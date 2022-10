Comment éviter de divorcer ?

Comment se porte votre mariage jusqu'à présent ?

Si vous voulez faire partie du groupe des 50 % de survivants, posez-vous les questions suivantes pour évaluer le bonheur de votre relation jusqu'à présent ?



Pensez-vous que votre mari/femme devrait vous rendre heureux ? Oui/Non ?

Lors d'une dispute, reprochez-vous à votre mari/femme de vous avoir contrarié ? Oui/Non ?

Évitez-vous de parler d'une dispute ou de vous en éloigner ? Oui/Non ?

Ignorez-vous votre partenaire et restez-vous de mauvaise humeur pendant un certain temps, voire des jours ? Oui/Non ?

Maintenant que vous êtes ensemble depuis quelques années, sentez-vous parfois que votre relation vous ennuie ? Oui/Non ?

Succès dans les affaires ou dans les relations

En particulier pendant le verrouillage, vous risquez d'être encore plus sous pression. En ce moment, il est encore plus essentiel de renforcer, de sauver ou de reconstruire ce que vous avez avant de décider de vous séparer ou de divorcer. Ou bien vous pourriez être en train de prendre la décision la plus importante de votre vie, sans avoir la bonne connaissance de discernement pour vous aider, ce qui n'est pas une thérapie ou un conseil.Saviez-vous que, si vous avez entre 25 et 30 ans, 50 % des premiers mariages se terminent par un divorce entre le 4e et le 8e anniversaire de mariage ? L'âge moyen du divorce est de 45 ans pour un homme et de 42 ans pour une femme.Vous découvrirez ci-dessous pourquoi vous pourriez saboter vos chances. Faites ensuite défiler la page vers le bas pour obtenir des informations utiles que vous devez connaître.Si vous avez répondu 4 ou 5 fois "oui" aux 5 questions ci-dessus, en voici les raisons (n'oubliez pas de faire défiler la page vers le bas une fois que vous les aurez lues) :La façon dont vous communiquez dans votre relation fera ou défait votre relation. Si vous pensez qu'il incombe à votre partenaire de vous rendre heureux, vous êtes plus susceptible de mettre fin à votre relation et de chercher une autre relation - pour vous rendre heureux. Pour éviter de répéter le même schéma, c'est à vous qu'il incombe de trouver votre propre bonheur en vous, et non à votre partenaire.Si vous continuez à rejeter la faute sur votre partenaire lors d'une dispute et à lui donner tort, imaginez l'impact que cela aura sur lui à long terme. Comment vous sentiriez-vous si vous étiez à sa place ? Nous devons découvrir comment aborder le conflit différemment.Lorsque vous fuyez un conflit, le problème que vous n'avez pas abordé s'envenime et reste non résolu. Si le même problème survient, encore et encore, le ressentiment commencera à s'accumuler et l'amour à s'estomper, à moins que vous n'adoptiez une nouvelle approche du conflit. Il est temps de prendre la responsabilité de vos propres émotions. Lorsque vous le ferez, vous répondrez et réagirez également différemment.Après une dispute, évitez-vous de parler à votre partenaire pendant un certain temps, ou plus de quelques jours, parce que vous êtes de mauvaise humeur ou que vous avez du mal à exprimer vos véritables sentiments ? La seule personne qui risque de souffrir et d'être affectée par cette situation, c'est VOUS ! Pourquoi se sentir mal et rester bloqué émotionnellement ? Vous avez également le choix de ramener l'amour dans le flux lorsque vous vous comprenez.Vous êtes-vous demandé pourquoi vous vous ennuyez parfois ? Ne blâmez pas votre partenaire et ne pensez pas que votre relation est ennuyeuse. Il est possible qu'il n'y ait aucun problème dans votre relation, c'est votre ennui personnel que vous devez régler, pas votre relation.Je parie que vous développeriez vos compétences commerciales au travail un peu comme nous les médiums pour soutenir votre fonction et améliorer vos chances de réussite ou de promotion ? Vous mesurerez également votre réussite en fonction de votre salaire ou de vos bénéfices nets. Si vous mesurez votre succès relationnel en fonction de votre bonheur, de ce que votre partenaire vous fait ressentir sans développer vos compétences relationnelles, c'est la formule du désastre.Pour vous aider à sauver, renforcer ou reconstruire ce que vous avez avec votre partenaire, considérez les 10 conseils inestimables suivants pour vous aider à raviver votre bonheur relationnel.