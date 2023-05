Comment faire durer mon couple ?

Faites l'amour le plus souvent possible : cela deviendra plus naturel pour vous, vous ne vous fâcherez pas si parfois cela ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez.

Soyez aimant : n'apportez pas vos rancunes, vos malentendus au lit. Ils sont là, mais nous sommes à un autre niveau. Cela peut être difficile, mais pas impossible.

Soyez forts : vous êtes des adultes. Ne soyez pas fragiles : celui qui veut propose, sans se préoccuper de savoir si c'est toujours lui ou elle. Celui qui reçoit la proposition - sauf problème grave - l'accepte. Bien sûr, la réciprocité est ce qu'il y a de mieux, mais la réciprocité est un point d'arrivée, pas la norme.

Organisez-vous : si cela vient spontanément, c'est mieux. Si ce n'est pas le cas, réservez des moments et des espaces "agenda en main" où vous pourrez être ensemble, vous rapprocher, vous toucher. Le reste se fera tout seul.

Pourquoi cette attirance irrésistible ? Parce que l'autre, l'autre, possède une caractéristique dont je me sens fortement dépourvu. En somme, nous serions attirés par un besoin de compensation.C'est peut-être cette même caractéristique qui exerce sur moi aujourd'hui des sentiments contradictoires.En faisant abstraction des comportements objectivement mauvais, je peux commencer à penser que la personne que j'ai à mes côtés possède des qualités - celles que je considère maintenant comme un problème - qui sont extrêmes mais insuffisantes.Je peux grandir, grâce à lui, grâce à elle, parce que je peux prendre un petit morceau de ce charisme étranger et l'intégrer à ma personnalité.AMOUR : je tombe amoureuse parce que je suis sérieuse et que tu es sympathique et que tu illumines ma vie (et toi parce que je suis sérieuse et que tu te sens calme).CRISE : Tu m'ennuies parce que tu es "trop" gentil, tu n'es pas sérieux, tu es irresponsable (et tu es un aigri ennuyeux).AMOUR : Je suis effectivement trop sérieux, j'apprends de toi à être "un peu" plus gentil, ce qui m'est utile dans la vie (et tu apprends de moi à savoir être sérieux au bon moment).Crise de couple. Ne vous abstenez pas l'un de l'autre, sauf pour de courtes périodes et d'un commun accord (Paul de Tarse).Photo par Sabina ToneSouvent, les partenaires ont du mal à se mettre d'accord sur la manière, la fréquence et le temps à consacrer à la sexualité.Nous utiliserons ici l'expression "faire l'amour", non pas parce qu'elle me rend personnellement fou, mais parce que je trouve que la juxtaposition des deux termes est pertinente :FAIRE : au sens pratique de construire. Il y a une idée d'activité laborieuse. On se met physiquement en route pour "créer" quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? "L'amour, bien sûr.AMOUR : l'acte sexuel crée l'amour, et il le crée d'une manière profonde. Il le crée dans une condition où nous sommes nus, sincères, exposés. Mais c'est justement parce que nous sommes nus, sincères et exposés que nous devons aussi accepter les risques.Quels sont les risques ? Que l'on puisse "faire l'amour" mais aussi "faire la haine", ou "faire l'absence".Sinon, un petit examen de conscience : est-il déjà arrivé d'offrir le corps en tenant l'esprit à l'écart ? De prendre une position (involontairement ?) inconfortable ? De le faire à la hâte ? De le faire en pensant à (un autre) ?Dommage !Une occasion de rencontre gâchée, un pas vers l'enfer de l'intimité à distance (je sais, c'est un oxymore).J'aime - et cela plaira à tout le monde, pas seulement aux catholiques - citer Paul de Tarse qui, il y a environ 2000 ans, écrivait au peuple de Corinthe : "Ne vous abstenez pas l'un de l'autre, sauf d'un commun accord et temporairement, pour vous consacrer à la prière, et revenez ensuite à la vie commune, de peur que Satan ne vous tente dans les moments de passion". Autrement dit, ne pas traiter la sexualité, c'est se condamner à la division.Quelques conseils "à la voléeUn couple en fêteCrise de couple. Tout comme nous sommes émotionnellement perturbés par les disputes, les malentendus, la froideur, il est important - pour équilibrer - d'apprendre à célébrer la paix, à fêter les anniversaires et les moments spéciaux.Photo par Split ShireLa célébration répond à un besoin de rituel qui sert au couple, comme à toute autre relation humaine, à sortir de l'ordinaire et à créer un moment extra-ordinaire.La Saint-Valentin, un anniversaire de mariage, la date de notre rencontre, sont une façon de se retrouver et de faire la fête.Mais peut-on faire la fête ? Même si tout ne va pas bien ?Bien sûr ! C'est justement parce que tout ne va pas bien qu'il est bon de se donner un coup de pouce !Nous ne faisons pas la fête parce que tout va bien, nous faisons la fête parce qu'il y a - c'est sûr - des choses qui vont bien, et parce que nous voulons que cela aille encore mieux.Il semble qu'il y ait ici aussi une résistance : une résistance à être heureux, presque comme si vous deviez "mériter" le bonheur.Célébrez, célébrez votre amour : célébrez pour vous-mêmes, pour dire "comme nous avons été bons", "comme nous avons reçu la grâce" ; célébrez aussi publiquement, parce que le monde a besoin d'amour et de beauté. Et il a besoin que ceux qui croient en l'amour, en l'engagement et en la passion de l'amour, se nourrissent à la source d'autres couples qui célèbrent l'amour.