Comment être un couple heureux et durer dans le temps ?

Chaque couple est unique, tout comme chaque individu est unique. Avant qu'il ne soit construit, il n'existe que dans l'esprit des partenaires selon un modèle défini et appris dans la famille d'origine. La manière dont le couple se construit dépend du contexte dans lequel il naît, grandit et se développe.Quelles caractéristiques doit avoir un couple pour être heureux et stable ?Personnellement, je ne crois pas que des règles ou des conseils puissent conduire par magie à une vie de couple heureuse. Plutôt, du point de vue de la croissance continue, je crois qu'ils peuvent offrir une intéressante matière à réflexion, un moment pour penser et réfléchir à la relation, afin de ne pas la considérer comme acquise et d'y "mettre fin" une fois pour toutes.Bien entendu, les points que j'aborderai ci-dessous, ainsi que la discussion qui s'ensuit, ne prétendent pas être exhaustifs.Point 1 : Maintenir un espace pour la croissance individuelle (besoin d'individuation : "je", "VOUS")Faire de l'espace pour soi signifie prendre du temps pour soi, un temps pendant lequel on peut se consacrer à ses loisirs et à ses intérêts. Cela permet à chaque individu de grandir, de s'enrichir et d'apporter une nouvelle vie au couple. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de "nous" sans un "je" et un "tu", et qu'il est donc vital pour le couple que les partenaires puissent se dire chaque jour en toute sérénité "je suis différent de toi". Sinon, vous auriez une monade fusionnée, et non un couple !Deuxième point : Protéger les espaces de croissance communs (nécessité d'appartenance : "NOUS")Passer du temps ensemble vous permet d'expérimenter en tant que couple et de grandir en cultivant la confiance mutuelle, la proximité et l'intimité. Cela renforce la relation. Cultiver la confiance mutuelle signifie construire ; savourer la proximité répond à un besoin d'appartenance. L'intimité, c'est le partage.Troisième point : respecter et se respecter mutuellement, le respect est fondamental dans toute relation.Le respect signifie avoir de l'estime et de la considération pour les autres ; reconnaître leurs droits, leur dignité, leur unicité, éviter les comportements et les attitudes qui peuvent offenser leur honneur, leur dignité et leur personne. C'est considérer l'autre personne comme unique, irremplaçable, précieuse, sans jamais la considérer comme acquise. Là encore, la différence est synonyme de richesse et de force pour la relation.Quatrième point : capacité à combiner stabilité et changement.Un couple sain est un couple qui sait changer sans se réfugier dans des modèles rigides de relation et de comportement. Bien sûr, la stabilité nous apporte la sécurité, elle nous rassure, nous en avons besoin. Cependant, au cours de la vie et en tant que couple, les partenaires grandissent, changent, mûrissent, pas nécessairement ensemble. Il peut arriver que l'on change de travail, de façon de penser ou de faire, de désirs, etc. Ces changements peuvent nuire à la relation si l'autre partenaire ne change pas au même rythme ou va même dans la direction opposée. Au cours de son cycle de vie, un couple doit également changer, grandir et évoluer. Un exemple classique est la naissance d'un enfant : il est impensable de vouloir continuer à se comporter comme avant... les partenaires doivent trouver une nouvelle façon d'être ensemble et de nouveaux espaces à partager. Rien ne peut rester tel qu'il était lorsque nous sommes tombés amoureux !Cinquième point : le dialogue comme croissance.Beaucoup de gens parlent, c'est-à-dire produisent des sons et des mots ; peu communiquent, c'est-à-dire font connaître leurs pensées, leurs idées, leurs sentiments et leurs émotions ; très peu dialoguent, c'est-à-dire discutent ouvertement, échangent différents points de vue afin de parvenir à un accord ou à une compréhension. Par conséquent, parler ne signifie pas nécessairement communiquer, et encore moins dialoguer. Le dialogue est le meilleur moyen d'apprendre à se connaître, à se comprendre et à gérer les conflits, mais pour ce faire, il faut commencer par... écouter !Sixième point : savoir dire "pardon" (se pardonner, pardonner).Accepter nos erreurs, nos défauts, nos limites est une condition essentielle du pardon. Cela signifie se considérer (et considérer l'autre personne) comme un être humain et, en tant que tel, limité et imparfait. Cela signifie ne pas céder à la tentation de penser "je ne ferai jamais d'erreur", "il ne fera jamais d'erreur".Septième point : savoir dire "merci".Remercier ceux qui nous entourent pour les petites ou grandes choses qu'ils nous donnent ou font pour nous signifie une fois de plus ne pas les prendre pour acquis et faire preuve de respect. Rien ne nous est dû du simple fait que nous sommes en couple. Tout se construit et se conquiert ensemble.En conclusion, je crois pouvoir dire qu'une relation saine est une relation qui se construit et se renforce jour après jour. Quel cadeau comme en voyance que de pouvoir dire à l'autre : "Je te choisis chaque jour" !