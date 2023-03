Comment choisir un bon engrais ?

Si vous voulez que vos plantes poussent bien, vous devez vous assurer qu'elles reçoivent les nutriments dont elles ont besoin. Pour ce faire, vous devez choisir un engrais pour votre jardin. Le type d'engrais dépendra du type de plante que vous avez et de la vitesse à laquelle elle doit pousser. Dans ce guide, nous verrons ce que fait chaque type d'engrais et comment trouver celui qui convient à votre jardin (et à votre porte-monnaie).



Choisir un engrais riche en poudre de sang pour stimuler rapidement la croissance



L'engrais en poudre de sang est riche en fer et en calcium, tous deux nécessaires à la photosynthèse. Le fer aide la plante à produire sa propre nourriture grâce au processus de photosynthèse, tandis que le calcium stimule la croissance et le développement des racines. Ces deux nutriments sont essentiels à la santé des plantes, mais ils peuvent être difficiles à trouver naturellement dans le sol. Vous devrez donc peut-être compléter l'alimentation de vos plantes avec de l'engrais en poudre de sang ou une autre source organique de ces minéraux.



Tout ce qu'il faut savoir pour choisir le bon engrais

Les engrais sont la nourriture de vos plantes et sont importants pour leur croissance. Ils contiennent des éléments nutritifs qui aident les plantes à se développer, mais ils doivent aussi être utilisés correctement, sinon ils ne fonctionnent pas. Les engrais sont composés d'azote, de phosphore et de potassium (également appelés NPK). L'azote aide les plantes à développer leurs feuilles et leurs tiges ; le phosphore les aide à développer leurs racines et leurs fleurs ; le potassium améliore la santé des plantes en général.

Lorsque vous achetez un engrais pour votre jardin, vous devez d'abord examiner sa composition : quelle est la quantité de chaque élément nutritif qu'il contient ? Vous aurez besoin de plus d'azote que d'autre chose si vous voulez faire pousser beaucoup de feuilles, mais n'oubliez pas le phosphore ! Un peu de phosphore suffit : un excès peut provoquer la prolifération d'algues dans les étangs ou les lacs avoisinants !



Comment savoir quel engrais utiliser

Pour choisir le bon engrais, vous devez connaître le type de plantes que vous cultivez et le type de nutriments dont elles ont besoin. Par exemple, si vous cultivez des tomates, un engrais contenant beaucoup d'azote sera le meilleur. En revanche, si vous cultivez des laitues ou des carottes, un autre type d'engrais conviendra mieux à ces plantes.

Si possible, achetez des engrais étiquetés "organiques" ou "naturels". Ces types d'engrais ne contiennent pas de produits chimiques qui pourraient être nocifs pour votre jardin ou vos animaux de compagnie ! Cependant, même s'il n'y a pas d'option biologique disponible dans votre magasin (ou si c'est trop cher), essayez de ne pas utiliser de produits à base de produits chimiques à moins que cela ne soit absolument nécessaire - ils pourraient causer des problèmes plus tard s'ils sont utilisés de façon répétée au fil du temps sans suffisamment d'eau entre les applications (cela est particulièrement vrai pendant les étés chauds).

La quantité nécessaire dépend de l'étendue de la surface à couvrir à chaque application ; en règle générale, une livre pour 1 000 pieds carrés devrait suffire à la plupart des besoins, mais consultez d’autre source d’information si nécessaire pour obtenir des recommandations spécifiques en fonction des différents types/tailles, etc :



Les engrais sont la nourriture de vos plantes et sont importants pour leur croissance.

Lors du choix d'un engrais, il est important de se rappeler que les engrais sont la nourriture de vos plantes et qu'ils sont essentiels à leur croissance. Les engrais sont composés de minéraux, d'azote et de phosphore. Ils peuvent être organiques ou inorganiques ; les engrais inorganiques sont fabriqués à partir de minéraux extraits tandis que les engrais organiques utilisent des sources naturelles telles que le fumier animal ou les déchets végétaux comme les tiges de maïs.



Engrais organiques et inorganiques : Engrais organiques et inorganiques

Engrais organique - Fabriqué à partir de matières d'origine naturelle telles que le fumier ou les matières végétales compostées qui ont été traitées à haute température afin de ne pas contenir d'agents pathogènes (organismes causant des maladies). Les engrais organiques fournissent des nutriments qui se libèrent lentement au fil du temps plutôt qu'en rafales comme le font les engrais synthétiques. Cela leur permet de bien fonctionner avec la biologie du sol puisque les microbes décomposent ces matières en formes utilisables par le système racinaire des plantes avant qu'elles ne soient consommées directement par translocation à travers les réseaux de tissus vasculaires à l'intérieur de chaque surface de limbe exposée directement au-dessus du sol où la photosynthèse a lieu pendant les heures de lumière du jour sans que la lumière du soleil ne soit présente si vous cultivez en intérieur dans des conditions d'éclairage artificiel plutôt qu'en extérieur sous des niveaux d'intensité d'ensoleillement naturels."