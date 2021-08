Comment combattre les rides ?

Rides d'expression >> Elles apparaissent également sur le jeune visage en raison d'une action réflexe des muscles faciaux. Ces rides, ou "plis" d'expression, diffèrent de celles de la sénescence (vieillesse) précisément parce qu'elles ne se forment pas sur un épiderme qui a perdu son élasticité normale. Certaines habitudes, comme la contraction de la bouche quand on fume, le clignement fréquent des yeux, par exemple chez le myope, le rapprochement des sourcils de la racine du nez, geste typique du penseur, déterminent les plis dermiques. Avec le temps, ces mouvements deviennent automatiques, instinctifs, à tel point que la personne n'en a pas conscience et ne peut les éviter. Certaines personnes, particulièrement émotives, ont un visage plein de plis ou de rides qui traduisent sans s'en rendre compte chaque émotion, colère, amertume, stress ou caractère. Il est certain qu'un minimum de ces lignes d'expression est nécessaire comme manifestation de son moi intérieur et de sa beauté personnelle. Rides de vieillesse >> Les rides de vieillesse sont dues au relâchement de la peau, qui commence à apparaître dès l'âge de 30 ans, avec l'apparition des premiers plis sur les côtés de la bouche, sous les paupières et sur le front. Les processus qui se produisent à l'intérieur de la peau, du derme à l'épiderme, de l'appareil microvasculaire à l'appareil sébacé-folliculaire et à l'appareil pigmentaire, conduisent lentement à la maturité puis à la sénescence de la peau, et sont inévitables et irréversibles.

Prédisposition génétique avec des caractéristiques spécifiques à l'espèce (par exemple, une tortue a une durée de vie potentielle maximale de 150 ans, l'homme de 118 ans, un insecte de la famille des éphéméroptères de 1 jour) liées à la programmation des différents stades de développement et des principaux systèmes biochimiques d'autoprotection et d'autoréparation.

Photoexposition ou photovieillissement, l'action prolongée et chronique de la lumière du soleil sur la peau ;

Filtres solaires Injections de botox : un des traitement les plus efficaces. Crèmes hydratantes à base de glycérine Substances émollientes lipidiques Compléments alimentaires composés de vitamines, de sels minéraux, d'acides aminés, d'acides gras essentiels, d'antioxydants, etc. ayant pour fonction de compléter l'alimentation par des substances spécifiques. La mélatonine et l'hormone Déhydro épiandostérone (DHEA)

Le vieillissement cutané est une modification de la peau vieillissante dans les zones protégées du soleil et consiste principalement en une laxité, des petites rides et diverses néoformations bénignes.Les rides peuvent être de deux types :Quelles en sont les causes ?La carence en œstrogènes post-ménopausique, qui est la cause la plus importante chez les femmes ; on a trouvé dans la peau des récepteurs d'œstrogènes qui diminuent de manière significative après la ménopause et augmentent après l'administration d'œstrogènes.Thérapies et traitements