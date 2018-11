Coach Sportif Kick Boxing Jason Kalambay - Neuchâtel

Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Chers lecteurs et chères lectrices comme vous le savez nous aimons parcourir la Suisse à la recherche de personnes intéressantes. En visitant la ville de Neuchâtel au sortir de la gare nous voyons la Fightmove Academy, une salle de sports de combats. Nous entrons et voyons 2 hommes en séances d'entraînement gants de boxe au poings et il y règne une ambiance qui nous interpelle. L'un est plus athlétique que l'autre et même beaucoup plus jeune que l'autre. Cependant l'enseignant est bel et bien le plus jeune. Jason Kalambay Coach sportif. Nous prenons le temps d'un café dans sa salle de sport très conviviale et bien aménagée. Nous ramenons pour vous cette interview



Editoweb : Nous voyons que vous donnez des cours et séances autant à des jeunes qu'a des moins jeunes. Jason Kalambay : Notre concept d’entraînement « Kalambay Training » C’est du personal training avec du kickboxing intégré et nous prenons soin de bien s’adapter au niveau, à l’objectif et bien entendu à l’âge de chaque personne que nous avons c’est d’ailleurs ce qui fait notre succès dans ce domaine. En effet, l’image que j’essaie de véhiculer au mieux c’est que les sports de combats c'est pour tout le monde. Il y a une énergie et un respect dans les sports de combats que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Editoweb : Quel sont les sports que vous proposez ? Jason Kalambay : Nous intégrons dans notre concept d’entraînement de la boxe et du kick Boxing. Editoweb : De loin Monsieur et Madame tout le monde voient ces sports comme très violents, cependant vos élèves hommes ou femmes ont l'air de dégager une si grande sérénité ? Pouvez-vous nous en dire plus ? Jason Kalambay : Alors d’après moi il faut faire une claire distinction entre les sports de combats loisir pour apprendre à se défendre, prendre confinance en soi et se défouler, d’avec les combattants professionnels qui d’entraînent pour monter sur le ring et affronter un adversaire. Le premier cas celui qui concerne 99% des gens n’est clairement pas violent le deuxième peut le paraître vu de l’extérieur d’un œil non connaisseur mais il faut savoir qu’un combattant professionnel se prépare pour affronter un adversaire sur le ring avec des règles, il apprend à se défendre à se protéger, il est prêt pour ce moment mais une fois que le gong de la fin sonne on salue son adversaire on salue le camp adverse et il y un vrai respect l’un vis à vis de l’autre. sauf quelques exceptions unique et rare ( rire ) Donc pour je ne mettrai pas ce sport dans la catégorie violente c’est avant tout un sport de discipline et de respect! Editoweb : Bertrand Duboux, journaliste sportif bien connu disait que le seul sport aussi dur que le cyclisme c'est la boxe. Jason Kalambay : Je respecte tous les sportifs de haut niveau quel qu’il soit après je me sens pas vraiment en mesure de donner mon avis là dessus car je n’ai jamais pratiqué ce sport a haut niveau. Bon après est-ce qu’un cycliste sait ce que c’est de ramasser un coup dans le visage? ( rire ) Editoweb : Vous êtes sportif de haut niveau quel est votre actualité ? Jason Kalambay : le 17 novembre 2018 à Neuchâtel je vais combattre contre un Croate pour la ceinture des -95kg au Lions FC. Venez voir ce combat je vous promets un vrai show!!! Editoweb : Dans 10 ans comment voyez vous votre avenir ? Jason Kalambay : Je préfère les actions aux belles promesses ( rire ) J’ai un état d’esprit très entrepreunarial donc je compte m’ouvrir vers d’autres horizons tout en continuant ma carrière professionnel en tant que combattant. Après je veux pouvoir regarder derrière moi et voir dans ma tête toutes les personnes à qui j’ai pu apporté qq ch au travers de mon sport dans le coaching . Je me dirais avec fierté que j'ai modestement contribué à leur donner des armes pour mieux affronter les difficultés de la vie. Editoweb : Vous avez un discours très humaniste et surprenant. Je ne peux m'empêcher de remarquer les deux personnes tatouées sur votre bras. Nelson Mandela et Martin Luther King c'est juste ? Jason Kalambay : Oui exact. C'est d'après moi des exemples des héros dans l'histoire des hommes. Imaginez le courage qu'il leur a fallu pour faire ce qu'ils ont fait. Ce sont des hommes qui ont propagé le fait qu'il est plus important d'être debout que de vivre. Il y a beaucoup de force à puiser dans l’histoire de ces deux hommes admirables. Je pense qu’il est important de se rappeler que tout le monde n’a pas eu la même chance que nous avons aujourd’hui, et d’utiliser cela comme une force, une source de motivation dans quoi que ce soit qu’on entreprenne. Editoweb : Le mot de la fin est pour vous ! Jason Kalambay : Je vous remercie d’être venu me voir avant toutes choses et je vous donne rendez-vous samedi prochain 17 novembre au Lions FC. Merci!



Chers lecteurs et chères lectrices une seconde interview est prévue pour bientôt !

Jason Kalambay : 0798202431
Site Internet : http://kalambaytraining.ch/

