Choisir une agence immobilière Suisse ?

"Comment choisir la bonne agence immobilière"

Vous cherchez une maison ?

Vous devez vendre une maison ?

Comment choisir la meilleure agence immobilière possible ?

Et comment vendre ma maison par l'intermédiaire d'une agence ?

Parmi les nombreuses agences sur le marché, quelle agence immobilière choisir ?

Mais vers qui dois-je me tourner ?

Dois-je placer une annonce en ligne sur les gros portails immobilier ou sur d'autres sites que je trouve sur le web ?

Ou est-ce que j'attaque un panneau à l'extérieur de la propriété ?

Ou dois-je m'adresser à un intermédiaire ?

Pourquoi nous laisser transporter ou appâter ?

Pourquoi ne pas renverser le processus ?

Le conseil que nous pensons donner, c'est de faire le premier pas, de prendre la situation en main.

Nous ferons confiance à quelqu'un que nous connaissons déjà et peut-être qu'il nous aura conseillé ou que nous aurons vécu personnellement ;

Nous n'aurons pas de mauvaises surprises ;

Nous ferons appel à un expert pour la recherche et la sélection du bien ou pour la vente ;

Nous serons soutenus dans l'identification de nos besoins réels, tout en regardant vers l'avenir ;

Nous serons soutenus dans les négociations économiques d'une manière aseptique et professionnelle, sans émotion ni inexpérience ;

Choisissez un agent immobilier de confiance

Concentrez-vous sur l'expérience et la préparation de l'agent immobilier. Évitez les novices ou les nouveaux arrivants.

Sites internet que nous avons découvert pour vous :

http://immobilier-ch.com/ >> Lausanne et Genève sont des villes très actives dans l'immobilier. http://www.spgfinestproperties.ch/ >> Les biens de luxe sont bien présents en Suisse ! https://fr.comparis.ch/immobilien/marktplatz/lausanne/kaufen >> Site Internet généraliste bien connu dans bien des domaines ! https://www.derham.ch/ Une régie de très grande expérience que nous vous conseillons !

Nous essaierons de répondre à ces questions et de vous donner quelques conseils. La crise du marché immobilier dure depuis 2007/2008, année du début de la crise économique mondiale déclenchée par les subprimes et la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, depuis un certain temps, ou plutôt depuis un certain temps.Ils ont maintenant plus de 11 ans ! Il y a eu de petits signes de reprise, donc vous pourriez vouloir vendre une maison (si vous aviez mis de côté le projet), ou acheter une maison, étant donné les hypothèques jamais si abordable, avec des taux bas et de bons prix.... Bref, toutes les circonstances favorables qui peuvent nous pousser à acheter une propriété (recherchez une maison et demandez une hypothèque).Comment procéder ?Il y a de la méfiance à vendre une maison avec une agence, et parfois c'est justifié. Sur le marché, on ne rencontre pas toujours les meilleures agences immobilières.Comment choisir la bonne agence immobilière ?Que se passe-t-il dans la plupart des cas ?On s'emporte généralement avec.....Vous répondez à une annonce pour une maison et vous tombez entre les mains de l'agent immobilier qui en faisait la promotion. Ou pendant la recherche (peut-être sur Internet), vous rencontrez une agence ou un réseau d'agences immobilières et vous êtes alors accro pour visiter et négocier. Si vous vendez, vous serez ponctué d'appels téléphoniques d'agences immobilières qui, avec des compétences plus ou moins douteuses, tentent d'acquérir le mandat de vendre ou s'il s'agit d'une question de loyer, de location.Il fut un temps où les ventes entre particuliers étaient plus fréquentes.Aujourd'hui, on peut dire que la quasi-totalité du marché est entre les mains des agences immobilières.Alors :D'autre part, c'est une chose importante, vous parlez de votre propre maison ou de l'immobilier en général. Que nous recherchions une maison ou que nous la vendions, puisque la quasi-totalité des propriétés sont maintenant couronnées par des agents immobiliers, afin d'optimiser la recherche, d'éviter les risques (dont nous parlerons plus loin), il est conseillé de s'adresser au préalable à un agent immobilier de confiance.Nous aurons les avantages suivants, à ne pas négliger :L'agent immobilier professionnel nous garantira l'origine correcte du bien et son respect des règles urbanistiques et techniques ;Bref, il nous conseillera pour le mieux.La profession d'agent immobilier, réglementée par la loi, est une affaire sérieuse. Elle exige des exigences professionnelles et l'inscription au registre national. Malheureusement, dans le passé (surtout pendant le boom immobilier), il y avait tout, y compris des agents et courtiers sans scrupules qui, pour obtenir leur commission, se comportaient mal. La solution que nous espérons, encore lointaine, est celle dans laquelle les consultants (ou conseillers comme on les appelle aujourd'hui...) sont vraiment des personnes de confiance dans notre service. L'agent immobilier comme le médecin, l'avocat, le comptable... le conseiller en investissement et ainsi de suite.Personnellement, j'entretiens des relations continues avec mon agent immobilier : nous échangeons des opinions, des conseils, nous faisons rapport sur les affaires dans des domaines communs et... si nécessaire... Je peux compter sur sa précieuse collaboration dans la recherche et la mise à jour des prix. L'achat d'une maison ou d'une propriété en général est une question très sérieuse. Il y a des règles et des suggestions qui doivent nécessairement être suivies et dont nous parlons dans nos articles et nos livres électroniques. En conclusion, si vous êtes à la recherche d'une maison à acheter ou à louer, adressez-vous à votre agent immobilier de confiance et confiez-lui la tâche de la recherche. Si vous en avez un à vendre, donnez-lui le mandat en acceptant au préalable les conditions et la commission. Un agent immobilier traitera des biens immobiliers qui sont également dans le portefeuille d'autres agences, parmi lesquelles collaborent. Quant à la commission, il traitera avec le collègue qui a le mandat en main, rassurez-vous.D'un seul coup, vous aurez plus d'agents immobiliers à votre service.