajoutée à la maison. Il part d'une situation actuelle (maison à rénover) et la façonne jusqu'à ce qu'elle soit complètement transformée selon ses idées, qui doivent toujours respecter vos besoins. Il doit les saisir, les comprendre et se concentrer sur eux. Vous ne devez pas commettre l'erreur que vous faites souvent, à savoir que les termes "idée" et "solution" sont des synonymes. Avoir une idée ne signifie pas automatiquement avoir la solution. Vous pouvez avoir une proposition que vous sous-traitez à l'architecte, qui l'évalue, l'analyse et a ensuite pour tâche de la transformer en solution, si possible. Il doit nous présenter la manière et les outils, le résultat de ses études, son expérience et ses compétences, en recherchant les avantages et les inconvénients des propositions. L'architecte doit donc transformer vos besoins en concepts architecturaux.C'est à l'architecte de vous confronter à différentes hypothèses, non seulement idéologiques, mais aussi concernant le temps et les coûts. Il est de son devoir de vous informer si une proposition a un prix plus élevé qu'une autre, ou si elle nécessite un délai d'exécution plus long. Un bon architecte a développé un réseau de contacts avec des fournisseurs qui sont en mesure de fournir des informations sur le projet, dont il faut ensuite tirer les informations nécessaires afin de pouvoir communiquer, de manière exhaustive, les prix, les problèmes et le calendrier.L'architecte est donc une figure aux tâches de médiation et de coordination, capable de mettre en pratique ce qui a été discuté avec vous, de proposer des solutions techniquement valables et d'illustrer les différentes solutions alternatives possibles.Lorsque vous faites appel à un architecte pour rénover votre maison, vous avez l'avantage d'avoir en face de vous une figure professionnelle qui a déjà fait l'expérience de ce qu'elle vous proposera, tant en termes de solutions que de matériaux, et qui est en mesure de vous fournir un service personnalisé à la mesure de votre habitation.Il vous aide également à gérer l'aspect financier des travaux, devenant ainsi un véritable point de référence pour tous, même pour les fournisseurs, qui se sentiront contrôlés par une personne ayant des compétences techniques et seront encouragés à travailler pour le mieux, en respectant votre plafond de dépenses, que vous devez communiquer dès le début.L'architecte ne doit répondre qu'à vous : c'est une personne qui n'a pas de liens avec ceux qui fournissent les matériaux et les prestations de travail, qui n'a pas de liens avec les entreprises et qui travaille dur pour obtenir les meilleurs résultats possibles.Il est important de traiter avec un architecte qui peut également utiliser un logiciel capable de montrer des rendus, c'est-à-dire des simulations de ce que sera l'environnement à traiter une fois la solution proposée achevée. C'est un recueil utile pour pouvoir impliquer davantage le client, pour lui faire percevoir la bonté et la validité de la proposition architecturale. Le rendu pourrait être un bon point de départ pour examiner différentes solutions.



josie bonet













Flashback : < > Développement Mobile IOS ou Android Histoire sur Rimbaud Rachat de voiture en Suisse Monde: Toute l'Actu | France | Régions | L'Info en Temps Réel | Commerces et services | Publi-Reportages | Internet | L'Economie en temps réel et en continu | La Bourse en Direct | Faits Divers - Société | Humeurs - Rumeurs | Tribune Libre | Chroniques | Art et Culture | Histoire | Al Wihda International | Altermag | Forum laïc | Stars-Sailors-League