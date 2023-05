Comment bien utiliser son Grinder ?

Vous vous préparez pour une prochaine session de fumage ? Assurez-vous d'avoir un broyeur à portée de main pour une préparation optimale du cannabis. Que vous soyez un utilisateur débutant ou que vous vouliez simplement rafraîchir votre étiquette de fumeur, parcourez ce guide étape par étape pour obtenir la meilleure mouture possible.



QU'EST-CE QU'UN GRINDER ?

Les grinders existent depuis un certain temps - et vous n'êtes peut-être pas au courant des avantages qu'il y a à moudre votre cannabis pour lui donner une consistance homogène et facile à gérer. Il y a une grande différence entre l'utilisation d'un broyeur et l'utilisation de vos doigts ou même de ciseaux.



COMMENT UTILISER UN GRINDER

Les types de Grinders les plus courants sont ceux à chambre unique, à double chambre et à triple chambre (collecte du kief). Certains broyeurs ressemblent à des râpes à fromage et fonctionnent comme telles : ce sont les plus basiques que vous puissiez trouver !



COMMENT UTILISER UN GRINDER PAS À PAS

Il existe de nombreux styles, conceptions et niveaux de qualité pour les broyeurs, mais le concept reste le même : déchiqueter le bourgeon ou le cannabis en une texture cohérente qui est plus fonctionnelle à manipuler.



POURQUOI MOUDRE DE L'HERBE AVEC UN GRINDER ?

Il y a de nombreux responsables d'une session de fumage difficile. L'une des erreurs les plus courantes consiste à accélérer le processus de broyage. Les bols bouchés et les bourgeons insipides sont des phénomènes courants lorsque quelqu'un a précipité ou, pire encore, complètement sauté le processus de broyage.

Le broyage du cannabis est particulièrement important si vous voulez profiter pleinement du profil de saveur de la variété que vous avez sélectionnée. Prendre soin de son moulin et en comprendre les caractéristiques permet d'obtenir une fumée plus douce. Il serait utile que vous soyez prêt à utiliser votre moulin à chaque fois que vous vous livrez à la consommation de cannabis.

Une fois que vous avez compris et choisi votre outil de broyage, suivez les instructions suivantes pour libérer tout son potentiel :



ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DE L'HERBE >> Il est tout aussi important d'utiliser un moulin que de savoir comment préparer votre herbe à être chargée dans le moulin. Enlevez toutes les feuilles d'eau visibles. Cassez les bourgeons en plus petits bourgeons, et enlevez les tiges proéminentes pendant que vous le faites. Plus vous enlèverez de tiges, plus la fumée sera douce. Conseil de pro : tout le monde ne suit pas cette étape pour préparer son bud, mais en prenant soin de préparer votre cannabis, vous obtiendrez une fumée et un goût beaucoup plus doux - cela permet également une meilleure circulation de l'air, quel que soit le dispositif de fumage que vous choisissez d'utiliser. ÉTAPE 2 : CHARGEMENT DU MOULIN >> Retirez la partie supérieure du moulin. Vous découvrirez ainsi une chambre dotée de mâchoires qui déchiquetteront le bourgeon en morceaux plus fins. Imaginez que vous nourrissez les mâchoires d'un requin affamé - sauf qu'au lieu de cela, vous préparez une expérience gastronomique du cannabis pour vos poumons. Placez les bourgeons que vous avez préparés dans cette chambre, en évitant le milieu de la chambre où se trouve l'aimant. En appuyant fermement, replacez la partie supérieure du moulin. Conseil de pro : il est toujours préférable de moudre plusieurs lots plutôt que d'essayer de remplir votre moulin de bourgeons. La patience est une vertu - prendre soin de l'attention et des détails lors du broyage de votre cannabis permet d'obtenir une meilleure consistance des bourgeons et une expérience de fumage globalement plus agréable. ÉTAPE 3 : MOUDRE L'HERBE >> Saisissez les parties supérieure et inférieure du moulin et donnez-lui quelques tours. Vous commencerez à sentir le bourgeon céder et se détacher après environ 5 à 10 rotations du moulin, en fonction de la quantité et du type de bourgeon que vous avez chargé dans la chambre de votre moulin. Il se peut que vous deviez retirer la partie supérieure du moulin et la repositionner pour un second broyage. Si votre bourgeon est particulièrement collant, vous pouvez lui donner quelques coups pour que tout tombe à travers les trous dans la chambre de collecte. ÉTAPE 4 : LE PRODUIT FINI >> Après avoir donné votre bourgeon aux mâchoires affamées de la première chambre de votre moulin, dévissez la deuxième chambre et trouvez le bourgeon traité dans le ventre en dessous, attendant votre consommation. Chargez votre bourgeon dans l'appareil à fumer de votre choix, et profitez de votre dur labeur ! ÉTAPE 5 : COLLECTE DU KIEF >> Votre moulin dispose-t-il d'une chambre supplémentaire (triple) ? Vous remarquerez peut-être un autre compartiment au bas de votre grinder. Une façon de le savoir est de voir s'il y a un autre tamis plus délicat sous la chambre qui stocke le bourgeon traité. Si c'est le cas, vous avez de la chance !

Dévissez ce compartiment inférieur pour accéder à votre collecteur de kief, qui vous procurera un plaisir tout particulier : votre moulin a recueilli les glandes de résine qui se détachent du bourgeon au cours du processus de broyage. Le kief est concentré en trichomes et est plus puissant lorsqu'il est saupoudré sur le bourgeon.

N'oubliez pas de vérifier votre collecteur de kief de temps en temps pour une surprise agréable. Si vous choisissez un broyeur dont la chambre inférieure est plus grande, vous pouvez recueillir une bonne quantité de kief en une seule fois. Essayez de saupoudrer ce kief sur un bol ou de l'ajouter à un joint ou à un blunt pour une expérience encore plus puissante.



GARDER VOTRE GRINDER PROPRE

Vous remarquez que votre moulin est trop collant pour être tordu ? Arrêtez-vous et célébrez ! Vous l'avez rodé et vous vous êtes probablement familiarisé avec ses caractéristiques uniques. Il est maintenant temps de le nettoyer pour vous assurer qu'il continue à fonctionner comme vous le souhaitez. Suivez les étapes suivantes :

Comme pour les autres accessoires de fumage, vous pouvez nettoyer votre moulin à café avec de l'alcool isopropylique. Plus le pourcentage d'alcool est élevé, plus le nettoyage est facile. Démontez les pièces de votre moulin à café et plongez-les dans une tasse ou un bol d'alcool.

Vous devrez probablement frotter un peu pour nettoyer votre broyeur - il peut être utile d'utiliser une petite brosse à récurer, telle qu'une vieille brosse à dents. Vous pouvez également utiliser des Q-Tips pour passer entre les mâchoires de la meule.

Rincez et séchez votre broyeur après l'avoir nettoyé, et il devrait être comme neuf ! Répétez cette opération chaque fois que vous remarquez que votre broyeur commence à se bloquer ou à tourner difficilement.

