Choisir un box pour un déménagement en Suisse

1. Définir vos besoins de stockage 📏

Avant de choisir un box, posez-vous ces questions :

✅ Quelle est la durée du stockage ? (court terme ou longue durée ?)

✅ Quel volume d’affaires à entreposer ? (meubles, cartons, électroménager ?)

✅ Faut-il un accès fréquent aux objets stockés ?

✅ Les affaires nécessitent-elles une protection spéciale ? (température, humidité)



💡 Astuce : Faites l’inventaire de ce que vous souhaitez stocker pour mieux estimer l’espace nécessaire.



2. Choisir la bonne taille de box 📦

Les centres de stockage proposent différentes tailles de box. Voici une estimation des surfaces nécessaires :



📏 Petits box (1 à 3 m²) : pour quelques cartons, petits objets, dossiers.

📏 Moyens box (4 à 8 m²) : idéal pour un studio ou un petit appartement.

📏 Grands box (9 à 15 m² et plus) : pour un appartement 3-4 pièces ou une maison.



💡 Astuce : Optimisez l’espace en empilant les cartons et en démontant les meubles.



3. Vérifier l’accessibilité du box 🚪

✔ Accès 24h/24 ou horaires limités ?

✔ Emplacement du box : rez-de-chaussée (plus pratique) ou étage (moins cher) ?

✔ Parking et accès camion : facilité de chargement et déchargement ?



💡 Si vous avez besoin d’accéder régulièrement aux affaires, choisissez un box accessible à tout moment et facilement.



4. Vérifier la sécurité 🔐

Un bon centre de stockage doit garantir la protection de vos biens. Assurez-vous que :

✔ Le site dispose de vidéosurveillance et d’un gardiennage.

✔ Le box est fermé à clé avec un cadenas personnel.

✔ Il existe une assurance couvrant les vols, incendies et dégâts des eaux.



💡 Certains centres proposent une assurance incluse ou en option. Pensez à vérifier ce point.



5. Opter pour un stockage adapté aux objets sensibles ❄️

Si vous stockez des affaires fragiles (vêtements, papiers, électronique, meubles en bois), privilégiez :

✔ Un box climatisé pour éviter l’humidité et la moisissure.

✔ Un espace propre et ventilé pour une meilleure conservation.



💡 Astuce : Évitez les entrepôts en sous-sol si vous stockez des objets sensibles à l’humidité.



6. Comparer les prix et conditions 📊

Les prix varient selon la taille du box, la localisation et les services inclus.

✔ Comparez plusieurs offres avant de choisir.

✔ Vérifiez les frais d’entrée et de sortie (certains centres facturent des frais supplémentaires).

✔ Engagement flexible ou contrat longue durée ?



💰 Prix moyen d’un box de stockage :



Petits box (1-3 m²) : 50-100 CHF/mois

: 50-100 CHF/mois Moyens box (4-8 m²) : 100-200 CHF/mois

: 100-200 CHF/mois Grands box (9 m² et plus) : 200-400 CHF/mois

💡 Certains centres proposent des réductions pour les réservations de longue durée.



7. Où trouver un bon box de stockage ? 📍

✔ Entreprises spécialisées (MyBox, Zebrabox, Shurgard).

✔ Stockage en garde-meuble traditionnel (solution plus économique mais moins accessible).

✔ Stockage mobile : des conteneurs sont livrés chez vous et stockés ailleurs.



🎯 A souligner

Pour choisir le bon box de stockage lors d’un déménagement, il faut déterminer la taille adaptée, vérifier l’accessibilité, s’assurer d’une bonne sécurité et comparer les prix. Un bon choix vous permettra de stocker vos affaires en toute tranquillité et de mieux gérer votre déménagement !



Besoin d’aide pour trouver un box de stockage près de chez vous ? Je peux vous recommander les meilleures options selon votre localisation et votre budget. 🚛🔑😊