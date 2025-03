Choisir un minibus 9 places en location

1. Un Véhicule Spacieux et Fonctionnel

Avec 9 places assises, le Renault Trafic DCI 115 est parfait pour transporter des groupes dans des conditions optimales. Il offre un habitacle modulable et un espace généreux pour les passagers :



✅ Grande capacité de rangement : Coffre spacieux pour les bagages, idéal pour les longs trajets.

✅ Sièges confortables et ergonomiques : Une assise agréable, même pour les longs voyages.

✅ Configuration flexible : Possibilité de replier ou retirer certains sièges pour plus de place.



2. Un Moteur Performant et Économique

Son moteur DCI 115 (115 chevaux) combine puissance et faible consommation :



🔹 Consommation optimisée : Environ 7 à 8 L/100 km, un excellent rapport autonomie/économie.

🔹 Fiabilité éprouvée : Un moteur robuste, réputé pour sa longévité.

🔹 Bonne reprise et couple efficace : Idéal pour les routes en ville comme pour l’autoroute.

🔹 Respect des normes environnementales : Réduction des émissions polluantes avec la technologie Euro 5 ou Euro 6 selon les modèles.



💡 Un moteur diesel idéal pour les professionnels et les particuliers qui veulent un véhicule durable et économique !



3. Un Confort de Conduite Agréable

Malgré sa taille, le Renault Trafic se conduit avec aisance :



✔ Direction assistée fluide : Maniabilité agréable en ville comme sur route.

✔ Boîte manuelle à 6 rapports : Une conduite souple et efficace.

✔ Bonne insonorisation : Un habitacle calme pour un trajet serein.

✔ Visibilité optimisée : Grandes fenêtres et rétroviseurs adaptés pour une conduite sécurisée.



4. Sécurité et Technologie au Rendez-vous

Le Renault Trafic DCI 115 est équipé des dernières technologies pour garantir la sécurité des passagers et du conducteur :



🛑 ABS et ESP : Aide à la stabilité du véhicule sur route glissante.

🛑 Airbags conducteur et passagers : Protection renforcée en cas d’accident.

🛑 Aide au démarrage en côte : Pratique pour les routes inclinées.

🛑 Capteurs de stationnement (selon les versions) : Pour faciliter les manœuvres.

🛑 Système de navigation et Bluetooth (en option) : Connectivité et assistance de trajet.



🔹 Sécurité maximale pour vos trajets en famille, entre amis ou en groupe ! 🔹



5. Un Véhicule Polyvalent : Idéal pour Toutes les Utilisations !

Le Renault Trafic DCI 115 s’adapte à de nombreux besoins :



✅ Pour les familles nombreuses : Un espace généreux pour voyager confortablement.

✅ Pour les professionnels (transports touristiques, taxis, VTC) : Fiable et économique.

✅ Pour les associations et clubs sportifs : Transport facile d’équipements et de passagers.

✅ Pour les voyages et road trips : Un confort idéal pour les longues distances.



💰 Un Excellent Rapport Qualité/Prix

Le Renault Trafic DCI 115 offre un très bon rapport qualité/prix par rapport aux autres minibus du marché :



💰 Prix abordable à l’achat (neuf ou occasion).

💰 Coût d’entretien raisonnable grâce à la robustesse du moteur.

💰 Faible consommation pour un véhicule de cette capacité.



Un investissement sûr pour une utilisation durable et efficace ! 🚐💨



🔹 Pourquoi Choisir le Renault Trafic DCI 115 ?

✔ Espace et modularité parfaits pour 9 passagers.

✔ Moteur fiable et économique pour une conduite optimisée.

✔ Confort de conduite avec une ergonomie pensée pour les longs trajets.

✔ Sécurité et équipements modernes pour une tranquillité maximale.

✔ Un prix attractif face à la concurrence.



👉 Le Renault Trafic DCI 115 est le compagnon idéal pour vos déplacements en groupe ! 🚘🎯