Comment avoir un beau ventre ? Avec la chirurgie esthétique

Types d'abdominoplastie

l'abdominoplastie totale la dermolipectomie abdominale avec transposition du nombril.

Mini-abdominoplastie ou dermolipectomie abdominale simple

L'abdominoplastie est une opération de chirurgie esthétique visant à donner à l'abdomen un aspect plus tonique et naturel et à corriger les dysfonctionnements des muscles abdominaux. L'opération d'abdominoplastie consiste à retirer l'excès de peau et le tissu adipeux sous-cutané. L'ablation de l'excès de peau est souvent combinée à l'élimination de l'accumulation de graisse abdominale par la technique de la liposuccion.L'abdominoplastie est également utilisée en cas de diastasis des muscles grands droits. Il s'agit d'un relâchement des muscles qui vont de l'arc costal au pubis et qui provoquent un affaissement de la paroi abdominale. L'opération consiste à placer un filet de contention qui donne aux muscles de l'abdomen une plus grande continuité et une plus grande consistance.Il existe deux grands types d'abdominoplastie :L'abdominoplastie totale est une intervention chirurgicale qui consiste non seulement à retirer l'excès de peau et de graisse, mais aussi à reconstruire la paroi musculaire abdominale. Il s'agit d'une opération au cours de laquelle deux incisions sont généralement pratiquées, l'une d'un côté à l'autre au-dessus du pubis et l'autre autour du nombril.La mini-abdominoplastie est pratiquée lorsque de petites quantités de peau et de graisse excédentaires sont présentes dans la partie inférieure de l'abdomen, entre le pubis et le nombril. Dans ce cas, on procède à une liposuccion et à l'ablation de l'excès de peau dans la partie inférieure de l'abdomen, et aucune reconstruction du nombril n'est prévue. La cicatrice sera placée au-dessus du pubis et sera plus petite que lors d'une abdominoplastie totale.