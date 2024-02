Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Comment choisir la taille des prothèses en augmentation mammaire ?

La première chose à faire pour choisir la bonne taille d'augmentation mammaire est de sélectionner les implants mammaires. Les deux principales options sont les implants salins et les implants en silicone. Voici un aperçu des caractéristiques de ces deux types d'implants : Implants salins : Ces implants sont remplis d'une solution saline stérile. Ils sont réglables en volume et nécessitent souvent des incisions plus petites que les implants en silicone. Cependant, certaines femmes préfèrent l'aspect et le toucher des implants en silicone.

Implants en silicone : Les implants en silicone sont remplis d'un gel cohésif qui ressemble au tissu mammaire. Ils sont réputés pour leur toucher naturel et leurs résultats esthétiques de haute qualité. Ils sont disponibles en différentes consistances et profondeurs, ce qui permet une plus grande personnalisation. Consultation avec le chirurgien plasticien



Avant de prendre une décision définitive sur la taille des implants, il est essentiel de procéder à une première consultation, au cours de laquelle nous pourrons discuter des points suivants : Mesure de la taille de votre poitrine actuelle : je mesurerai la taille de votre poitrine actuelle afin de déterminer le volume supplémentaire nécessaire pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Forme et contour du sein : nous discuterons ensemble des options de forme et de contour, qui peuvent varier de la forme ronde à la forme anatomique. Le choix dépendra de vos préférences personnelles et du résultat que vous souhaitez obtenir. Mode de vie et objectifs : je vous poserai quelques questions sur votre mode de vie et vos objectifs afin de m'assurer que la taille de l'implant correspond à vos besoins quotidiens et à vos activités physiques. Le rôle de la taille du bonnet de soutien-gorge



Une façon courante d'identifier la taille d'augmentation mammaire souhaitée est d'utiliser les mesures du bonnet de votre soutien-gorge. Par exemple, vous pouvez souhaiter passer d'un bonnet "A" à un bonnet "C" ou d'un bonnet "B" à un bonnet "D". Toutefois, il est essentiel de comprendre que la taille des bonnets de soutien-gorge varie d'une marque à l'autre et d'un modèle à l'autre. Il est donc important de considérer cette mesure comme un point de départ général, mais pas comme un indicateur précis.



Je peux prendre le système de mesure des bonnets de soutien-gorge comme référence, mais la décision finale concernant la taille sera basée sur des mesures plus détaillées et personnalisées. L'objectif est d'obtenir une taille qui s'intègre harmonieusement à votre corps et crée des résultats esthétiques équilibrés.



Considérations psychologiques et émotionnelles



La décision de subir une augmentation mammaire et de choisir la bonne taille est un processus personnel qui peut comporter des aspects émotionnels et psychologiques. Il est important de tenir compte des points suivants : Attentes réalistes : comprenez que l'augmentation mammaire peut améliorer l'apparence de vos seins, mais qu'elle ne résoudra pas nécessairement tous les problèmes d'estime de soi ou de confiance en soi.

Soutien émotionnel : parlez à vos amis, à votre famille ou à un psychologue si vous avez des doutes ou des inquiétudes au sujet de l'intervention. Le soutien émotionnel est essentiel pendant le processus de prise de décision.

Préparation à la convalescence : préparez-vous psychologiquement à la période de convalescence postopératoire. Il se peut que vous ressentiez des douleurs temporaires, des gonflements et des ecchymoses, mais avec le temps, les résultats souhaités deviendront visibles. Évaluation post-opératoire et entretien à long terme



Après avoir choisi la bonne taille et terminé votre augmentation mammaire, l'évaluation post-opératoire est cruciale. Vous devrez suivre toutes les indications que je vous donnerai pour le rétablissement et l'entretien à long terme. Cela peut inclure



Rendez-vous de suivi : nous fixerons des rendez-vous de suivi réguliers pour nous assurer que votre rétablissement se déroule sans problème et que vos résultats sont satisfaisants.



Soins des seins : vous devrez suivre les recommandations que je vous donnerai pour les soins des seins et pour maintenir la santé des tissus environnants.



Soutien-gorge : vous devrez investir dans des soutiens-gorge qui vous soutiennent et qui sont confortables pour maintenir les résultats dans le temps.

Conclusions



En conclusion, le choix de la bonne taille d'augmentation mammaire nécessite une évaluation minutieuse des options, une communication ouverte et une compréhension de vos besoins personnels. N'oubliez pas que chaque personne est unique et que votre choix doit refléter votre beauté naturelle et votre confiance en vous. Avec mes conseils et une bonne compréhension du processus, vous pouvez obtenir des résultats esthétiques qui vous permettront de vous sentir au mieux de votre forme.



