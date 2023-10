Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Comment choisir la taille des prothèses mammaires ?

Dans l'imaginaire de beaucoup, la chirurgie d'augmentation mammaire est destinée à résoudre un problème purement esthétique : celui des seins trop petits ou déformés, dans le seul but d'améliorer la silhouette et d'augmenter le volume des seins par la mise en place d'implants mammaires.







Après l'ablation des seins, de nombreuses femmes, en recourant à la mastoplastie reconstructive additive, ont eu la possibilité de reconstruire entièrement leurs seins et de se sentir à nouveau à l'aise, même par rapport à leur propre féminité.



En effet, depuis quelques années, la reconstruction mammaire fait partie intégrante du traitement du cancer : grâce à la pose d'implants, les femmes, en plus d'être guéries, peuvent reprendre leur vie en main et ne plus vivre l'ablation du sein comme une mutilation.



Il s'agit d'une véritable révolution dans le domaine de la médecine chirurgicale.



Pour ce faire, les chirurgiens plasticiens développent sans cesse de nouvelles techniques et expérimentent des solutions toujours plus ciblées et pointues pour chaque cas individuel, capables de donner des résultats satisfaisants pour chaque patiente en fonction de son problème individuel.



Il ne s'agit donc pas seulement d'une question "esthétique", mais aussi d'un moyen pour les femmes de ne pas se sentir privées de leur féminité, de reprendre leur vie en main malgré le caractère invasif de l'ablation partielle ou totale des seins.



Lors d'une opération d'augmentation mammaire, l'un des plus grands doutes est de savoir quelle taille d'implant mammaire choisir pour obtenir la taille de poitrine parfaite.



Dans cet article, nous examinerons de plus près ce que signifie une opération d'augmentation mammaire et comment choisir la taille d'implant mammaire idéale.



Taille des seins et beauté



De nombreuses femmes pensent qu'une "grosse" poitrine est le principal symbole de la féminité.



Si cela est vrai, il est en revanche indéniable que la "taille" des seins ne peut être considérée comme l'indicateur unique et incontournable de la beauté des seins, dans la mesure où, pour rehausser la silhouette de manière positive, les seins doivent être harmonieux et équilibrés, tant par leur taille que par leur forme.



L'augmentation mammaire est le traitement esthétique le plus pratiqué en Italie depuis de nombreuses années, car chaque femme aime exprimer sa féminité en valorisant son décolleté et en le rendant plus tonique et harmonieux.



Le choix d'une prothèse : quels sont les facteurs à prendre en compte ?



Pour obtenir un résultat satisfaisant, il est certainement nécessaire de choisir un chirurgien expérimenté et professionnel, capable de guider la patiente vers la "taille et la forme" de la prothèse la mieux adaptée à sa silhouette.



En effet, les professionnels ont tendance à privilégier des seins harmonieux et capables de s'harmoniser avec la silhouette, sans nécessairement investir dans des prothèses épaisses, en prêtant plutôt attention aux caractéristiques physiques de la patiente, pour essayer de créer un équilibre global avec sa silhouette.



Il est certes indéniable qu'une poitrine florissante et importante donne une "touche supplémentaire" au physique de toute femme, mais cela ne suffit pas pour considérer un sein comme "beau" : le choix de l'implant mammaire adéquat est l'élément qui fait vraiment la différence, et pour cela il est important de tenir compte des caractéristiques personnelles de la femme.



Avant tout, il est important de tenir compte de la forme du décolleté et du corps, en gardant à l'esprit que chaque femme est différente et qu'un implant adapté à une personne peut ne pas l'être à une autre.



La taille adaptée à chaque femme varie donc d'un cas à l'autre, et ce pour une raison logique : une quatrième taille, par exemple, pourrait ne pas mettre en valeur la silhouette d'une personne mince et de petite taille, alors qu'une troisième conviendrait bien à sa morphologie.



C'est pourquoi la préférence de la patiente ne peut pas être déterminante dans le choix de la bonne prothèse, mais il est important que ce facteur soit convenu avec le médecin.



Le chirurgien a un rôle important à jouer dans le choix des prothèses, car il est en mesure de déterminer le résultat final et de décider ce qui convient le mieux à chaque patient.



Évaluer les caractéristiques physiques de la patiente pour déterminer la meilleure taille d'implant : qu'évalue le spécialiste ?



Pour choisir la taille d'implant mammaire appropriée, il faut d'abord tenir compte de la taille originale du sein et des caractéristiques de la paroi thoracique, sans bien sûr ignorer les préférences exprimées par la patiente.



Un bon sein reconstruit est en effet celui qui a l'air le plus naturel possible, la prothèse doit être choisie en proportion absolue avec la structure physique de la patiente.



Un gros sein, comme indiqué plus haut, n'est pas nécessairement beau : une prothèse trop disproportionnée, ou excessivement surdimensionnée, peut avoir un effet résolument artificiel, voire contre-productif.



Cela signifie que la chirurgie esthétique additive ne doit pas être considérée comme un moyen d'obtenir une poitrine "record", mais comme un moyen d'améliorer l'harmonie de sa silhouette grâce à une augmentation mammaire proportionnelle et équilibrée.



Ceci étant dit, voyons en détail comment choisir la meilleure prothèse pour votre cas, c'est-à-dire comment choisir la bonne taille.



Comment choisir la taille de la prothèse ?



Comme nous l'avons vu, le chirurgien joue un rôle fondamental dans le choix de la prothèse : pour un résultat naturel, capable de mettre en valeur le physique de la patiente, on ne peut pas seulement tenir compte des souhaits de la patiente, car la bonne taille de la prothèse est très liée aux caractéristiques anatomiques de chaque personne, c'est-à-dire à des facteurs qui changent d'une femme à l'autre.



Par exemple, la largeur de la région pectorale est un facteur important à prendre en compte pour déterminer le bon diamètre de la prothèse à poser, et elle varie certainement d'une personne à l'autre.



Il en va de même pour la forme et la taille de la "poche mammaire" : si le sein semble particulièrement "détendu", en raison d'une perte de poids excessive ou de la période d'allaitement, il est nécessaire de choisir un implant ciblé, capable de remplir la poche et de rehausser le sein.



Lors des entretiens de consultation, le médecin évalue avec la patiente la solution la plus adaptée à son cas : la femme peut alors exprimer ses besoins, la taille et la forme du sein qu'elle souhaite obtenir à la suite de l'opération.



La taille des implants souhaitée par la patiente peut cependant ne pas être adaptée à son cas : ils peuvent s'avérer trop grands, disproportionnés ou, à l'inverse, trop petits.



Pour garantir le succès de l'opération d'augmentation mammaire, il est en effet nécessaire d'identifier la taille appropriée de la prothèse, faute de quoi le résultat sera médiocre et inesthétique.



Les différents types de prothèses se distinguent les uns des autres par leur taille et leur forme : grande ou petite, en goutte d'eau ou anatomique, large ou longue, mais dans tous les cas, le choix doit toujours être fait en tenant compte de la situation individuelle de la patiente.



Mais existe-t-il un moyen d'identifier la meilleure prothèse en fonction de la forme du corps et des caractéristiques physiques ?



Là encore, il est nécessaire de tenir compte de la structure du sein : il faut tout d'abord prendre comme référence la base initiale et, à partir de là, évaluer le volume et la projection que l'on souhaite donner au sein, qui peuvent être faibles, moyens ou élevés.



Cela implique de prendre au préalable des mesures et des proportions, sachant que la prothèse la plus adaptée au physique d'une personne est le résultat de la relation entre les facteurs suivants Diamètre de la glande mammaire ; la taille ; le poids ; L'extension de la poitrine ; la qualité des tissus de la poitrine.

Le résultat obtenu après l'opération, quant à lui, défini en accord avec le chirurgien, dépend des éléments suivants : Type de remodelage souhaité ;

Particularités physiques

Type de tissu. Comment mesurer la taille de la prothèse ?



Le type de soutien-gorge à utiliser après l'opération, en particulier sa forme, peut être utile à la patiente en tant qu'indicateur pour déterminer le type de prothèse souhaité.



La taille du soutien-gorge indique le volume du sein, c'est-à-dire le contour et le bonnet : c'est le facteur à partir duquel on peut commencer à déterminer la taille de l'implant, qui peut être déterminée à l'aide de cet élément exprimé en centimètres cubes.



L'importance de l'évaluation médicale et de la table de conversion



L'un des éléments clés qui déterminent le succès de la chirurgie plastique additive est l'évaluation de la distance entre la base de l'implant et le point de projection maximale, un facteur qui doit être déterminé par le spécialiste lorsque le patient est debout.



Outre les facteurs structurels caractéristiques du patient (forme des pectoraux, largeur du buste, etc.), qui doivent toujours être pris en compte pour déterminer la bonne taille de la prothèse, le praticien utilise également une table de conversion, qui permet d'identifier la taille la plus appropriée par rapport à la taille requise par le patient.



Quels sont les facteurs à prendre en compte lors du choix d'une taille ?



Facteurs importants à prendre en compte lors du choix de la taille d'un implant mammaire La taille et les particularités du sein de la patiente ;

La structure de la paroi thoracique ;

La taille des épaules

la couverture du sein ; Le résultat final pourrait ensuite être influencé par certains facteurs structurels personnels, en particulier la tonicité et la hauteur des seins, ainsi que la forme du buste, le tour de taille et le tour d'épaules (le médecin tiendra donc également compte de ces éléments pour déterminer la taille la plus appropriée des implants : il prend en considération non seulement les caractéristiques physiques, mais aussi la tonicité et le relâchement des tissus mammaires, par exemple à la suite d'une grossesse ou d'un allaitement).



À cet égard, il convient de mentionner que les spécialistes, au cours de la visite, utilisent diverses méthodes pour évaluer à l'avance le résultat final possible, méthodes qui sont certainement plus précises que le test dit du riz, dont nous verrons les détails plus loin.



Pour que le résultat final soit naturel, il est important de prêter une grande attention à la structure corporelle du patient, qui doit toujours être proportionnelle à la taille de la prothèse.



Parler de la chirurgie d'augmentation mammaire comme d'une méthode esthétique pour elle-même serait vraiment réducteur, surtout si l'on considère que, grâce à cette technique décisive, de nombreuses femmes ont pu reprendre une vie normale et retrouver leur bien-être psychophysique : il suffit de penser aux cas d'exportation des seins, rendue nécessaire dans de nombreux cas par la présence de tumeurs.          