Comment faire durer son couple ?

Vous vous êtes déjà séparés aujourd'hui ? Non, on vous félicite. C'est exactement ce que on ressent, et on y voit des raisons de se réjouir. Il est possible nous fassions partie des 20 % de personnes qui vivent une relation amoureuse heureuse - ou qui se font tout simplement des illusions. Car si l'on en croit un auteur, "quatre relations sur cinq devraient être immédiatement rompues". Vous avez bien lu.

Combien de temps faut-il se battre pour la relation ?

Certain affirme que la plupart des couples ne restent ensemble que par lâcheté : "Au lieu de rompre, ils patientent et essaient de faire en sorte que leur partenaire se comporte comme ils le souhaiteraient", a-t-il déclaré dans un interview.

Bien entendu, il est ici du côté du "courage" : il s'était séparé de la mère de son fils - "parce que on est honnête" - alors que celui-ci n'avait que quatre mois. Cela a été extrêmement difficile. Mais si l'on n'est pas heureux, il faut partir, dit-il : "Mon besoin était de vivre dans la joie et la paix, et ce besoin doit avoir plus de poids que la famille soi-disant intacte".

Eh bien, c'est une déclaration. Nous ne connaissons évidemment pas les détails de la relation et les raisons de la séparation, et loin de nous l'idée de spéculer à ce sujet. Et bien que on est conscient que des phrases cachent un certain calcul, on trouve qu’il y a déclarations prétentieuses et égoïstes.

Et soudain, tout est différent

Sait-on vraiment ce que signifie la famille, est-on tenté de demander. A-t-il compris à quel point les débuts d'un bébé sont difficiles pour un couple ? Presque rien n'est plus comme avant. L'homme et la femme doivent d'abord s'adapter à la nouvelle situation et au changement de vie, avec l’arrivé du bébé, l'engorgement du lait, l'épuisement, le manque d'envie, les peurs, les autres rythmes journaliers, la répartition des rôles, la reprise du travail, les questions de garde, et ainsi de suite. Cette première période en tant que famille n'est pas une promenade de santé pour la plupart des parents - et c'est justement pour cela qu'il faut plus que jamais se serrer les coudes, prendre ses responsabilités, être là les uns pour les autres et chercher des solutions adaptées.

La relation de couple reléguée au second plan

Il est clair qu'avec tout cela, la relation de couple passe au second plan pendant les six premiers mois et que l'érotisme est mis sur une voie secondaire (pour ne pas dire une voie de garage). Il s'agit d'une phase de transition dont les jeunes parents doivent être conscients. Lorsque on dit qu'il est parti au bout de quatre mois, on ne peut pas vraiment prendre au sérieux ses déclarations concernant les relations. Car la relation implique du travail, et encore plus en tant que famille.

Quand la séparation est la solution

On est toutefois d'accord avec des auteurs sur certains points : l'homme et la femme ne doivent pas fusionner complètement en tant que couple, par exemple. Ils doivent s'accorder de l'espace, rester des individus et "rester toujours un peu étrangers l'un à l'autre", comme on le dit si bien. Car un et un ne font pas un, mais deux - même dans une relation. Et si l'on n'est pas heureux en couple à long terme et que l'on n'arrive pas à avancer après une période d'essais, de thérapies et de luttes, une séparation n'est probablement pas la pire des choses. Cela vaut aussi bien pour les deux adultes que pour les enfants, car ceux-ci souffrent presque toujours. Mais chaque couple ou individu doit trouver sa propre réponse à la question de savoir quand et comment procéder à une telle séparation.