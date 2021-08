Comment dormir après une augmentation mammaire ?

Après une augmentation mammaire - ou toute autre opération, d'ailleurs - le repos est primordial. Mais il peut être difficile d'obtenir le sommeil dont vous avez besoin pendant la convalescence.



Comment dormir ?



Se reposer les yeux fermés peut être agréable, mais ce n'est tout simplement pas le sommeil. Lorsque vous vous endormez, votre corps subit une série de changements physiologiques et entre dans un état de réparation et de véritable rajeunissement. C'est d'autant plus vrai après une opération. C'est en dormant que votre corps peut réellement commencer à se soigner, à réduire l'inflammation et à envoyer plus efficacement le sang vers les muscles et les tissus qui en ont le plus besoin. Grâce à ces avantages, le sommeil peut même fonctionner comme un médicament contre la douleur de faible intensité, accélérant ainsi le processus de guérison.



Comment mieux dormir après une augmentation mammaire ?



Il est difficile de s'endormir et de rester endormi lorsque l'on est stressé, trop fatigué ou malheureux. Vous ressentirez probablement de nombreuses émotions après votre opération, qui peuvent toutes affecter vos habitudes de sommeil. Nous avons abordé certaines de ces émotions dans notre précédent article de blog. Savoir à quoi s'attendre sur le plan émotionnel peut vous aider à élaborer des stratégies pour faire face à ces sentiments lorsqu'ils se manifestent. Et le fait de gérer vos émotions ouvre la voie à un meilleur sommeil.



Déplacez-vous

Il est important de se déplacer après l'opération dès le premier jour. Marcher doucement dans la maison après l'opération est essentiel pour votre santé physique, mais aussi pour votre santé émotionnelle et vos habitudes de sommeil. Un mouvement léger favorise le sommeil et améliore la qualité et la durée de votre sommeil. N'oubliez pas que vous ne devez pas recommencer à faire de l'exercice avant que votre chirurgien ne vous autorise à le faire.